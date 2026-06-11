Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260611/ozbekiston-58265904.html
Россия компанияси Ўзбекистон ва РФ савдосини рақамлаштиришни ривожлантиради
Россия компанияси Ўзбекистон ва РФ савдосини рақамлаштиришни ривожлантиради
Sputnik Ўзбекистон
Бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T11:09+0500
2026-06-11T11:09+0500
жамият
россия
ўзбекистон
рақамли технологиялар
савдо
электрон савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ecb5ffedc3822bbd0bd48f08f6e19e07.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Россиянинг “СКБ Контур” компаниялар гуруҳи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ташқи савдо операцияларини рақамлаштиришнинг амалий механизмларини жорий этиш ниятида. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси матбуот хизмати хабар берди.Ваколатхона маълумотларига кўра, Савдо ваколатхонаси раҳбарияти ва компания трансчегаравий электрон ҳужжат айланиши ва трансчегаравий факторинг соҳасида Россия-Ўзбекистон лойиҳаларини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.Таъкидланишича, бундай механизмларнинг ривожланиши икки мамлакат бизнеси учун амалий аҳамиятга эга: бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга, операцион харажатларни камайтиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради.“СКБ Контур” – Россиядаги бизнес ва давлат идоралари учун онлайн хизматларнинг етакчи ишлаб чиқувчиларидан бири.
https://sputniknews.uz/20260607/eik-un-yuk-tashish-raqamlashtirish-58177657.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263097_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2004c3f806b3052d2e4807fcd31ab2ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, россия, ўзбекистон, рақамли технологиялар, савдо, электрон савдо
жамият, россия, ўзбекистон, рақамли технологиялар, савдо, электрон савдо

Россия компанияси Ўзбекистон ва РФ савдосини рақамлаштиришни ривожлантиради

11:09 11.06.2026
© telegram sputnikuzbekistanРоссийская компания намерена развивать цифровизацию торговли Узбекистана и России
Российская компания намерена развивать цифровизацию торговли Узбекистана и России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Oбуна бўлиш
Бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Россиянинг “СКБ Контур” компаниялар гуруҳи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ташқи савдо операцияларини рақамлаштиришнинг амалий механизмларини жорий этиш ниятида. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси матбуот хизмати хабар берди.
Ваколатхона маълумотларига кўра, Савдо ваколатхонаси раҳбарияти ва компания трансчегаравий электрон ҳужжат айланиши ва трансчегаравий факторинг соҳасида Россия-Ўзбекистон лойиҳаларини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
“Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ташқи савдо операцияларини рақамлаштиришнинг амалий механизмларига, жумладан, юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни алмашишга, ҳисоб-китобларнинг шаффофлигини оширишга ва ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига маъмурий юкни камайтиришга алоҳида эътибор қаратилди”, - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, бундай механизмларнинг ривожланиши икки мамлакат бизнеси учун амалий аҳамиятга эга: бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга, операцион харажатларни камайтиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради.
“СКБ Контур” – Россиядаги бизнес ва давлат идоралари учун онлайн хизматларнинг етакчи ишлаб чиқувчиларидан бири.
Скопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва БМТ трансчегаравий юк ташишни рақамлаштиришни муҳокама қилди
7 Июн, 14:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0