Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251107/rossiya-armaniston-temir-yol-eoii-53305533.html
Россия ва Арманистон ўртасидаги темир йўл қатнови ЕОИИ бозорлари имкониятини оширади
Россия ва Арманистон ўртасидаги темир йўл қатнови ЕОИИ бозорлари имкониятини оширади
Рамзий маънода бу йўл орқали биринчи юк Россия дони бўлди. 07.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-07T17:23+0500
2025-11-07T17:23+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия
арманистон
темир йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53305679_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_0831096090529217cb4ac62486205816.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук Россия ва Арманистон ўртасида Озарбайжон ва Грузия ҳудуди орқали тўғридан-тўғри темир йўл қатнови очилиши юзасидан муносабат билдирди.Унинг таъкидлашича, янги йўналиш Россиянинг Жанубий Кавказ давлатлари билан транспорт алоқасини мустаҳкамлайди, Арманистон бозорларининг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо бошқа давлатлар товарлари учун имкониятни оширади, шунингдек, арманистонлик товар ишлаб чиқарувчилари учун Иттифоқ бозорларининг яқинлигини яхшилайди.Рамзий маънода бу йўл орқали биринчи юк Россия дони бўлди – ҳаёт ва яратилишнинг энг муҳим рамзларидан бири. Ва бу яна бир бор Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатиш, қарама-қаршиликдан ҳамкорликка ўтишнинг умумий истагини таъкидлайди, деди у.
арманистон
Янгиликлар
еоии, россия, арманистон, темир йўл
еоии, россия, арманистон, темир йўл

Россия ва Арманистон ўртасидаги темир йўл қатнови ЕОИИ бозорлари имкониятини оширади

17:23 07.11.2025
Oбуна бўлиш
Рамзий маънода бу йўл орқали биринчи юк Россия дони бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Россия ҳукумати раисининг ўринбосари Алексей Оверчук Россия ва Арманистон ўртасида Озарбайжон ва Грузия ҳудуди орқали тўғридан-тўғри темир йўл қатнови очилиши юзасидан муносабат билдирди.
Унинг таъкидлашича, янги йўналиш Россиянинг Жанубий Кавказ давлатлари билан транспорт алоқасини мустаҳкамлайди, Арманистон бозорларининг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо бошқа давлатлар товарлари учун имкониятни оширади, шунингдек, арманистонлик товар ишлаб чиқарувчилари учун Иттифоқ бозорларининг яқинлигини яхшилайди.
“Арманистон Республикаси мустақилликка эришганидан бери биринчи марта мамлакатларимиз ўртасида тўғридан-тўғри темир йўл алоқаси амалга оширилмоқда. Ушбу воқеа Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатишга қўшган ҳақиқий, аниқ ҳиссаси, минтақадаги барча мамлакатларнинг минтақавий барқарорлиги ва иқтисодий ривожланиши учун қилган ишимизнинг далилидир”, - деди Оверчук.
Рамзий маънода бу йўл орқали биринчи юк Россия дони бўлди – ҳаёт ва яратилишнинг энг муҳим рамзларидан бири. Ва бу яна бир бор Жанубий Кавказда тинчлик ўрнатиш, қарама-қаршиликдан ҳамкорликка ўтишнинг умумий истагини таъкидлайди, деди у.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва БАА денгиз орқали ташишларни ривожлантиришни муҳокама қилмоқда
Кеча, 14:57
