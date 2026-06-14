https://sputniknews.uz/20260614/ukraina-askarlari-58321303.html
Суми вилоятида Украина аскарлари тиббий ёрдам йўқлиги сабаб вафот этмоқда
Суми вилоятида Украина аскарлари тиббий ёрдам йўқлиги сабаб вафот этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ярадорлар кўплигидан вилоят касалхоналари аскарларни даволаш муддатини уч ҳафтадан ошмайдиган қилиб қўйган. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T13:01+0500
2026-06-14T13:01+0500
2026-06-14T13:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53139591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b2e8d5615386cba2e03c03d7df29e21.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сум вилояти касалхоналаридан мажбурий жавоб берилгандан сўнг Украина Қуролли кучларининг оғир яраланган ҳарбий хизматчиларининг бир нечта ўлим ҳолатлари маълум. Бу ҳақда РИА Новости манбаларига таянган ҳолда хабар бермоқда.Бунга уларнинг малакали тиббий ёрдам ололмагани сабаб бўлган.Аниқлик киритилишича, Украина армиясининг мисли кўрилмаган ярадор аскарлари сабаб минтақа госпиталларида даволаш муддати уч ҳафтадан ошмаслиги шарт.
https://sputniknews.uz/20260529/ukraina-xarkov-viloyatida-chekinayotgan-oz-askarlari-otib-tashladi-57940036.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53139591_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e38f8372bd9a5fc1e62f617ce6db6f3c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина
дунёда, дунё янгиликлари, украина
Суми вилоятида Украина аскарлари тиббий ёрдам йўқлиги сабаб вафот этмоқда
Ярадорлар кўплигидан вилоят касалхоналари аскарларни даволаш муддатини уч ҳафтадан ошмайдиган қилиб қўйган.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сум вилояти касалхоналаридан мажбурий жавоб берилгандан сўнг Украина Қуролли кучларининг оғир яраланган ҳарбий хизматчиларининг бир нечта ўлим ҳолатлари маълум. Бу ҳақда РИА Новости манбаларига таянган ҳолда хабар бермоқда.
Бунга уларнинг малакали тиббий ёрдам ололмагани сабаб бўлган.
Аниқлик киритилишича, Украина армиясининг мисли кўрилмаган ярадор аскарлари сабаб минтақа госпиталларида даволаш муддати уч ҳафтадан ошмаслиги шарт.