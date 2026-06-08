Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260608/qashqadaryod-gaz-58208099.html
Қашқадарёдаги газ қуйиш шохобчасидаги портлаш оқибатида 6 киши ҳалок бўлди
Қашқадарёдаги газ қуйиш шохобчасидаги портлаш оқибатида 6 киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳодиса юзасидан Ҳукумат комиссияси ташкил этилди. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T17:28+0500
2026-06-08T17:29+0500
ҳодисалар
қашқадарё вилояти
портлаш
газ портлаши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1137/98/11379809_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3e978aeb001d8b257854e42c6849107d.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги маиший газ баллонларига суюлтирилган газ қуйиш шохобчасида портлаш бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.Ҳолат ҳақида 8 июнь куни соат 13:50 да Қашқадарё вилояти ФВБга хабар келиб тушган. Шунга кўра 5 та қутқарув бўлинмалари соат 14:02 да ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғин соат 14:05 да ўраб олинган ва соат 14:55 да ўчирилган.Дастлабки маълумотга кўра, 4 та автомобиль (2 та "Cobalt", 2 та газ ташишга мўлжалланган автомобиль) ҳамда 2 та ер остидаги ёқилғи сақлаш резервуари ёниб зарарланган. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириқларига мувофиқ, Ўзбекистон бош вазирининг ўринбосари Ачилбай Раматов бошчилигида масъул вазирлик ва идоралар вакилларидан иборат Ҳукумат комиссиясини ташкил этиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши қабул қилинди.Ҳукумат комиссиясига жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатиш, портлаш оқибатларини бартараф қилиш, ушбу бахтсиз ҳодисанинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда келгусида бу каби нохуш ҳолатларнинг олдини олиш чораларини кўриш вазифаси юклатилди.Ҳозирда ёнғин содир бўлган ҳудуд тўлиқ назоратга олиниб, унинг оқибатларини бартараф этиш ишлари амалга оширилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260226/kokand-yongin-kishi-vafot-55956474.html
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1137/98/11379809_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_154fd9aa07d655fd6dc9555bd122c840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳодисалар , қашқадарё вилояти, портлаш, газ портлаши
ҳодисалар , қашқадарё вилояти, портлаш, газ портлаши

Қашқадарёдаги газ қуйиш шохобчасидаги портлаш оқибатида 6 киши ҳалок бўлди

17:28 08.06.2026 (янгиланди: 17:29 08.06.2026)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Ҳодиса юзасидан Ҳукумат комиссияси ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги маиший газ баллонларига суюлтирилган газ қуйиш шохобчасида портлаш бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.
Ҳолат ҳақида 8 июнь куни соат 13:50 да Қашқадарё вилояти ФВБга хабар келиб тушган. Шунга кўра 5 та қутқарув бўлинмалари соат 14:02 да ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғин соат 14:05 да ўраб олинган ва соат 14:55 да ўчирилган.
Дастлабки маълумотга кўра, 4 та автомобиль (2 та "Cobalt", 2 та газ ташишга мўлжалланган автомобиль) ҳамда 2 та ер остидаги ёқилғи сақлаш резервуари ёниб зарарланган.
"Оқибатда 6 нафар фуқаро ҳалок бўлган, 5 нафар фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари билан шифохонага юборилган", - дейилган хабарда.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириқларига мувофиқ, Ўзбекистон бош вазирининг ўринбосари Ачилбай Раматов бошчилигида масъул вазирлик ва идоралар вакилларидан иборат Ҳукумат комиссиясини ташкил этиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши қабул қилинди.
Ҳукумат комиссиясига жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатиш, портлаш оқибатларини бартараф қилиш, ушбу бахтсиз ҳодисанинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда келгусида бу каби нохуш ҳолатларнинг олдини олиш чораларини кўриш вазифаси юклатилди.
Ҳозирда ёнғин содир бўлган ҳудуд тўлиқ назоратга олиниб, унинг оқибатларини бартараф этиш ишлари амалга оширилмоқда.
В результате пожара в Коканде погиб один человек. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Қўқонда кўп қаватли уйдаги портлаш оқибатида бир киши ҳалок бўлди
26 Феврал, 11:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0