Биринчи июлдан вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақасини тўлаш тартиби ўзгаряпти
© Sputnik / Бахром Хатамов Узбекский сум
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Бир календар йилидаги меҳнатга лаёқатсизлик даврининг 6-кунидан бошлаб - Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан тўлаш тартиби амалиётга жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Ўзбекистонда 1 июлдан бошлаб вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан ҳам тўланишини эслатди.
Бир календар йилидаги меҳнатга лаёқатсизлик даврининг 6-кунидан бошлаб Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси томонидан тўлаш тартиби амалиётга жорий этилади. Дастлабки 5 куни эса иш берувчи томонидан тўланади.
Нафақа камида 6 ой суғурта стажига эга бўлган суғурталанган шахсларга тайинланади.
Нафақа миқдори суғурта стажига қараб белгиланади.
Суғурта стажи:
6 ойдан 8 йилгача бўлса — ўртача ойлик иш ҳақининг 60 фоизи;
8 йилдан ортиқ стаж учун — ўртача ойлик иш ҳақининг 80 фоизи.
Қуйидаги тоифалар учун стаж коэффициенти 20 фоизга оширилади:
I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар;
қарамоғида 18 ёшга тўлмаган 4 нафар ёки ундан ортиқ фарзанди бўлган шахслар;
фарзандларидан камида бирида ногиронлиги бўлган шахслар.
Нафақани ҳисоблашда ўртача ойлик иш ҳақининг меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 10 бараваригача бўлган қисми инобатга олинади.
Йил давомида меҳнатга лаёқатсизлик кунлари 77 кундан ошганда, стаж коэффициенти 10 фоиз бандга камайтирилади.
Календар йил давомида жами 182 кунгача бўлган касаллик даври учун нафақа тўланади.
Фарзанд парвариши билан боғлиқ ҳолатларда:
14 ёшгача бўлган фарзандни парваришлаш учун берилган вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақаси бўйича — қўшимча 20 календар кун;
16 ёшгача ногиронлиги бўлган фарзандни парваришлаш учун берилган варақа бўйича — қўшимча 40 календар кун учун нафақа Жамғарма томонидан тўланади.
Тўлов муддатлари:
1–15-саналар оралиғида тайинланган нафақалар — шу ойнинг 25-санасига қадар;
16–31-саналар оралиғида тайинланган нафақалар — кейинги ойнинг 10-санасига қадар молиялаштирилади.