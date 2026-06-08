https://sputniknews.uz/20260608/armaniston-parlament-saylovlari-58193442.html
Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди – натижалар
Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди – натижалар
Sputnik Ўзбекистон
Дастлабки маълумотларга кўра, кураш олиб борган сиёсий кучлар қуйидагича овоз тўплаган: “Фуқаролик шартномаси” (амалдаги бош вазир Никол Пашинян бошчилигида) – 49,81 фоиз; “Кучли Арманистон” блоки (тадбиркор Самвел Карапетян раҳбарлиги) – 23,29 фоиз; “Арманистон” блоки (собиқ президент Роберт Кочарян бошчилигида) – 9,94 фоиз. “Фаровон Арманистон” (тадбиркор Гагик Царукян раҳбарлигида) – 4 фоиз.
2026-06-08T13:09+0500
2026-06-08T13:09+0500
2026-06-08T13:09+0500
дунёда
дунё янгиликлари
арманистон
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58193405_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_e6739bee1d125453f3d18385c27a1d5a.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 7 июнь куни Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди. Унда 16 та партия ва иккита блок қатнашди.Sputnik Арманистоннинг хабар қилишича, мамлакат Марказий сайлов қўмитаси барча участкаларда берилган овозларни санаб чиққан.Дастлабки маълумотларга кўра, кураш олиб борган сиёсий кучлар қуйидагича овоз тўплаган:Қолган партиялар парламентга сайланиш учун етарлича овоз тўплай олмаган.Сайловларда иштирок этиш даражаси 58,97 фоизни ташкил қилди. Бу кўрсаткич 2018 ва 2021 йиллардаги парламент сайловларига нисбатан юқорироқ бўлди.Никол Пашинян унинг партияси парламентда кўпликни олиши ва у ҳукуматни шакллантира олишини маълум қилди.Ўз навбатида, Самвел Карапетян сайловларни демократик деб аташ мумкин эмаслигини ва мухолифатга босим ўтказилганини билдирди.Унинг сўзларига кўра, Арманистон ҳукумати мағлубиятга учраганини англаб, парламент сайловларида овозларни ҳисоблашни тўхтатган. Сиёсатчининг таъкидлашича, сайлов участкаларидан маълумотлар келиши билан ҳукмрон куч кўрсаткичлари пасайган.
https://sputniknews.uz/20260525/pashinyan-armenia-eaeu-bozor-mahrum-57850515.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58193405_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_85f6659863d92a8630b2a396f07ba6d3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, арманистон, сайловлар
дунёда, дунё янгиликлари, арманистон, сайловлар
Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди – натижалар
Сайлов натижаларига кўра, Пашинян бошчилигидага ҳукмрон партияда 50 фоизда кам овоз тўплаган.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. 7 июнь куни Арманистонда парламент сайловлари бўлиб ўтди. Унда 16 та партия ва иккита блок қатнашди.
Sputnik Арманистоннинг хабар қилишича,
мамлакат Марказий сайлов қўмитаси барча участкаларда берилган овозларни санаб чиққан.
Дастлабки маълумотларга кўра, кураш олиб борган сиёсий кучлар қуйидагича овоз тўплаган:
“Фуқаролик шартномаси” (амалдаги бош вазир Никол Пашинян бошчилигида) – 49,81 фоиз;
“Кучли Арманистон” блоки (тадбиркор Самвел Карапетян раҳбарлигида) – 23,29 фоиз;
“Арманистон” блоки (собиқ президент Роберт Кочарян бошчилигида) – 9,94 фоиз.
“Фаровон Арманистон” (тадбиркор Гагик Царукян раҳбарлигида) – 4 фоиз.
Қолган партиялар парламентга сайланиш учун етарлича овоз тўплай олмаган.
Сайловларда иштирок этиш даражаси 58,97 фоизни ташкил қилди. Бу кўрсаткич 2018 ва 2021 йиллардаги парламент сайловларига нисбатан юқорироқ бўлди.
Никол Пашинян унинг партияси парламентда кўпликни олиши ва у ҳукуматни шакллантира олишини маълум қилди.
Ўз навбатида, Самвел Карапетян сайловларни демократик деб аташ мумкин эмаслигини ва мухолифатга босим ўтказилганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра
, Арманистон ҳукумати мағлубиятга учраганини англаб, парламент сайловларида овозларни ҳисоблашни тўхтатган. Сиёсатчининг таъкидлашича, сайлов участкаларидан маълумотлар келиши билан ҳукмрон куч кўрсаткичлари пасайган.