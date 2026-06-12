https://sputniknews.uz/20260612/bolalar-avtomobil-58289012.html
Болаларга автомобилни бошқаришга рухсат берганлик учун жавобгарлик кучайтирилади
Болаларга автомобилни бошқаришга рухсат берганлик учун жавобгарлик кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
Муҳокамалар давомида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, инсон ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, айниқса, вояга етмаганларнинг транспорт воситаларини бошқаришига йўл қўймаслик бўйича янги ёндашувларни жорий этиш масалалари кўриб чиқилди. Президент тақдим этилган таклифларни маъқуллаб, йўлларда инсон ҳаёти ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чораларни амалга ошириш юзасидан мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
2026-06-12T10:04+0500
2026-06-12T10:04+0500
2026-06-12T10:04+0500
жамият
ўзбекистон
болалар
автомобил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47632732_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_09d196d3c3ccbabe74708f108dade214.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Ўзбекистонда болаларга транспорт воситасини бошқаришга рухсат берганлик учун жавобгарлик кучайтирилади. Бу масала президент Шавкат Мирзиёев танишган йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан тақдимотда муҳокама қилинди.Тақдимотда айрим фуқаролар вояга етмаганларга автомобил ва бошқа транспорт воситаларини бошқаришга рухсат бериётгани, бунинг оқибатида йўлларда ўлим ва оғир тан жароҳатлари билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисалари содир бўлаётгани қайд этилди.Шу муносабат билан йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилишини таъминлаш, оғир оқибатли аварияларнинг олдини олиш ҳамда бундай ҳолатларга нисбатан жавобгарлик чораларини кучайтириш зарурлиги таъкидланди.Муҳокамалар давомида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, инсон ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, айниқса, вояга етмаганларнинг транспорт воситаларини бошқаришига йўл қўймаслик бўйича янги ёндашувларни жорий этиш масалалари кўриб чиқилди.Президент тақдим этилган таклифларни маъқуллаб, йўлларда инсон ҳаёти ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чораларни амалга ошириш юзасидан мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20260602/paxtachi-elektromoped-kanal-qulash-halok-58031333.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47632732_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4c4df31addecfb66013491cc001bb4ae.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, болалар, автомобил
жамият, ўзбекистон, болалар, автомобил
Болаларга автомобилни бошқаришга рухсат берганлик учун жавобгарлик кучайтирилади
Президент йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олишга оид таклифларни маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда болаларга транспорт воситасини бошқаришга рухсат берганлик учун жавобгарлик кучайтирилади. Бу масала президент Шавкат Мирзиёев танишган йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан тақдимотда муҳокама қилинди
.
Тақдимотда айрим фуқаролар вояга етмаганларга автомобил ва бошқа транспорт воситаларини бошқаришга рухсат бериётгани, бунинг оқибатида йўлларда ўлим ва оғир тан жароҳатлари билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисалари содир бўлаётгани қайд этилди.
Шу муносабат билан йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилишини таъминлаш, оғир оқибатли аварияларнинг олдини олиш ҳамда бундай ҳолатларга нисбатан жавобгарлик чораларини кучайтириш зарурлиги таъкидланди.
Муҳокамалар давомида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, инсон ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш, айниқса, вояга етмаганларнинг транспорт воситаларини бошқаришига йўл қўймаслик бўйича янги ёндашувларни жорий этиш масалалари кўриб чиқилди.
Президент тақдим этилган таклифларни маъқуллаб, йўлларда инсон ҳаёти ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чораларни амалга ошириш юзасидан мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.