https://sputniknews.uz/20260610/toshkent-andijon-58246578.html
Тошкент-Андижон автомобиль йўлининг бир қисмида тезлик пасайтирилади
Тошкент-Андижон автомобиль йўлининг бир қисмида тезлик пасайтирилади
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Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани ҳудудидан ўтувчи халқаро аҳамиятга эга А-373 автомобиль йўлининг 103–131-километрлари оралиғида ҳаракат тезлиги... 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T13:15+0500
2026-06-10T13:15+0500
2026-06-10T13:15+0500
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ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Халқ депутатлари Тошкент вилояти кенгаши халқаро аҳамиятга эга А-373 Тошкент—Оҳангарон—Ангрен—Қўқон—Шаҳрихон—Андижон автомобил йўлининг айрим қисмларида ҳаракат тезлигини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилди.Ҳужжат билан Оҳангарон тумани ҳудудидан ўтувчи мазкур автомобил йўлининг 103–131-километрлари оралиғида енгил автомобиллар учун максимал тезлик 100 км/соатдан 80 км/соатга туширилади. Юк автомобиллари учун эса тезлик чеклови 50 км/соат этиб белгиланади.Таъкидланишича, бу чора йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва ҳаракат хавфсизлигини ошириш мақсадида жорий этилмоқда.Ушбу чеклов Оҳангарон ҳудудидан ўтувчи автомобиль йўлининг 3 та аҳоли яшаш жойидан ташқари тўртта қисмига нисбатан қўлланилади. Бу ҳудудда “Юқори тезлик чекланган” йўл белгилари ҳамда қўшимча ахборот белгиларини ўрнатиш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260506/jarima-ball-57347809.html
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жамият, тошкент вилояти, андижон вилояти, йўл
жамият, тошкент вилояти, андижон вилояти, йўл
Тошкент-Андижон автомобиль йўлининг бир қисмида тезлик пасайтирилади
Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани ҳудудидан ўтувчи халқаро аҳамиятга эга А-373 автомобиль йўлининг 103–131-километрлари оралиғида ҳаракат тезлиги пасайтирилади.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Халқ депутатлари Тошкент вилояти кенгаши халқаро аҳамиятга эга А-373 Тошкент—Оҳангарон—Ангрен—Қўқон—Шаҳрихон—Андижон автомобил йўлининг айрим қисмларида ҳаракат тезлигини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилди
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Ҳужжат билан Оҳангарон тумани ҳудудидан ўтувчи мазкур автомобил йўлининг 103–131-километрлари оралиғида енгил автомобиллар учун максимал тезлик 100 км/соатдан 80 км/соатга туширилади. Юк автомобиллари учун эса тезлик чеклови 50 км/соат этиб белгиланади.
Таъкидланишича, бу чора йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва ҳаракат хавфсизлигини ошириш мақсадида жорий этилмоқда.
Ушбу чеклов Оҳангарон ҳудудидан ўтувчи автомобиль йўлининг 3 та аҳоли яшаш жойидан ташқари тўртта қисмига нисбатан қўлланилади. Бу ҳудудда “Юқори тезлик чекланган” йўл белгилари ҳамда қўшимча ахборот белгиларини ўрнатиш кўзда тутилган.