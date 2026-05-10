https://sputniknews.uz/20260510/putin-armenia-eu-eaeu-tanlov-chaqiriq-57481055.html
Путин Арманистонни ЕИ ёки ЕОИИ бўйича танлов қилишга чақирди
Путин Арманистонни ЕИ ёки ЕОИИ бўйича танлов қилишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин Арманистон ЕИ ёки ЕОИИ бўйича тезроқ қарор қабул қилиши кераклигини айтди. У масалани ЕОИИ саммитида кўриб чиқиш мумкинлигини таъкидлади.
2026-05-10T12:45+0500
2026-05-10T12:45+0500
2026-05-10T12:45+0500
ўзбекистон ва еоии
ереван
владимир путин
россия
еоии
саммит
никол пашинян
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54466931_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_541863aabc7032e0d6aa7ad7ce1d8a32.jpg
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Арманистон Европа Иттифоқи ёки Евроосиё иқтисодий иттифоқи бўйича танловни чўзмаслиги кераклигини айтди.Унинг сўзларига кўра, Арманистоннинг Европа Иттифоқига қўшилиш режалари алоҳида кўриб чиқилиши керак. Путин бу масалани бир неча бор Арманистон бош вазири Никол Пашинян билан муҳокама қилганини таъкидлади.Россия президентининг фикрича, Ереван ЕИ ва ЕОИИ ўртасидаги танловни имкон қадар эртароқ аниқлаши лозим.Унинг таъкидлашича, агар Арманистон халқи Европа Иттифоқи билан интеграцияни танласа, Россия тегишли хулосалар чиқаради ва “юмшоқ, зиёли ҳамда ўзаро манфаатли ажралиш” йўлидан бориши мумкин.Путин Арманистон ЕОИИ доирасида қатор иқтисодий имтиёзларга эга эканини ҳам эслатди. Унинг сўзларига кўра, бу қишлоқ хўжалиги, қайта ишлаш саноати, божхона тўловлари ва миграция соҳаларига тааллуқли.Россия раҳбари Россия ва Арманистон ўртасидаги товар айирбошлаш 2025 йил якуни бўйича 7 миллиард доллар атрофида бўлганини таъкидлади. У Арманистон ялпи ички маҳсулоти 29 миллиард доллар эканини ҳисобга олганда, бу жиддий кўрсаткич эканини айтди.Путин мазкур масалани ЕОИИнинг навбатдаги саммитида кўтариш мумкинлигини ҳам билдирди. ЕОИИ Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши 28–29 май кунлари Остонада бўлиб ўтиши режалаштирилган.Аввалроқ, 1 апрель куни Путин Пашинян билан Москвадаги музокаралар чоғида Арманистон бир вақтнинг ўзида Европа Иттифоқи ва ЕОИИ божхона иттифоқларида бўла олмаслигини айтган эди. У бу сиёсий эмас, иқтисодий характердаги масала эканини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260121/lavrov-armenia-eu-eaeu-azo-55126462.html
ереван
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54466931_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_3aed4d02e704ada0090b5cbbd26f00ae.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ереван, владимир путин, россия, еоии, саммит, никол пашинян, европа иттифоқи
ереван, владимир путин, россия, еоии, саммит, никол пашинян, европа иттифоқи
Путин Арманистонни ЕИ ёки ЕОИИ бўйича танлов қилишга чақирди
Россия президенти Арманистон ЕИ ва ЕОИИ ўртасидаги танловни тезроқ аниқлаши кераклигини, бу иқтисодий масала эканини айтди.
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Арманистон Европа Иттифоқи ёки Евроосиё иқтисодий иттифоқи бўйича танловни чўзмаслиги кераклигини айтди.
“Биз арман халқи учун фойдали бўлган ҳамма нарсани қўллаб-қувватлаймиз. Арман халқи билан асрлар давомида алоҳида муносабатларимиз бор”, — деди Путин журналистларга.
Унинг сўзларига кўра, Арманистоннинг Европа Иттифоқига қўшилиш режалари алоҳида кўриб чиқилиши керак. Путин бу масалани бир неча бор Арманистон бош вазири Никол Пашинян билан муҳокама қилганини таъкидлади.
Россия президентининг фикрича, Ереван ЕИ ва ЕОИИ ўртасидаги танловни имкон қадар эртароқ аниқлаши лозим.
“Менимча, Арманистон фуқароларига ҳам, Россияга — асосий иқтисодий ҳамкор сифатида бизга ҳам нисбатан тезроқ аниқ қарор қабул қилиш тўғри бўларди. Масалан, референдум ўтказиш мумкин”, — деди Путин.
Унинг таъкидлашича, агар Арманистон халқи Европа Иттифоқи билан интеграцияни танласа, Россия тегишли хулосалар чиқаради ва “юмшоқ, зиёли ҳамда ўзаро манфаатли ажралиш” йўлидан бориши мумкин.
Путин Арманистон ЕОИИ доирасида қатор иқтисодий имтиёзларга эга эканини ҳам эслатди. Унинг сўзларига кўра, бу қишлоқ хўжалиги, қайта ишлаш саноати, божхона тўловлари ва миграция соҳаларига тааллуқли.
Россия раҳбари Россия ва Арманистон ўртасидаги товар айирбошлаш 2025 йил якуни бўйича 7 миллиард доллар атрофида бўлганини таъкидлади. У Арманистон ялпи ички маҳсулоти 29 миллиард доллар эканини ҳисобга олганда, бу жиддий кўрсаткич эканини айтди.
Путин мазкур масалани ЕОИИнинг навбатдаги саммитида кўтариш мумкинлигини ҳам билдирди. ЕОИИ Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши 28–29 май кунлари Остонада бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Аввалроқ, 1 апрель куни Путин Пашинян билан Москвадаги музокаралар чоғида Арманистон бир вақтнинг ўзида Европа Иттифоқи ва ЕОИИ божхона иттифоқларида бўла олмаслигини айтган эди. У бу сиёсий эмас, иқтисодий характердаги масала эканини таъкидлаган.