https://sputniknews.uz/20260611/ozbekiston-58265904.html
Россия компанияси Ўзбекистон ва РФ савдосини рақамлаштиришни ривожлантиради
Россия компанияси Ўзбекистон ва РФ савдосини рақамлаштиришни ривожлантиради
Sputnik Ўзбекистон
Бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T11:09+0500
2026-06-11T11:09+0500
2026-06-11T11:09+0500
жамият
россия
ўзбекистон
рақамли технологиялар
савдо
электрон савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ecb5ffedc3822bbd0bd48f08f6e19e07.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Россиянинг “СКБ Контур” компаниялар гуруҳи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ташқи савдо операцияларини рақамлаштиришнинг амалий механизмларини жорий этиш ниятида. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси матбуот хизмати хабар берди.Ваколатхона маълумотларига кўра, Савдо ваколатхонаси раҳбарияти ва компания трансчегаравий электрон ҳужжат айланиши ва трансчегаравий факторинг соҳасида Россия-Ўзбекистон лойиҳаларини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.Таъкидланишича, бундай механизмларнинг ривожланиши икки мамлакат бизнеси учун амалий аҳамиятга эга: бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга, операцион харажатларни камайтиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради.“СКБ Контур” – Россиядаги бизнес ва давлат идоралари учун онлайн хизматларнинг етакчи ишлаб чиқувчиларидан бири.
https://sputniknews.uz/20260607/eik-un-yuk-tashish-raqamlashtirish-58177657.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263097_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2004c3f806b3052d2e4807fcd31ab2ee.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, россия, ўзбекистон, рақамли технологиялар, савдо, электрон савдо
жамият, россия, ўзбекистон, рақамли технологиялар, савдо, электрон савдо
Россия компанияси Ўзбекистон ва РФ савдосини рақамлаштиришни ривожлантиради
Бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Россиянинг “СКБ Контур” компаниялар гуруҳи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ташқи савдо операцияларини рақамлаштиришнинг амалий механизмларини жорий этиш ниятида. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси матбуот хизмати хабар берди.
Ваколатхона маълумотларига кўра, Савдо ваколатхонаси раҳбарияти ва компания трансчегаравий электрон ҳужжат айланиши ва трансчегаравий факторинг соҳасида Россия-Ўзбекистон лойиҳаларини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
“Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ташқи савдо операцияларини рақамлаштиришнинг амалий механизмларига, жумладан, юридик аҳамиятга эга электрон ҳужжатларни алмашишга, ҳисоб-китобларнинг шаффофлигини оширишга ва ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига маъмурий юкни камайтиришга алоҳида эътибор қаратилди”, - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, бундай механизмларнинг ривожланиши икки мамлакат бизнеси учун амалий аҳамиятга эга: бу ҳужжатларни расмийлаштиришни тезлаштиришга, операцион харажатларни камайтиришга ва ўзаро савдо учун қулайроқ рақамли инфратузилмани яратишга имкон беради.
“СКБ Контур” – Россиядаги бизнес ва давлат идоралари учун онлайн хизматларнинг етакчи ишлаб чиқувчиларидан бири.