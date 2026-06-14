Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260614/ukraina-askarlari-58321303.html
Суми вилоятида Украина аскарлари тиббий ёрдам йўқлиги сабаб вафот этмоқда
Суми вилоятида Украина аскарлари тиббий ёрдам йўқлиги сабаб вафот этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ярадорлар кўплигидан вилоят касалхоналари аскарларни даволаш муддатини уч ҳафтадан ошмайдиган қилиб қўйган. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T13:01+0500
2026-06-14T13:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53139591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b2e8d5615386cba2e03c03d7df29e21.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сум вилояти касалхоналаридан мажбурий жавоб берилгандан сўнг Украина Қуролли кучларининг оғир яраланган ҳарбий хизматчиларининг бир нечта ўлим ҳолатлари маълум. Бу ҳақда РИА Новости манбаларига таянган ҳолда хабар бермоқда.Бунга уларнинг малакали тиббий ёрдам ололмагани сабаб бўлган.Аниқлик киритилишича, Украина армиясининг мисли кўрилмаган ярадор аскарлари сабаб минтақа госпиталларида даволаш муддати уч ҳафтадан ошмаслиги шарт.
https://sputniknews.uz/20260529/ukraina-xarkov-viloyatida-chekinayotgan-oz-askarlari-otib-tashladi-57940036.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53139591_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e38f8372bd9a5fc1e62f617ce6db6f3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина
дунёда, дунё янгиликлари, украина

Суми вилоятида Украина аскарлари тиббий ёрдам йўқлиги сабаб вафот этмоқда

13:01 14.06.2026
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Oбуна бўлиш
Ярадорлар кўплигидан вилоят касалхоналари аскарларни даволаш муддатини уч ҳафтадан ошмайдиган қилиб қўйган.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сум вилояти касалхоналаридан мажбурий жавоб берилгандан сўнг Украина Қуролли кучларининг оғир яраланган ҳарбий хизматчиларининг бир нечта ўлим ҳолатлари маълум. Бу ҳақда РИА Новости манбаларига таянган ҳолда хабар бермоқда.
Бунга уларнинг малакали тиббий ёрдам ололмагани сабаб бўлган.
Аниқлик киритилишича, Украина армиясининг мисли кўрилмаган ярадор аскарлари сабаб минтақа госпиталларида даволаш муддати уч ҳафтадан ошмаслиги шарт.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой близ Бахмута, Донецкая область, 30 августа 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина Харков вилоятида чекинаётган ўз аскарлари отиб ташлади
29 Май, 11:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0