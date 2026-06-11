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“Молиявий барбодлик кутиб турибди”: Киев огоҳлантирилди
“Молиявий барбодлик кутиб турибди”: Киев огоҳлантирилди
Sputnik Ўзбекистон
Ғарб ёрдамига қарамай, Украина яқин келажакда ташқи молиялаштиришга катта боғлиқликни сақлаб қолиши мумкин. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T18:23+0500
2026-06-11T18:23+0500
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ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Украина узоқ муддатли тинчлик шартномасини тузмаса, молиявий барбод бўлишга дуч келади. Бу ҳақда “Stratfor” Америка таҳлил маркази ҳисоботида маълум қилинди.Ҳужжатда тинчлик келишувисиз Киев Ғарбнинг молиявий ёрдамига боғлиқ бўлиб қолиши ва қарзни тўлай олмаслик билан боғлиқ хавф-хатарларга дуч келиши тушунтирилган.Украина сўнгги бир неча йил ичида Ғарб ёрдами билан қоплашга умид қилиб, рекорд даражадаги дефицит билан бюджетни шакллантирмоқда. Мамлакатнинг бу йилги бюджети 1,9 трлн гривна (45 млрд доллар) тақчиллиги билан қабул қилинди.Киев режими ташқи молиялаштириш орқали бюджетдаги бўшлиқларни ёпишга уринмоқда. Шу билан бирга, Ғарб янги ёрдам ажратиш узоқ муҳокамалардан сўнг амалга оширилиши, шериклар эса Украина ўзини ўзи молиялаштириш учун манбаларни қидиришни кучайтириши кераклиги ҳақида тобора кўпроқ огоҳлантирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260528/garb-zelenskiyni-terror-suratini-saqlab-qolishga-chaqirmoqda-57926962.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, киев
дунёда, дунё янгиликлари, украина, киев
“Молиявий барбодлик кутиб турибди”: Киев огоҳлантирилди
Ғарб ёрдамига қарамай, Украина яқин келажакда ташқи молиялаштиришга катта боғлиқликни сақлаб қолиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Украина узоқ муддатли тинчлик шартномасини тузмаса, молиявий барбод бўлишга дуч келади. Бу ҳақда “Stratfor” Америка таҳлил маркази ҳисоботида маълум қилинди.
Ҳужжатда тинчлик келишувисиз Киев Ғарбнинг молиявий ёрдамига боғлиқ бўлиб қолиши ва қарзни тўлай олмаслик билан боғлиқ хавф-хатарларга дуч келиши тушунтирилган.
“Фақат барқарор, доимий тинчликка олиб келадиган сценарийда Киев харажатларни доимий хорижий молиявий ёрдамга таянмайдиган даражага тушириши мумкин”, - дея огоҳлантирилган Украина.
Украина сўнгги бир неча йил ичида Ғарб ёрдами билан қоплашга умид қилиб, рекорд даражадаги дефицит билан бюджетни шакллантирмоқда. Мамлакатнинг бу йилги бюджети 1,9 трлн гривна (45 млрд доллар) тақчиллиги билан қабул қилинди.
Киев режими ташқи молиялаштириш орқали бюджетдаги бўшлиқларни ёпишга уринмоқда. Шу билан бирга, Ғарб янги ёрдам ажратиш узоқ муҳокамалардан сўнг амалга оширилиши, шериклар эса Украина ўзини ўзи молиялаштириш учун манбаларни қидиришни кучайтириши кераклиги ҳақида тобора кўпроқ огоҳлантирмоқда.