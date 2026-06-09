Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260609/vaqtincha-mehnatga-layoqatsizlik-nafaqasi-58224564.html
Биринчи июлдан вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақасини тўлаш тартиби ўзгаряпти
Биринчи июлдан вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақасини тўлаш тартиби ўзгаряпти
Sputnik Ўзбекистон
Бир календар йилидаги меҳнатга лаёқатсизлик даврининг 6-кунидан бошлаб - Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан тўлаш тартиби амалиётга жорий этилади. Дастлабки 5 куни эса - иш берувчи томонидан тўланади.Нафақа камида 6 ой суғурта стажига эга бўлган суғурталанган шахсларга тайинланади.
2026-06-09T15:10+0500
2026-06-09T15:10+0500
жамият
ўзбекистон
нафақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58050852_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_c36832cbc1edd1e2768664090e4f2d05.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Ўзбекистонда 1 июлдан бошлаб вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан ҳам тўланишини эслатди.Нафақа камида 6 ой суғурта стажига эга бўлган суғурталанган шахсларга тайинланади.Нафақа миқдори суғурта стажига қараб белгиланади.Суғурта стажи:Қуйидаги тоифалар учун стаж коэффициенти 20 фоизга оширилади:Йил давомида меҳнатга лаёқатсизлик кунлари 77 кундан ошганда, стаж коэффициенти 10 фоиз бандга камайтирилади.Календар йил давомида жами 182 кунгача бўлган касаллик даври учун нафақа тўланади.Фарзанд парвариши билан боғлиқ ҳолатларда:Тўлов муддатлари:
https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-ijtimoiy-sugurta-ozgarishlar-55821888.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58050852_0:4:2720:2044_1920x0_80_0_0_a905561f3322706bed6239483ba93c72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, нафақа
жамият, ўзбекистон, нафақа

Биринчи июлдан вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақасини тўлаш тартиби ўзгаряпти

15:10 09.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов Узбекский сум
Узбекский сум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Бир календар йилидаги меҳнатга лаёқатсизлик даврининг 6-кунидан бошлаб - Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан тўлаш тартиби амалиётга жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Ўзбекистонда 1 июлдан бошлаб вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан ҳам тўланишини эслатди.
Бир календар йилидаги меҳнатга лаёқатсизлик даврининг 6-кунидан бошлаб Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан тўлаш тартиби амалиётга жорий этилади. Дастлабки 5 куни эса иш берувчи томонидан тўланади.
Нафақа камида 6 ой суғурта стажига эга бўлган суғурталанган шахсларга тайинланади.
Нафақа миқдори суғурта стажига қараб белгиланади.
Суғурта стажи:
6 ойдан 8 йилгача бўлса — ўртача ойлик иш ҳақининг 60 фоизи;
8 йилдан ортиқ стаж учун — ўртача ойлик иш ҳақининг 80 фоизи.
Қуйидаги тоифалар учун стаж коэффициенти 20 фоизга оширилади:
I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар;
қарамоғида 18 ёшга тўлмаган 4 нафар ёки ундан ортиқ фарзанди бўлган шахслар;
фарзандларидан камида бирида ногиронлиги бўлган шахслар.
Нафақани ҳисоблашда ўртача ойлик иш ҳақининг меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 10 бараваригача бўлган қисми инобатга олинади.
Йил давомида меҳнатга лаёқатсизлик кунлари 77 кундан ошганда, стаж коэффициенти 10 фоиз бандга камайтирилади.
Календар йил давомида жами 182 кунгача бўлган касаллик даври учун нафақа тўланади.
Фарзанд парвариши билан боғлиқ ҳолатларда:
14 ёшгача бўлган фарзандни парваришлаш учун берилган вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақаси бўйича — қўшимча 20 календар кун;
16 ёшгача ногиронлиги бўлган фарзандни парваришлаш учун берилган варақа бўйича — қўшимча 40 календар кун учун нафақа Жамғарма томонидан тўланади.
Тўлов муддатлари:
1–15-саналар оралиғида тайинланган нафақалар — шу ойнинг 25-санасига қадар;
16–31-саналар оралиғида тайинланган нафақалар — кейинги ойнинг 10-санасига қадар молиялаштирилади.
Ҳомиладорлик, туғиш ва вақтинча касаллик бўйича тўловларда нима ўзгарди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.02.2026
Матбуот маркази
Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: "декрет" ва касаллик тўловларида нималар ўзгарди
19 Феврал, 17:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0