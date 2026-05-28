Ғарб Зеленскийни террор суръатини сақлаб қолишга чақирмоқда — Захарова
Жуда кўп қурбон келтириш - Зеленский режимининг ўзига хос хусусияти бўлиб қолмоқда. 28.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
Жуда кўп қурбон келтириш - Зеленский режимининг ўзига хос хусусияти бўлиб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Ғарб Зеленскийни террор суръатини сақлаб қолишга чақирмоқда, деди Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ҳафталик брифингда.

Россия ТИВ расмий вакилининг асосий баёнотлари:

️Старобелск болаларининг қони Ғарб қўлида; улар жиноятга шериклар. ️Ғарб Зеленскийни террор суръатини сақлаб қолишга чақирмоқда;
️Финляндия Европа Иттифоқи-Россия мулоқотида воситачилик қилиш учун расмий сўровлар бермади ва Стубб унинг номзоди кўриб чиқилмаслиги учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда;
️Украина миллий ўзига хослигини, том маънода, суяклар устига қуришга ҳаракат қилмоқда. Жуда кўп қурбон келтириш - Зеленский режимининг ўзига хос хусусияти бўлиб қолмоқда;
️Америка ҳарбий кучларининг Европадан олиб чиқилиши оқилона қадам бўлар эди. Қўшинларни Польшага кўчириш - Европада эскалацияга олиб келади;
️Швеция Киев терроризмини қўллаб-қувватлаш тескари натижа беришини тушуниши керак;
️Арманистон раҳбариятининг Россия билан муносабатларни сақлаб қолишдан манфаатдорлиги ҳақидаги сўзлари унинг ҳаракатларига зид;
️Россиянинг Арманистонга муносабати ўзгармади; Ереван Москванинг иттифоқчиси бўлиб қолмоқда;
️Арманистон июнь ойида бўлиб ўтадиган сайловларига Россия фуқароларини кузатувчи миссия рўйхатига киритилишига норасмий равишда қарши бўлди;
️АҚШ-Япония ўқув-машқлари Россиянинг минтақадаги манфаатлари ва хавфсизлигига таҳдид солувчи қадам;
Россия АҚШ ва Эронни яна қуролли тўқнашув даражасига қайтмасликка чақиради.
Захарова айтишига кўра, Украинада миллатчилик ғоялари шунчалик авж олганки, улар ҳар қандай тарихий факт ва воқеликни тан олишдан бош тортмоқда. Ягона мақсад — миллатчилик орқали ҳукуматни сақлаб қолишдир.

Яқинда Украина президенти офиси раҳбари Кирил Буданов шундай деди: "Рус - бу Украина. Биз ўз тарихимизнинг катта қисмини уларга бердик. Аслида бизлар - Рус! Биз уларнинг устидан ҳукмдор бўлишимиз керак..."
