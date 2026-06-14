https://sputniknews.uz/20260614/ijtimoiy-reestr-58320116.html
Реестрдаги ёш оилалар ижара харажатларини қоплаш учун онлайн ариза юбориши мумкин
Реестрдаги ёш оилалар ижара харажатларини қоплаш учун онлайн ариза юбориши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Компенсация 12 ойгача муддатга ажратилади ҳамда ҳар ой ижара тўловининг 50 фоизигача қисми қопланади. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T11:08+0500
2026-06-14T11:08+0500
2026-06-14T11:08+0500
жамият
ўзбекистон
ёшлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872293_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ca43f19775d7d70e244f7f4f5b6d7a0.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда “Ижтимоий реестр”га киритилган ёш оилалар учун турар жой ижараси харажатларини қоплаш бўйича онлайн хизмат ишга туширилди. Бу ҳақда Ягона интерактив давлат хизматлари портали хабар берди.Амалдаги тартибга кўра, компенсация 12 ойгача муддатга ажратилади ҳамда ҳар ой ижара тўловининг 50 фоизигача қисми қопланади.Бунда Тошкент шаҳри, Нукус шаҳри ва вилоят марказларида базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 бараваригача, бошқа ҳудудларда эса БҲМнинг 2 бараваригача маблағ тўланади. Компенсация пули ҳар ой ариза берувчининг ижтимоий картасига ўтказиб берилади.Маълум қилинишича, уй эгаси ва ижарага олувчи ёш оила ўзаро яқин қариндош бўлса, компенсация тайинлаш автоматик равишда рад этилади.Шунингдек, бу ёрдамни олувчи ёш оилалар 12 ой давомида волонтёрлик лойиҳаларида қатнашиши, “Мутолаа” лойиҳаси доирасида ҳар ой камида битта китоб ўқиши ҳамда “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасидаги камида битта танлов ёки мусобақада иштирок этиши лозим.
https://sputniknews.uz/20260602/yoshlar-imtiyoz-kredit-58031089.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872293_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd789d11aaa00d1ecd136c851984b378.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, ёшлар
жамият, ўзбекистон, ёшлар
Реестрдаги ёш оилалар ижара харажатларини қоплаш учун онлайн ариза юбориши мумкин
Компенсация 12 ойгача муддатга ажратилади ҳамда ҳар ой ижара тўловининг 50 фоизигача қисми қопланади.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда “Ижтимоий реестр”га киритилган ёш оилалар учун турар жой ижараси харажатларини қоплаш бўйича онлайн хизмат ишга туширилди. Бу ҳақда Ягона интерактив давлат хизматлари портали хабар берди
.
Энди ижтимоий ҳимояга муҳтож ёш оилалар my.gov.uz
портали ёки унинг мобил иловаси орқали ижара харажатларини қоплаш учун онлайн ариза
юбориши мумкин. Хизмат ортиқча ҳужжатлар ва навбатларсиз масофадан туриб фойдаланиш имконини беради.
Амалдаги тартибга кўра, компенсация 12 ойгача муддатга ажратилади ҳамда ҳар ой ижара тўловининг 50 фоизигача қисми қопланади.
Бунда Тошкент шаҳри, Нукус шаҳри ва вилоят марказларида базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 бараваригача, бошқа ҳудудларда эса БҲМнинг 2 бараваригача маблағ тўланади. Компенсация пули ҳар ой ариза берувчининг ижтимоий картасига ўтказиб берилади.
Маълум қилинишича, уй эгаси ва ижарага олувчи ёш оила ўзаро яқин қариндош бўлса, компенсация тайинлаш автоматик равишда рад этилади.
Шунингдек, бу ёрдамни олувчи ёш оилалар 12 ой давомида волонтёрлик лойиҳаларида қатнашиши, “Мутолаа” лойиҳаси доирасида ҳар ой камида битта китоб ўқиши ҳамда “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасидаги камида битта танлов ёки мусобақада иштирок этиши лозим.