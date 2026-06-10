https://sputniknews.uz/20260610/ozbekiston-irkutsklik-58250303.html
Ўзбекистонда иркутсклик ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларининг кўргазма зали очилиши мумкин
Ўзбекистонда иркутсклик ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларининг кўргазма зали очилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Иркутскда Андижон вилоятидан мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотлари учун улгуржи-чакана база ташкил этилиши мумкин. 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T18:02+0500
2026-06-10T18:02+0500
2026-06-10T18:02+0500
иқтисод
ўзбекистон
иркутск
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58249988_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_85257e8b3e502fabcae7d1d0a285cf11.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Ўзбекистонда Иркутск вилояти ишлаб чиқарувчилари маҳсулотларининг кўргазма зали пайдо бўлиши мумкин. Бундай таклифни Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги бош консули Аслам Акбаров Иркутск вилояти губернатори Игорь Кобзев билан учрашувда билдирди.Унинг сўзларига кўра, ёввойи ўсимликлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, ёнилғи пеллетлари ва бошқа таклифлар алоҳида қизиқиш уйғотади. Иркутск вилояти ҳукумати ушбу имкониятни кўриб чиқишга ваъда берди.Шунингдек, томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштириш, қўшма ташаббусларни амалга ошириш ва инвестиция шериклигини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.Бундан ташқари, учрашув иштирокчилари Иркутскда Андижон вилоятидан мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотлари учун улгуржи-чакана база ташкил этиш, чорвачиликни ривожлантириш бўйича Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича қўшма лойиҳа ҳамда Иркутскдан ёғоч материалларини тўғридан-тўғри етказиб беришни ташкил этишни муҳокама қилишди.2025 йил якунларига кўра Иркутск вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айланмаси 44 фоизга ўсди, республика эса минтақанинг экспорт йўналишлари орасида тўртинчи ўринни эгаллайди. Ҳозирда 12 млн долларлик учта инвестиция битими амалга оширилмоқда, умумий қиймати 112 млн доллар бўлган яна 11 та лойиҳа ишлаб чиқилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260423/uzbekistan-investorlar-irkutsk-chorva-erlar-ajratish-57106159.html
ўзбекистон
иркутск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58249988_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d112f078cb89887a653295f3cc94f0ea.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, иркутск
иқтисод, ўзбекистон, иркутск
Ўзбекистонда иркутсклик ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларининг кўргазма зали очилиши мумкин
Иркутскда Андижон вилоятидан мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотлари учун улгуржи-чакана база ташкил этилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда Иркутск вилояти ишлаб чиқарувчилари маҳсулотларининг кўргазма зали пайдо бўлиши мумкин. Бундай таклифни Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги бош консули Аслам Акбаров Иркутск вилояти губернатори Игорь Кобзев билан учрашувда билдирди.
Унинг сўзларига кўра, ёввойи ўсимликлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, ёнилғи пеллетлари ва бошқа таклифлар алоҳида қизиқиш уйғотади. Иркутск вилояти ҳукумати ушбу имкониятни кўриб чиқишга ваъда берди.
Шунингдек, томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштириш, қўшма ташаббусларни амалга ошириш ва инвестиция шериклигини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
“Иркутск вилоятининг Ўзбекистон Республикаси билан муносабатлари тизимли шериклик даражасига етди. Биз буни товар айланмасининг ўсиши ва аниқ инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда кўрамиз. Бизнинг вазифамиз нафақат ҳажмларни ошириш, балки ҳамкорликни чуқурлаштириш: қўшма ишлаб чиқаришларни яратиш, технологиялар алмашинуви, гуманитар алоқаларни ривожлантириш. Ишончим комилки, бугунги учрашув ҳамкорлигимизга қўшимча туртки беради”, - деди вилоят раҳбари Игорь Кобзев.
Бундан ташқари, учрашув иштирокчилари Иркутскда Андижон вилоятидан мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотлари учун улгуржи-чакана база ташкил этиш, чорвачиликни ривожлантириш бўйича Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича қўшма лойиҳа ҳамда Иркутскдан ёғоч материалларини тўғридан-тўғри етказиб беришни ташкил этишни муҳокама қилишди.
2025 йил якунларига кўра Иркутск вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айланмаси 44 фоизга ўсди, республика эса минтақанинг экспорт йўналишлари орасида тўртинчи ўринни эгаллайди. Ҳозирда 12 млн долларлик учта инвестиция битими амалга оширилмоқда, умумий қиймати 112 млн доллар бўлган яна 11 та лойиҳа ишлаб чиқилмоқда.