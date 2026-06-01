Алпомишдан Кунтуғмишгача: Самарқандда бахшилар танлови якунланди
Самарқандда “Қўшработ навоси — 2026” бахшилар танлови якунланди. Унда 50 дан ортиқ ижрочи қатнашди, Гран-прини Илҳом Раҳимов ва Дониёр Тошмуродов қўлга киритди.
2026-06-01T09:16+0500
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Самарқанд вилоятининг Қўшработ туманида “Қўшработ навоси — 2026” бахшилар танлови якунланди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Ушбу танлов мамлакатнинг турли ҳудудларидан келган 50 нафардан ортиқ достон ижрочисини бир саҳнага жамлади. Бир неча кун давом этган танловда мумтоз халқ достонлари, кичик эпик асарлар ва бахшичилик санъатининг турли йўналишлари намойиш этилди.Саҳнада “Алпомиш”, “Гўрўғли”, “Кунтуғмиш” каби халқ оғзаки ижодининг машҳур намуналари янгради. Танловда халқ достончилигининг турли мактаблари ва ижро услублари тақдим этилди. Бу эса томошабинларга Ўзбекистонда бахшичилик анъаналари ҳануз тирик ва ранг-баранг эканини яна бир бор кўрсатди.Якунларга кўра, ғолиб ва совриндорлар диплом ҳамда 1,5 миллион сўмдан 10 миллион сўмгача пул мукофотлари билан тақдирланди.Бош соврин — Гран-при ва 10 миллион сўмлик ваучерларни 10–19 ёшлилар ўртасида Илҳом Раҳимов, 20 ёш ва ундан катталар йўналишида эса Дониёр Тошмуродов қўлга киритди.
