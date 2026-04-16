Фаррух Зокиров “Буюк хизматлари учун” ордени билан тақдирланди
Фаррух Зокиров “Буюк хизматлари учун” ордени билан тақдирланди
Кўксаройда Фаррух Зокировнинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбир бўлиб ўтди. Президент унга “Буюк хизматлари учун” орденини топширди, шунингдек, санъат мактабига унинг номи берилиши эълон қилинди.
2026-04-16T09:17+0500
2026-04-16T09:17+0500
2026-04-16T09:19+0500
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида Ўзбекистон халқ артисти Фаррух Зокировнинг 80 йиллик таваллудига бағишланган тантанали тадбир бўлиб ўтди.Унда давлат ва жамоат арбоблари, маданият ва санъат намояндалари, “Ялла” ансамбли аъзолари ҳамда кенг жамоатчилик вакиллари қатнашди.Давлат раҳбари Фаррух Зокировни қутлаб, унинг миллий эстрада санъатини янги босқичга олиб чиққанини таъкидлади. Шунингдек, Зокировлар сулоласининг ўзбек мусиқа ва қўшиқчилик санъати ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси алоҳида қайд этилди.Шу билан бирга, Президент томонидан Фаррух Зокировни муносиб тақдирлашга қаратилган алоҳида фармон ва қарор имзолангани эълон қилинди. Унга кўра, Яшнобод туманидаги 7-сонли болалар мусиқа ва санъат мактабига Фаррух Зокиров номи берилади.Мазкур мактабда “Ялла” номидаги болалар ансамбли, ёшлар ижодий лабораторияси ва замонавий студия ташкил этилади.Маросим якунида Фаррух Зокировга миллий санъат ва маданиятни ривожлантиришдаги кўп йиллик хизматлари учун “Буюк хизматлари учун” ордени топширилди.
фаррух зокиров, ялла ансамбли, шавкат мирзиёев, буюк хизматлари учун ордени, кўксарой, ўзбекистон халқ артисти, 80 йиллик, санъат мактаби, яшнобод тумани, зокировлар сулоласи
фаррух зокиров, ялла ансамбли, шавкат мирзиёев, буюк хизматлари учун ордени, кўксарой, ўзбекистон халқ артисти, 80 йиллик, санъат мактаби, яшнобод тумани, зокировлар сулоласи
Фаррух Зокиров “Буюк хизматлари учун” ордени билан тақдирланди
09:17 16.04.2026 (янгиланди: 09:19 16.04.2026)
Кўксаройда Фаррух Зокировнинг 80 йиллиги муносабати билан ўтган тантанада санъаткор “Буюк хизматлари учун” ордени билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Кўксарой қароргоҳида Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида Ўзбекистон халқ артисти Фаррух Зокировнинг 80 йиллик таваллудига бағишланган тантанали тадбир бўлиб ўтди
Унда давлат ва жамоат арбоблари, маданият ва санъат намояндалари, “Ялла” ансамбли аъзолари ҳамда кенг жамоатчилик вакиллари қатнашди.
Давлат раҳбари Фаррух Зокировни қутлаб, унинг миллий эстрада санъатини янги босқичга олиб чиққанини таъкидлади. Шунингдек, Зокировлар сулоласининг ўзбек мусиқа ва қўшиқчилик санъати ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси алоҳида қайд этилди.
Тадбирда “Ялла” ансамблининг 55 йилдан буён нафақат Ўзбекистонда, балки халқаро саҳналарда ҳам катта муваффақият қозониб келаётгани, жамоа ижросидаги 400 дан ортиқ қўшиқ миллий маданиятнинг “олтин фонди”га айлангани таъкидланди.
Шу билан бирга, Президент томонидан Фаррух Зокировни муносиб тақдирлашга қаратилган алоҳида фармон ва қарор имзолангани эълон қилинди. Унга кўра, Яшнобод туманидаги 7-сонли болалар мусиқа ва санъат мактабига Фаррух Зокиров номи берилади.
Мазкур мактабда “Ялла” номидаги болалар ансамбли, ёшлар ижодий лабораторияси ва замонавий студия ташкил этилади.
Маросим якунида Фаррух Зокировга миллий санъат ва маданиятни ривожлантиришдаги кўп йиллик хизматлари учун “Буюк хизматлари учун” ордени топширилди.