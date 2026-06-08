Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260608/armaniston-parlament-saylovlari-58193442.html
Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди – натижалар
Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди – натижалар
Sputnik Ўзбекистон
Дастлабки маълумотларга кўра, кураш олиб борган сиёсий кучлар қуйидагича овоз тўплаган: “Фуқаролик шартномаси” (амалдаги бош вазир Никол Пашинян бошчилигида) – 49,81 фоиз; “Кучли Арманистон” блоки (тадбиркор Самвел Карапетян раҳбарлиги) – 23,29 фоиз; “Арманистон” блоки (собиқ президент Роберт Кочарян бошчилигида) – 9,94 фоиз. “Фаровон Арманистон” (тадбиркор Гагик Царукян раҳбарлигида) – 4 фоиз.
2026-06-08T13:09+0500
2026-06-08T13:09+0500
дунёда
дунё янгиликлари
арманистон
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58193405_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_e6739bee1d125453f3d18385c27a1d5a.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 7 июнь куни Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди. Унда 16 та партия ва иккита блок қатнашди.Sputnik Арманистоннинг хабар қилишича, мамлакат Марказий сайлов қўмитаси барча участкаларда берилган овозларни санаб чиққан.Дастлабки маълумотларга кўра, кураш олиб борган сиёсий кучлар қуйидагича овоз тўплаган:Қолган партиялар парламентга сайланиш учун етарлича овоз тўплай олмаган.Сайловларда иштирок этиш даражаси 58,97 фоизни ташкил қилди. Бу кўрсаткич 2018 ва 2021 йиллардаги парламент сайловларига нисбатан юқорироқ бўлди.Никол Пашинян унинг партияси парламентда кўпликни олиши ва у ҳукуматни шакллантира олишини маълум қилди.Ўз навбатида, Самвел Карапетян сайловларни демократик деб аташ мумкин эмаслигини ва мухолифатга босим ўтказилганини билдирди.Унинг сўзларига кўра, Арманистон ҳукумати мағлубиятга учраганини англаб, парламент сайловларида овозларни ҳисоблашни тўхтатган. Сиёсатчининг таъкидлашича, сайлов участкаларидан маълумотлар келиши билан ҳукмрон куч кўрсаткичлари пасайган.
https://sputniknews.uz/20260525/pashinyan-armenia-eaeu-bozor-mahrum-57850515.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58193405_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_85f6659863d92a8630b2a396f07ba6d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, арманистон, сайловлар
дунёда, дунё янгиликлари, арманистон, сайловлар

Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди – натижалар

13:09 08.06.2026
© SputnikГолосование в день парламентских выборов в Армении
Голосование в день парламентских выборов в Армении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Сайлов натижаларига кўра, Пашинян бошчилигидага ҳукмрон партияда 50 фоизда кам овоз тўплаган.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 7 июнь куни Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди. Унда 16 та партия ва иккита блок қатнашди.
Sputnik Арманистоннинг хабар қилишича, мамлакат Марказий сайлов қўмитаси барча участкаларда берилган овозларни санаб чиққан.
Дастлабки маълумотларга кўра, кураш олиб борган сиёсий кучлар қуйидагича овоз тўплаган:
“Фуқаролик шартномаси” (амалдаги бош вазир Никол Пашинян бошчилигида) – 49,81 фоиз;
“Кучли Арманистон” блоки (тадбиркор Самвел Карапетян раҳбарлигида) – 23,29 фоиз;
“Арманистон” блоки (собиқ президент Роберт Кочарян бошчилигида) – 9,94 фоиз.
“Фаровон Арманистон” (тадбиркор Гагик Царукян раҳбарлигида) – 4 фоиз.
Қолган партиялар парламентга сайланиш учун етарлича овоз тўплай олмаган.
Сайловларда иштирок этиш даражаси 58,97 фоизни ташкил қилди. Бу кўрсаткич 2018 ва 2021 йиллардаги парламент сайловларига нисбатан юқорироқ бўлди.
Никол Пашинян унинг партияси парламентда кўпликни олиши ва у ҳукуматни шакллантира олишини маълум қилди.
Ўз навбатида, Самвел Карапетян сайловларни демократик деб аташ мумкин эмаслигини ва мухолифатга босим ўтказилганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Арманистон ҳукумати мағлубиятга учраганини англаб, парламент сайловларида овозларни ҳисоблашни тўхтатган. Сиёсатчининг таъкидлашича, сайлов участкаларидан маълумотлар келиши билан ҳукмрон куч кўрсаткичлари пасайган.
Дмитрий Медведев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Медведев: Пашинян курси Арманистонни ЕОИИ бозоридан маҳрум қилади
25 Май, 15:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0