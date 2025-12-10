https://sputniknews.uz/20251210/qoraqalpoq-qobiz-sanat-unesco-royxat-54068991.html
Қорақалпоқ қўбиз санъати ЮНЕСКО номоддий мероси рўйхатига киритилди
Sputnik Ўзбекистон
Қорақалпоқ қўбизини ясаш ва ижро этиш санъати ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мерос рўйхатига киритилди. Бу мерос Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО рўйхатлари сонини 16 тага етказди.
2025-12-10T19:25+0500
2025-12-10T19:25+0500
2025-12-10T19:25+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54061910_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_8727d7df15a4eeeb5e20bd1c4b4e5e93.png
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Қорақалпоқ қўбизини ясаш ва унда ижро этиш санъати расман ЮНЕСКОнинг “Зудлик билан муҳофаза қилиниши лозим бўлган номоддий маданий мерос” рўйхатига киритилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Ушбу қарор Ҳиндистон пойтахтида ўтаётган ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш ҳукуматлараро қўмитаси 20-сессиясида бир овоздан қабул қилинди. Шу билан қўбиз санъати Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО рўйхатларига киритилган мерос элементлари сонини 16 тага етказди.Қорақалпоқ жировлари — достончи ва шоирлар бўлиб, қўбиз жўрлигида достонлар ва тарихий ривоятларни ижро этади. Бу анъана халқнинг тарихи, дунёқараши ва маънавий меросини узлуксиз етказиб келаётган ноёб мусиқий-шеърий мактаб ҳисобланади.Бироқ қўбиз ясовчи усталар ва ижрочи созандалар сафининг камайиб бораётгани туфайли ушбу санъат элементи йўқолиб кетиш хавфи остида қолмоқда.
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54061910_57:0:949:669_1920x0_80_0_0_d3b86373da46d868c5ea84933b2ba180.png
қорақалпоқ қўбизи, юнеско номоддий мерос, қорақалпоқ санъати, қўбиз ижрочилиги, қўбиз ясовчи усталар, жиров санъати, ўзбекистон маданий мероси, юнеско 2025, номоддий мерос рўйхати
Қорақалпоқ қўбиз санъати ЮНЕСКО номоддий мероси рўйхатига киритилди
Қўбиз — туркий халқлар, айниқса қорақалпоқлар, қозоқлар ва қирғизлар орасида кенг тарқалган қадимий торли-камонли мусиқа асбоби.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Қорақалпоқ қўбизини ясаш ва унда ижро этиш санъати расман ЮНЕСКОнинг “Зудлик билан муҳофаза қилиниши лозим бўлган номоддий маданий мерос” рўйхатига киритилди.
Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Ушбу қарор Ҳиндистон пойтахтида ўтаётган ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш ҳукуматлараро қўмитаси 20-сессиясида бир овоздан қабул қилинди. Шу билан қўбиз санъати Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО рўйхатларига киритилган мерос элементлари сонини 16 тага етказди.
Қўбиз анъанавий равишда яхлит тут ёғочидан ясалади, от ёлидан қилинган икки торга эга бўлиб, ўзига хос чуқур ва бетакрор оҳанг яратади.
Қорақалпоқ жировлари — достончи ва шоирлар бўлиб, қўбиз жўрлигида достонлар ва тарихий ривоятларни ижро этади. Бу анъана халқнинг тарихи, дунёқараши ва маънавий меросини узлуксиз етказиб келаётган ноёб мусиқий-шеърий мактаб ҳисобланади.
Бироқ қўбиз ясовчи усталар ва ижрочи созандалар сафининг камайиб бораётгани туфайли ушбу санъат элементи йўқолиб кетиш хавфи остида қолмоқда.