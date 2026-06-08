https://sputniknews.uz/20260608/qashqadaryod-gaz-58208099.html
Қашқадарёдаги газ қуйиш шохобчасидаги портлаш оқибатида 6 киши ҳалок бўлди
Қашқадарёдаги газ қуйиш шохобчасидаги портлаш оқибатида 6 киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳодиса юзасидан Ҳукумат комиссияси ташкил этилди. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T17:28+0500
2026-06-08T17:28+0500
2026-06-08T17:29+0500
ҳодисалар
қашқадарё вилояти
портлаш
газ портлаши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1137/98/11379809_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3e978aeb001d8b257854e42c6849107d.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги маиший газ баллонларига суюлтирилган газ қуйиш шохобчасида портлаш бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.Ҳолат ҳақида 8 июнь куни соат 13:50 да Қашқадарё вилояти ФВБга хабар келиб тушган. Шунга кўра 5 та қутқарув бўлинмалари соат 14:02 да ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғин соат 14:05 да ўраб олинган ва соат 14:55 да ўчирилган.Дастлабки маълумотга кўра, 4 та автомобиль (2 та "Cobalt", 2 та газ ташишга мўлжалланган автомобиль) ҳамда 2 та ер остидаги ёқилғи сақлаш резервуари ёниб зарарланган. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириқларига мувофиқ, Ўзбекистон бош вазирининг ўринбосари Ачилбай Раматов бошчилигида масъул вазирлик ва идоралар вакилларидан иборат Ҳукумат комиссиясини ташкил этиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши қабул қилинди.Ҳукумат комиссиясига жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатиш, портлаш оқибатларини бартараф қилиш, ушбу бахтсиз ҳодисанинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда келгусида бу каби нохуш ҳолатларнинг олдини олиш чораларини кўриш вазифаси юклатилди.Ҳозирда ёнғин содир бўлган ҳудуд тўлиқ назоратга олиниб, унинг оқибатларини бартараф этиш ишлари амалга оширилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260226/kokand-yongin-kishi-vafot-55956474.html
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1137/98/11379809_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_154fd9aa07d655fd6dc9555bd122c840.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳодисалар , қашқадарё вилояти, портлаш, газ портлаши
ҳодисалар , қашқадарё вилояти, портлаш, газ портлаши
Қашқадарёдаги газ қуйиш шохобчасидаги портлаш оқибатида 6 киши ҳалок бўлди
17:28 08.06.2026 (янгиланди: 17:29 08.06.2026)
Ҳодиса юзасидан Ҳукумат комиссияси ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги маиший газ баллонларига суюлтирилган газ қуйиш шохобчасида портлаш бўлди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.
Ҳолат ҳақида 8 июнь куни соат 13:50 да Қашқадарё вилояти ФВБга хабар келиб тушган. Шунга кўра 5 та қутқарув бўлинмалари соат 14:02 да ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғин соат 14:05 да ўраб олинган ва соат 14:55 да ўчирилган.
Дастлабки маълумотга кўра, 4 та автомобиль (2 та "Cobalt", 2 та газ ташишга мўлжалланган автомобиль) ҳамда 2 та ер остидаги ёқилғи сақлаш резервуари ёниб зарарланган.
"Оқибатда 6 нафар фуқаро ҳалок бўлган, 5 нафар фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари билан шифохонага юборилган", - дейилган хабарда.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириқларига мувофиқ, Ўзбекистон бош вазирининг ўринбосари Ачилбай Раматов бошчилигида масъул вазирлик ва идоралар вакилларидан иборат Ҳукумат комиссиясини ташкил этиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг фармойиши қабул қилинди.
Ҳукумат комиссиясига жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатиш, портлаш оқибатларини бартараф қилиш, ушбу бахтсиз ҳодисанинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда келгусида бу каби нохуш ҳолатларнинг олдини олиш чораларини кўриш вазифаси юклатилди.
Ҳозирда ёнғин содир бўлган ҳудуд тўлиқ назоратга олиниб, унинг оқибатларини бартараф этиш ишлари амалга оширилмоқда.