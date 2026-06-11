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Ўзбекистон ва Калининград вилояти саноат кооперациясида қўшма лойиҳаларни амалга оширади
Ўзбекистон ва Калининград вилояти саноат кооперациясида қўшма лойиҳаларни амалга оширади
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Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтириш муҳокама қилинди. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россиянинг Калининград вилояти саноат кооперациясида қўшма лойиҳаларни амалга оширади.Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Олимжон Абдуллаев Калининград вилояти губернаторининг биринчи ўринбосари Валерий Шерин билан учрашувда бундай имкониятни муҳокама қилди.Шунингдек, улар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтириш, хусусан, савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни ривожлантиришни муҳокама қилишди.Қолаверса, ҳудудлараро ҳамкорлик механизмларини такомиллаштириш, ўзаро ташрифлар ва бизнес-миссияларни мунтазам ташкил этиш бўйича фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20260610/ozbekiston-irkutsklik-58250303.html
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иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
Ўзбекистон ва Калининград вилояти саноат кооперациясида қўшма лойиҳаларни амалга оширади
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтириш муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россиянинг Калининград вилояти саноат кооперациясида қўшма лойиҳаларни амалга оширади.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Олимжон Абдуллаев Калининград вилояти губернаторининг биринчи ўринбосари Валерий Шерин билан учрашувда бундай имкониятни муҳокама қилди.
“Томонлар ҳудудлараро ҳамкорликнинг иқтисодий салоҳиятидан самарали фойдаланиш, саноат кооперацияси, логистика, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат саноати ва бошқа истиқболли соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини кўриб чиқди”, - дейилади Ўзбекистон ТИВ хабарида.
Шунингдек, улар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтириш, хусусан, савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни ривожлантиришни муҳокама қилишди.
Қолаверса, ҳудудлараро ҳамкорлик механизмларини такомиллаштириш, ўзаро ташрифлар ва бизнес-миссияларни мунтазам ташкил этиш бўйича фикр алмашилди.