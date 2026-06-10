https://sputniknews.uz/20260610/kompensatsiya-oylik-harbiylar-58235362.html
Ижара учун компенсация ва ойлик ошиши: ҳарбийларга оид муҳим қарор имзоланди
Ижара учун компенсация ва ойлик ошиши: ҳарбийларга оид муҳим қарор имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 10 июндан Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида ҳарбий хизматчиларга турар жойни ижарага олганлик учун тўланадиган ҳар ойлик пул компенсацияси миқдори 25 фоизга оширилади.
2026-06-10T10:09+0500
2026-06-10T10:09+0500
2026-06-10T10:09+0500
жамият
ўзбекистон
ҳарбий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52882507_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_563e2bf1ce6ba699b67573c2c94fb6a4.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. 2026 йил 10 июндан Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида ҳарбий хизматчиларга турар жойни ижарага олганлик учун тўланадиган ҳар ойлик пул компенсацияси миқдори 25 фоизга оширилади. Бу президент имзолаган тегишли қарорда кўзда тутилган.Қарорга кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри мудофаа ишлари бошқармалари ҳамда туманлар (шаҳарлар) мудофаа ишлари бўлимлари штатидаги фуқаро ходимларнинг (чақириққа қадар бошланғич тайёргарлик раҳбарлари бундан мустасно) иш ҳақи миқдори 2026 йил 10 июндан 20 фоизга,2027 йил 1 январдан эса 50 фоизга оширилади. Бунда фуқаро ходимларнинг тариф ставкаларини ҳисоблаш амалдаги меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари (меҳнатга ҳақ тўлашнинг ягона тариф сеткаси) бўйича тариф коэффициентларини тегишлича 2026 йил 10 июндан эътиборан 1,2 бараварга, 2027 йил 1 январдан эътиборан 1,7 бараварга кўпайтириш орқали амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260609/harbiy-havo-kuchlari-jangovar-qomondonligi-58226026.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52882507_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_53a9bbc46782774b372e5493f3a64e2f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, ҳарбий
жамият, ўзбекистон, ҳарбий
Ижара учун компенсация ва ойлик ошиши: ҳарбийларга оид муҳим қарор имзоланди
Мудофаа ишлари бўлимлари штатидаги фуқаро ходимларнинг иш ҳақида 50 фоизгача оширилади.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
2026 йил 10 июндан Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида ҳарбий хизматчиларга турар жойни ижарага олганлик учун тўланадиган ҳар ойлик пул компенсацияси миқдори 25 фоизга оширилади. Бу президент имзолаган тегишли қарорда кўзда тутилган.
Қарорга кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри мудофаа ишлари бошқармалари ҳамда туманлар (шаҳарлар) мудофаа ишлари бўлимлари штатидаги фуқаро ходимларнинг (чақириққа қадар бошланғич тайёргарлик раҳбарлари бундан мустасно) иш ҳақи миқдори 2026 йил 10 июндан 20 фоизга,2027 йил 1 январдан эса 50 фоизга оширилади.
Бунда фуқаро ходимларнинг тариф ставкаларини ҳисоблаш амалдаги меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари (меҳнатга ҳақ тўлашнинг ягона тариф сеткаси) бўйича тариф коэффициентларини тегишлича 2026 йил 10 июндан эътиборан 1,2 бараварга, 2027 йил 1 январдан эътиборан 1,7 бараварга кўпайтириш орқали амалга оширилади.