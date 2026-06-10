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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260610/bmt-ukraina-58247525.html
Бош котибликка номзод: БМТ Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам беришга уриниши шарт
Бош котибликка номзод: БМТ Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам беришга уриниши шарт
Sputnik Ўзбекистон
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Украинадаги можарони ҳал этишда ёрдам беришга уриниб кўриши шарт. Бу ҳақда ташкилот бош котиби лавозимига номзод Ребека Гринспан маълум қилди.
2026-06-10T16:50+0500
2026-06-10T16:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Украинадаги можарони ҳал этишда ёрдам беришга уриниб кўриши шарт. Бу ҳақда ташкилот бош котиби лавозимига номзод Ребека Гринспан маълум қилди.Илгари у Россия билан ишлашга тайёрлигини билдириб, Москва билан мулоқот БМТ учун асосий деб атаганди. Шунингдек, Гринспан ташкилот бош котиби лавозимига сайланган тақдирда Украина можаросини ҳал қилиш устида ишлашини таъкидлаган.Ребека Гринспан – иқтисодчи ва Коста-Риканинг собиқ вице-президенти. Қолаверса, у БМТнинг Савдо ва тараққиёт бўйича конференцияси (ЮНКТАД) бош котиби лавозимига тайинланган илк аёл.БМТ бош котиби лавозимига Чилининг собиқ президенти Мишель Бачелет, Халқаро атом энергияси агентлиги (XAЭA) бош директори Рафаэль Гросси, Сенегалнинг собиқ президенти Маки Салл ва Эквадор ТИВнинг собиқ раҳбари Мария Фернанда Эспиноса ҳам даъвогарлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260609/peskov-58230535.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, бмт
дунёда, дунё янгиликлари, украина, бмт

Бош котибликка номзод: БМТ Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам беришга уриниши шарт

16:50 10.06.2026
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Ребека Гринспа ташкилот бош котиби лавозимига сайланган тақдирда Украина можаросини ҳал қилиш устида ишлашини таъкидлаган.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Украинадаги можарони ҳал этишда ёрдам беришга уриниб кўриши шарт. Бу ҳақда ташкилот бош котиби лавозимига номзод Ребека Гринспан маълум қилди.
“Мен ўйлайманки, БМТ (можарони ҳал қилишга) уриниб кўриши шарт. Биз томонларни бизда музокаралар столи устига қўйиш мумкин бўлган бирон-бир нарса борлигига ишонтиришга уриниб кўришимиз шарт”, - дея иқтибос келтиради РИА Новости Гринспан сўзларидан.
Илгари у Россия билан ишлашга тайёрлигини билдириб, Москва билан мулоқот БМТ учун асосий деб атаганди. Шунингдек, Гринспан ташкилот бош котиби лавозимига сайланган тақдирда Украина можаросини ҳал қилиш устида ишлашини таъкидлаган.
Ребека Гринспан – иқтисодчи ва Коста-Риканинг собиқ вице-президенти. Қолаверса, у БМТнинг Савдо ва тараққиёт бўйича конференцияси (ЮНКТАД) бош котиби лавозимига тайинланган илк аёл.
БМТ бош котиби лавозимига Чилининг собиқ президенти Мишель Бачелет, Халқаро атом энергияси агентлиги (XAЭA) бош директори Рафаэль Гросси, Сенегалнинг собиқ президенти Маки Салл ва Эквадор ТИВнинг собиқ раҳбари Мария Фернанда Эспиноса ҳам даъвогарлик қилмоқда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
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