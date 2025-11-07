Россия ва Арманистон ўртасидаги темир йўл қатнови ЕОИИ бозорлари имкониятини оширади

https://sputniknews.uz/20251107/rossiya-armaniston-temir-yol-eoii-53305533.html
07.11.2025
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук Россия ва Арманистон ўртасида Озарбайжон ва Грузия ҳудуди орқали тўғридан-тўғри темир йўл қатнови очилиши юзасидан муносабат билдирди.Унинг таъкидлашича, янги йўналиш Россиянинг Жанубий Кавказ давлатлари билан транспорт алоқасини мустаҳкамлайди, Арманистон бозорларининг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо бошқа давлатлар товарлари учун имкониятни оширади, шунингдек, арманистонлик товар ишлаб чиқарувчилари учун Иттифоқ бозорларининг яқинлигини яхшилайди.Рамзий маънода бу йўл орқали биринчи юк Россия дони бўлди – ҳаёт ва яратилишнинг энг муҳим рамзларидан бири. Ва бу яна бир бор Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатиш, қарама-қаршиликдан ҳамкорликка ўтишнинг умумий истагини таъкидлайди, деди у.
арманистон
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук Россия ва Арманистон ўртасида Озарбайжон ва Грузия ҳудуди орқали тўғридан-тўғри темир йўл қатнови очилиши юзасидан муносабат билдирди.
Унинг таъкидлашича, янги йўналиш Россиянинг Жанубий Кавказ давлатлари билан транспорт алоқасини мустаҳкамлайди, Арманистон бозорларининг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо бошқа давлатлар товарлари учун имкониятни оширади, шунингдек, арманистонлик товар ишлаб чиқарувчилари учун Иттифоқ бозорларининг яқинлигини яхшилайди.
“Арманистон Республикаси мустақилликка эришганидан бери биринчи марта мамлакатларимиз ўртасида тўғридан-тўғри темир йўл алоқаси амалга оширилмоқда. Ушбу воқеа Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатишга қўшган ҳақиқий, аниқ ҳиссаси, минтақадаги барча мамлакатларнинг минтақавий барқарорлиги ва иқтисодий ривожланиши учун қилган ишимизнинг далилидир”, - деди Оверчук.
Рамзий маънода бу йўл орқали биринчи юк Россия дони бўлди – ҳаёт ва яратилишнинг энг муҳим рамзларидан бири. Ва бу яна бир бор Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатиш, қарама-қаршиликдан ҳамкорликка ўтишнинг умумий истагини таъкидлайди, деди у.