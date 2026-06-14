Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260614/ilgor-muhandislik-58319446.html
Президент соврини учун “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танлови ўтказилади
Президент соврини учун “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танлови ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Республика босқичида 1-ўринни эгалланганлар БҲМнинг 600 баравари (247,2 млн сўм) миқдорида мукофот пули олади. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T09:24+0500
2026-06-14T09:24+0500
жамият
ўзбекистон
танлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37948446_0:164:3065:1888_1920x0_80_0_0_493c8fc7dcd57cfba794e1181561ecad.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда президент соврини учун “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танлови ўтказилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди. Мазкур Низом давлат умумий ўрта таълим ташкилотлари ўртасида “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танловини ташкил этиш тартибини белгилайди. Танловда иштирок этиш истагини билдирган мактаблар ҳар йили 1 январдан 1 февралга қадар махсус платформада рўйхатдан ўтади ҳамда мактаб терма жамоаси таркибини белгилайди. Танлов 3 босқичда ўтказилади: - туман босқичи – ҳар йили 1 апрелгача тумандаги мактаб терма жамоалари ўртасида; - ҳудудий босқич– ҳар йили 1 июлгача туман босқичида 1-ўринни қўлга киритиб, ғолиб бўлган мактаб терма жамоалари ўртасида; - республика босқичи – ҳар йили 1 октябргача ҳудудий босқичда 1-ўринни қўлга киритиб, ғолиб бўлган мактаб терма жамоалари ўртасида. Танлов ғолиблари қуйидаги миқдорларда пул мукофоти билан мукофотланади: - туман (шаҳар) босқичида 1-ўрин – БҲМнинг 200 баравари (84,4 млн сўм), 2-ўрин – БҲМнинг 150 баравари (61,8 млн сўм), 3-ўрин – БҲМнинг 100 баравари (41,2 млн сўм) миқдорида; - ҳудудий босқичда 1-ўрин – БҲМнинг 300 баравари (123,6 млн сўм), 2-ўрин – БҲМнинг 250 баравари (103 млн сўм), 3-ўрин – БҲМнинг 200 баравари (82,4 млн сўм) миқдорида; - республика босқичида 1-ўрин – БҲМнинг 600 баравари (247,2 млн сўм), 2-ўрин – БҲМнинг 450 баравари (185,4 мл сўм), 3-ўрин – БҲМнинг 300 (123,6 млн) баравари миқдорида.
https://sputniknews.uz/20260601/samarkand-baxshilar-tanlov-57989175.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37948446_875:162:3065:1804_1920x0_80_0_0_a009e65a63691a85953c7c71b0054fbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, танлов
жамият, ўзбекистон, танлов

Президент соврини учун “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танлови ўтказилади

09:24 14.06.2026
© unsplash/Bench AccountingМужчина работает на ноутбуке в офисе.
Мужчина работает на ноутбуке в офисе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
© unsplash/Bench Accounting
Oбуна бўлиш
Республика босқичида 1-ўринни эгалланганлар БҲМнинг 600 баравари (247,2 млн сўм) миқдорида мукофот пули олади.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда президент соврини учун “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танлови ўтказилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.

Мазкур Низом давлат умумий ўрта таълим ташкилотлари ўртасида “Илғор муҳандислик мактаби” миллий танловини ташкил этиш тартибини белгилайди.

Танловда иштирок этиш истагини билдирган мактаблар ҳар йили 1 январдан 1 февралга қадар махсус платформада рўйхатдан ўтади ҳамда мактаб терма жамоаси таркибини белгилайди.

Танлов 3 босқичда ўтказилади:

- туман босқичи – ҳар йили 1 апрелгача тумандаги мактаб терма жамоалари ўртасида;

- ҳудудий босқич– ҳар йили 1 июлгача туман босқичида 1-ўринни қўлга киритиб, ғолиб бўлган мактаб терма жамоалари ўртасида;

- республика босқичи – ҳар йили 1 октябргача ҳудудий босқичда 1-ўринни қўлга киритиб, ғолиб бўлган мактаб терма жамоалари ўртасида.

Танлов ғолиблари қуйидаги миқдорларда пул мукофоти билан мукофотланади:

- туман (шаҳар) босқичида 1-ўрин – БҲМнинг 200 баравари (84,4 млн сўм), 2-ўрин – БҲМнинг 150 баравари (61,8 млн сўм), 3-ўрин – БҲМнинг 100 баравари (41,2 млн сўм) миқдорида;

- ҳудудий босқичда 1-ўрин – БҲМнинг 300 баравари (123,6 млн сўм), 2-ўрин – БҲМнинг 250 баравари (103 млн сўм), 3-ўрин – БҲМнинг 200 баравари (82,4 млн сўм) миқдорида;

- республика босқичида 1-ўрин – БҲМнинг 600 баравари (247,2 млн сўм), 2-ўрин – БҲМнинг 450 баравари (185,4 мл сўм), 3-ўрин – БҲМнинг 300 (123,6 млн) баравари миқдорида.
В Самарканде подвели итоги конкурса бахши Мелодии Кошрабада - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.06.2026
Алпомишдан Кунтуғмишгача: Самарқандда бахшилар танлови якунланди
1 Июн, 09:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0