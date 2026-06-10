https://sputniknews.uz/20260610/mdh-mukofoti-58243276.html
Икки ўзбекистонлик МДҲ мукофоти совриндорлари бўлди – улар 27,8 минг доллар олишади
Икки ўзбекистонлик МДҲ мукофоти совриндорлари бўлди – улар 27,8 минг доллар олишади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон давлат консерваторияси ректори Камолиддин Ўринбоев “Ҳамдўстлик юлдузлари” мукофоти совриндори бўлди, “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси “Шон-шараф” давлат музейи куратори, Миллий рассомлик ва дизайн инстутити талабаси Савриноз Омонтошева эса “Дебютлар ҳамдўстлиги” мукофотини қўлга киритди. "Ҳамдўстлик юлдузлари" давлатлараро мукофоти 2009 йил 21 майда МДҲга аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича кенгаши ва МДҲга аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича давлатлараро жамғармаси томонидан таъсис этилган.
2026-06-10T12:03+0500
2026-06-10T12:03+0500
2026-06-10T12:03+0500
жамият
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58243843_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_41fae06eefe16d85aa14a76185ae3720.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Икки ўзбекистонлик Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) халқаро мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда МДҲга аъзо давлатларнинг Гуманитар ҳамкорлик бўйича давлатлараро жамғармаси матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон давлат консерваторияси ректори Камолиддин Ўринбоев “Ҳамдўстлик юлдузлари” мукофоти совриндори бўлди, “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси “Шон-шараф” давлат музейи куратори, Миллий рассомлик ва дизайн инстутити талабаси Савриноз Омонтошева эса “Дебютлар ҳамдўстлиги” мукофотини қўлга киритди."Ҳамдўстлик юлдузлари" давлатлараро мукофоти 2009 йил 21 майда МДҲга аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича кенгаши ва МДҲга аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича давлатлараро жамғармаси томонидан таъсис этилган. Ушбу мукофот халқаро даражада ютуқларга эришган, амалга оширган ишлари жаҳон мамлакатларининг ривожига ҳисса қўшган шахсларга берилади.“Дебютлар ҳамдўстлиги” халқаро мукофоти ҳар йили таъсисчилар томонидан белгиланадиган гуманитар соҳадаги ёш мутахассисларга (35 ёшгача) берилади. Мукофот 2008 йилдан бери мавжуд.Совриндорлар бериладиган мукофот пули – 2 млн рубль (ҳозирги курсда 27,8 минг доллар).Илгари Ўзбекистон халқ артисти Фаррух Зокиров ҳам "Ҳамдўстлик юлдузлари" мукофотига сазовор бўлганди.
https://sputniknews.uz/20260416/farrux-zokirov-orden-taqdirlanish-56925243.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58243843_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_ff14ac1bb769121ec0f901691fd7e325.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, мдҳ
Икки ўзбекистонлик МДҲ мукофоти совриндорлари бўлди – улар 27,8 минг доллар олишади
Ўзбекистон давлат консерваторияси ректори Камолиддин Ўринбоев “Ҳамдўстлик юлдузлари” мукофотига лойиқ кўрилди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Икки ўзбекистонлик Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) халқаро мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда МДҲга аъзо давлатларнинг Гуманитар ҳамкорлик бўйича давлатлараро жамғармаси матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон давлат консерваторияси ректори Камолиддин Ўринбоев
“Ҳамдўстлик юлдузлари” мукофоти совриндори бўлди,
“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси “Шон-шараф” давлат музейи куратори, Миллий рассомлик ва дизайн инстутити талабаси Савриноз Омонтошева
эса “Дебютлар ҳамдўстлиги” мукофотини қўлга киритди
.
"Ҳамдўстлик юлдузлари" давлатлараро мукофоти 2009 йил 21 майда МДҲга аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича кенгаши ва МДҲга аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича давлатлараро жамғармаси томонидан таъсис этилган. Ушбу мукофот халқаро даражада ютуқларга эришган, амалга оширган ишлари жаҳон мамлакатларининг ривожига ҳисса қўшган шахсларга берилади.
“Дебютлар ҳамдўстлиги” халқаро мукофоти ҳар йили таъсисчилар томонидан белгиланадиган гуманитар соҳадаги ёш мутахассисларга (35 ёшгача) берилади. Мукофот 2008 йилдан бери мавжуд.
Совриндорлар бериладиган мукофот пули – 2 млн рубль (ҳозирги курсда 27,8 минг доллар).
Илгари Ўзбекистон халқ артисти Фаррух Зокиров ҳам "Ҳамдўстлик юлдузлари" мукофотига сазовор бўлганди.