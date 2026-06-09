https://sputniknews.uz/20260609/1-sinf-qabul-58220583.html
Янги ўқув йили учун 1-синфга қабул қачон бошланиши маълум бўлди
Янги ўқув йили учун 1-синфга қабул қачон бошланиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Қабул икки босқичда амалга оширилади: 20 июндан 31 июльгача микроҳудуд бўйича, 1 августдан эса бўш ўринлар мавжуд мактабларга қўшимча қабул бошланади. Ота-оналар қабул учун my.maktab.uz платформаси орқали электрон ариза юбориши мумкин.
2026-06-09T12:12+0500
2026-06-09T12:12+0500
2026-06-09T12:12+0500
жамият
ўзбекистон
мактабга қабул
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/05/27781640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4943a877e9637c6e227b7b8c600575ab.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йили учун умумтаълим мактабларининг 1-синфига қабул жараёнлари 20 июндан бошланади. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу йил мактабларга 795 минг нафардан ортиқ болани қабул қилиш режалаштирилган.Биринчи синфга 2019 йил 31 декабргача туғилган болалар қабул қилинади. Қабул икки босқичда амалга оширилади: 20 июндан 31 июльгача микроҳудуд бўйича, 1 августдан эса бўш ўринлар мавжуд мактабларга қўшимча қабул бошланади.Ота-оналар қабул учун my.maktab.uz платформаси орқали электрон ариза юбориши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260605/oliygoh-qabul-58112391.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/05/27781640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3677a04eace7f2e11989172080d6f33c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, мактабга қабул
жамият, ўзбекистон, мактабга қабул
Янги ўқув йили учун 1-синфга қабул қачон бошланиши маълум бўлди
Бу йил 1-синфга 2019 йил 31 декабргача туғилган болалар қабул қилинади.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йили учун умумтаълим мактабларининг 1-синфига қабул жараёнлари 20 июндан бошланади. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу йил мактабларга 795 минг нафардан ортиқ болани қабул қилиш режалаштирилган.
Биринчи синфга 2019 йил 31 декабргача туғилган болалар қабул қилинади. Қабул икки босқичда амалга оширилади: 20 июндан 31 июльгача микроҳудуд бўйича, 1 августдан эса бўш ўринлар мавжуд мактабларга қўшимча қабул бошланади.
Ота-оналар қабул учун my.maktab.uz платформаси орқали электрон ариза юбориши мумкин.