https://sputniknews.uz/20260122/avtotransport-alohida-raqam-belgilar-55167212.html
Ишлаб чиқарилганига 50 йилдан ошган автомобиллардан фойдаланиш тақиқланди
Ишлаб чиқарилганига 50 йилдан ошган автомобиллардан фойдаланиш тақиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасини рақамлаштиришга оид ҳукумат қарорига мувофиқ, ЙҲХХ ахборот тизимининг “Ma'muriy amaliyot” модули масъул вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимларига интеграция қилинади.
2026-01-22T14:53+0500
2026-01-22T14:53+0500
2026-01-22T15:10+0500
автомобил
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/513/94/5139440_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_22d11f4cdcbca04bb6ffdb5799fa52b3.jpg
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ахборот тизимининг “Ma'muriy amaliyot” модули масъул вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимларига интеграция қилинади. Бу тартиб йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасини рақамлаштиришга оид қабул қилинган ҳукумат қарорида назарда тутилган.Қарорга кўра, 2026 йил 1 февралдан қуйидаги тартиблар жорий этилади:Шунингдек, автомототранспорт воситаси рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳномада мулкдорнинг манзилини кўрсатиш талаби бекор қилинади.Автомототранспортни давлат рўйхатидан ўтказиш жараёнида қуйидаги ҳужжатларни ваколатли органлардан идоралараро электрон ҳамкорлик орқали олиш йўлга қўйилади:
https://sputniknews.uz/20251003/50-yil-avtomobil-taqiq-52426647.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/513/94/5139440_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_a9eb8f96807d94c7a0a6b8e34d5e8e49.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
йўл ҳаракати хавфсизлиги, жамоат хавфсизлиги департаменти, йҳхх, ma'muriy amaliyot, ахборот тизимлари, рақамлаштириш, ҳукумат қарори, автомототранспорт рўйхатга олиш, электрон ҳамкорлик
йўл ҳаракати хавфсизлиги, жамоат хавфсизлиги департаменти, йҳхх, ma'muriy amaliyot, ахборот тизимлари, рақамлаштириш, ҳукумат қарори, автомототранспорт рўйхатга олиш, электрон ҳамкорлик
Ишлаб чиқарилганига 50 йилдан ошган автомобиллардан фойдаланиш тақиқланди
14:53 22.01.2026 (янгиланди: 15:10 22.01.2026)
Уларни қайта рўйхатга олиш тақиқланади ва давлат рўйхатидан чиқарилади.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ахборот тизимининг “Ma'muriy amaliyot” модули масъул вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимларига интеграция қилинади. Бу тартиб йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасини рақамлаштиришга оид қабул қилинган ҳукумат қарорида назарда тутилган
.
Қарорга кўра, 2026 йил 1 февралдан қуйидаги тартиблар жорий этилади:
умумий вазни (юки билан) 44 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобиллари, кон, шахта ва карьерларда қўлланиладиган махсус транспорт воситалари, юридик шахсларга тегишли йўналишсиз таксилар, шунингдек, “антиквар” автомототранспортлар учун алоҳида серияли давлат рақам белгилари берилади;
ишлаб чиқарилганига 50 йил ва ундан ортиқ бўлган транспорт воситаларидан фойдаланиш ҳамда уларни қайта рўйхатдан ўтказиш тақиқланади
, бундай транспортлар давлат рўйхатидан чиқарилади.
Шунингдек, автомототранспорт воситаси рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳномада мулкдорнинг манзилини кўрсатиш талаби бекор қилинади.
Автомототранспортни давлат рўйхатидан ўтказиш жараёнида қуйидаги ҳужжатларни ваколатли органлардан идоралараро электрон ҳамкорлик орқали олиш йўлга қўйилади:
автомототранспорт олди-сотди шартномаси;
“Электрон онлайн аукционларни ташкил этиш” АЖ томонидан берилган аукцион баённомалари;
давлат улуши мавжуд корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган автомототранспорт воситаларига оид электрон ҳисоб-маълумотлар;
автомототранспорт воситаси мулкдорининг маълумотлари.