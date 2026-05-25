Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260525/pashinyan-armenia-eaeu-bozor-mahrum-57850515.html
Медведев: Пашинян курси Арманистонни ЕОИИ бозоридан маҳрум қилади
Медведев: Пашинян курси Арманистонни ЕОИИ бозоридан маҳрум қилади
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Медведев РИА Новостига берган интервьюсида Арманистон Россия ва ЕОИИ бозоридан маҳрум бўлиши мумкинлигини айтди. У Пашиняннинг ЕИга яқинлашиш курсини хавфли деб атади.
2026-05-25T15:28+0500
2026-05-25T15:28+0500
ўзбекистон ва еоии
коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (кхшт)
еоии
дмитрий медведев
арманистон
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/13/31580107_0:242:2257:1512_1920x0_80_0_0_5d14e7046760324637e04ca7701ca223.jpg
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Арманистон бош вазири Никол Пашиняннинг сиёсати мамлакатнинг Россия, ОДКБ ва ЕОИИ билан муносабатларини тўғридан-тўғри хавф остига қўймоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раисининг ўринбосари Дмитрий Медведев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Медведевнинг айтишича, Арманистон ЕОИИга аъзоликдан энг кўп фойда кўраётган давлатлардан бири. Бироқ Пашиняннинг ҳозирги курси мамлакат учун иқтисодий оқибатларга олиб келиши мумкин.Россия Хавфсизлик кенгаши раисининг ўринбосарига кўра, бундай сиёсат оқибатида Арманистон халқи Россия ва бутун ЕОИИ бозоридан, шунингдек, ўн йиллар давомида шаклланган иқтисодий алоқалардан маҳрум бўлиши мумкин.Медведев, шунингдек, Арманистон учун газ нархи масаласига ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, Ереваннинг Россиядан узоқлашиши мамлакатни газни европача нархларда харид қилиш заруратига олиб келиши мумкин. Бу эса ҳозирги тарифлардан уч баравар қиммат бўлади.Шу билан бирга, у Россия Арманистон халқига бўлган муносабатини ўзгартирмаганини таъкидлади. Медведевнинг сўзларига кўра, Москва учун стратегик шерик — “ҳар қандай армани раҳбар” эмас, балки Арманистон халқидир.Медведев Пашинян Россия билан муносабатларни узиш курсига ўтганини ҳам айтди. Унинг фикрича, Арманистон раҳбарияти Ғарбда сиёсий обрў орттиришга уриниб, Россия билан алоқаларни хавф остига қўймоқда.
https://sputniknews.uz/20260510/putin-armenia-eu-eaeu-tanlov-chaqiriq-57481055.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/13/31580107_517:329:1797:1289_1920x0_80_0_0_e85083d8261fa85967f99ca0ea2cae7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (кхшт), еоии, дмитрий медведев, арманистон, европа иттифоқи
коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (кхшт), еоии, дмитрий медведев, арманистон, европа иттифоқи

Медведев: Пашинян курси Арманистонни ЕОИИ бозоридан маҳрум қилади

15:28 25.05.2026
© Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Медиабанкка ўтишДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.05.2026
© Sputnik / Пресс-служба Президента РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Дмитрий Медведевнинг айтишича, Никол Пашиняннинг сиёсати Арманистоннинг Россия, КХШТ ва ЕОИИ билан муносабатларини хавф остига қўймоқда.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Арманистон бош вазири Никол Пашиняннинг сиёсати мамлакатнинг Россия, ОДКБ ва ЕОИИ билан муносабатларини тўғридан-тўғри хавф остига қўймоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раисининг ўринбосари Дмитрий Медведев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.
Медведевнинг айтишича, Арманистон ЕОИИга аъзоликдан энг кўп фойда кўраётган давлатлардан бири. Бироқ Пашиняннинг ҳозирги курси мамлакат учун иқтисодий оқибатларга олиб келиши мумкин.
Унинг таъкидлашича, Ереван ЕОИИ доирасидаги имкониятларни сақлаб қолишни истайди, бир вақтнинг ўзида эса Евроиттифоқ томон ҳаракат қилмоқда. Медведев аввалроқ Пашинян “ЕОИИ ва Евроиттифоқ ўртасида ўтиришга” уринаётганини айтган эди.
Россия Хавфсизлик кенгаши раисининг ўринбосарига кўра, бундай сиёсат оқибатида Арманистон халқи Россия ва бутун ЕОИИ бозоридан, шунингдек, ўн йиллар давомида шаклланган иқтисодий алоқалардан маҳрум бўлиши мумкин.
Медведев, шунингдек, Арманистон учун газ нархи масаласига ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, Ереваннинг Россиядан узоқлашиши мамлакатни газни европача нархларда харид қилиш заруратига олиб келиши мумкин. Бу эса ҳозирги тарифлардан уч баравар қиммат бўлади.
“Бу унинг ўзи ва атрофидагилар учун оқибатсиз қолмайди, жумладан иқтисодий ҳамкорлик параметрлари бўйича ҳам”, — деди Медведев.
Шу билан бирга, у Россия Арманистон халқига бўлган муносабатини ўзгартирмаганини таъкидлади. Медведевнинг сўзларига кўра, Москва учун стратегик шерик — “ҳар қандай армани раҳбар” эмас, балки Арманистон халқидир.
Медведев Пашинян Россия билан муносабатларни узиш курсига ўтганини ҳам айтди. Унинг фикрича, Арманистон раҳбарияти Ғарбда сиёсий обрў орттиришга уриниб, Россия билан алоқаларни хавф остига қўймоқда.
Заседание Госсовета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Путин Арманистонни ЕИ ёки ЕОИИ бўйича танлов қилишга чақирди
10 Май, 12:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0