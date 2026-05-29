Украина Харков вилоятида чекинаётган ўз аскарлари отиб ташлади
УҚК "тўсувчи отряди" 159-алоҳида механизациялашган бригаданинг чекинаётган украин аскарлари гуруҳига қарата ўқ узди. 29.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-29T11:27+0500
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Украина Қуролли Кучларининг "Тўсувчи отряди" Харков вилоятида чекинаётган украин аскарлари гуруҳига қарата ўқ узди. Бу ҳақда РИА Новости Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига таяниб хабар қилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг сўзларига кўра, Украинанинг "Тўсувчи отрядлари" аскарлар ўз позицияларини тарк этишга уринганда ўт очади ва агар қўлга олинса, қочқинларни қийноққа солади. Бундай отрядлар, одатда, миллатчи бўлинмалар жангчилардан иборат бўлади. Украина асирлари бир неча бор таъкидлаганидек, қочоқлик ва таслим бўлиш Украина Қуролли Кучлари учун асосий муаммога айланди.
"Караичноеда Украина Қуролли Кучларининг 159-алоҳида механизациялашган бригадасининг бир гуруҳи аскарлари ўз позицияларидан чекинишга уринганда ўз сафдошлари томонидан отиб ўлдирилди", деди агентлик манбаси.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг сўзларига кўра, Украинанинг "Тўсувчи отрядлари" аскарлар ўз позицияларини тарк этишга уринганда ўт очади ва агар қўлга олинса, қочқинларни қийноққа солади. Бундай отрядлар, одатда, миллатчи бўлинмалар жангчилардан иборат бўлади.
Украина асирлари бир неча бор таъкидлаганидек, қочоқлик ва таслим бўлиш Украина Қуролли Кучлари учун асосий муаммога айланди.