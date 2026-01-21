Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260121/lavrov-armenia-eu-eaeu-azo-55126462.html
Лавров: Арманистон бир вақтнинг ўзида ЕИ ва ЕОИИ аъзоси бўла олмайди
Лавров: Арманистон бир вақтнинг ўзида ЕИ ва ЕОИИ аъзоси бўла олмайди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Арманистон бир вақтнинг ўзида Европа Иттифоқи ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи аъзоси бўла олмаслигини билдирди. Унга кўра, интеграция йўналишини танлаш масаласи халқ ихтиёрида.
2026-01-21T17:16+0500
2026-01-21T17:22+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
сергей лавров
арманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0e/22203202_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_572b46cfd279d667e86b91421ba313e8.jpg
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Арманистон бир вақтнинг ўзида ҳам Европа Иттифоқи, ҳам Евроосиё иқтисодий иттифоқи аъзоси бўла олмайди, танловни эса мамлакат халқи қилиши керак. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров матбуот анжуманида ОАВ вакили саволига жавобида таъкидлади.Таъкидланишича, Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Европа Иттифоқининг ишлаш тамойиллари билан таниш бўлган ҳар қандай киши учун ЕОИИ аъзоси бўлиб туриб, Европа Иттифоқи стандартларига ўтиш мумкин эмаслиги аён.Лавров, шунингдек, Арманистон иқтисодиётининг сўнгги ўн йилдаги ўсиш кўрсаткичларига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Арманистон 2015 йилда ЕОИИнинг тўлақонли аъзосига айланган пайтда мамлакат ялпи ички маҳсулоти 10,5 миллиард доллар бўлган бўлса, ҳозир бу кўрсаткич 26 миллиард долларга етган. Таъкидланишича, иттифоқ доирасида арман товарларининг аъзо давлатлар бозорларига кириши натижасида Арманистон ташқи савдо айланмаси, аввало Россия билан, рекорд даражага етган. Ҳозирда бу кўрсаткич 14 миллиард долларга тенг бўлиб, бундай ҳолат аввал кузатилмаган.
https://sputniknews.uz/20251107/rossiya-armaniston-temir-yol-eoii-53305533.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0e/22203202_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_63d6b05c100f443b707507ebcaff4f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
арманистон, европа иттифоқи, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еоии, сергей лавров, ташқи сиёсат, интеграция, россия тив, матбуот анжумани, ереван
арманистон, европа иттифоқи, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еоии, сергей лавров, ташқи сиёсат, интеграция, россия тив, матбуот анжумани, ереван

Лавров: Арманистон бир вақтнинг ўзида ЕИ ва ЕОИИ аъзоси бўла олмайди

17:16 21.01.2026 (янгиланди: 17:22 21.01.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Сергей Лавровнинг сўзларига кўра, бу масалада қарорни мамлакат халқи қабул қилиши керак.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Арманистон бир вақтнинг ўзида ҳам Европа Иттифоқи, ҳам Евроосиё иқтисодий иттифоқи аъзоси бўла олмайди, танловни эса мамлакат халқи қилиши керак. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров матбуот анжуманида ОАВ вакили саволига жавобида таъкидлади.

"Мен бу мавзуни — Европа Иттифоқи ва Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзолик масаласини — ҳамкасбим Арарат Мирзоян ҳамда Арманистон бош вазири Никол Пашинян билан охирги марта 2025 йил май ойида Ереванга ташриф буюрганимда бир неча бор муҳокама қилдим", — деди Сергей Лавров.

Таъкидланишича, Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Европа Иттифоқининг ишлаш тамойиллари билан таниш бўлган ҳар қандай киши учун ЕОИИ аъзоси бўлиб туриб, Европа Иттифоқи стандартларига ўтиш мумкин эмаслиги аён.

"Бу шунчаки техник жиҳатдан имконсиз. Улар нафақат савдо ва инвестиция соҳаларида бир-бирига мос келмайдиган турли нормалар қўллаётгани учун, балки Европа Иттифоқи Брюссели Арманистоннинг меъёрий-ҳуқуқий базасини ўз стандартларига мослаштириш ғоясини қатъий илгари сураётгани учун ҳам бир-бирига тўғри келмайди", — деди Россия ТИВ раҳбари.

Лавров, шунингдек, Арманистон иқтисодиётининг сўнгги ўн йилдаги ўсиш кўрсаткичларига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Арманистон 2015 йилда ЕОИИнинг тўлақонли аъзосига айланган пайтда мамлакат ялпи ички маҳсулоти 10,5 миллиард доллар бўлган бўлса, ҳозир бу кўрсаткич 26 миллиард долларга етган.
Таъкидланишича, иттифоқ доирасида арман товарларининг аъзо давлатлар бозорларига кириши натижасида Арманистон ташқи савдо айланмаси, аввало Россия билан, рекорд даражага етган. Ҳозирда бу кўрсаткич 14 миллиард долларга тенг бўлиб, бундай ҳолат аввал кузатилмаган.
"Бу статистикани келтиришимнинг сабаби шундаки, сиз Европа Иттифоқи аъзолари билан ҳамкорликка интилиш ЕОИИ билан муносабатларни давом эттириш билан қандай боғлиқ эканини сўрадингиз", — деди у.
Алексей Оверчук - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Россия ва Арманистон ўртасидаги темир йўл қатнови ЕОИИ бозорлари имкониятини оширади
7 Ноябр 2025, 17:23
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0