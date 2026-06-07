https://sputniknews.uz/20260607/usa-iran-aktivlar-fors-korfaz-kompensatsiya-58175343.html
АҚШ Эрон активларини Форс кўрфази давлатларига компенсация сифатида йўналтирмоқчи
АҚШ Эрон активларини Форс кўрфази давлатларига компенсация сифатида йўналтирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Эрон активларини Форс кўрфазидаги иттифоқчиларига етказилган зарарни қоплаш учун ишлатишни кўриб чиқмоқда. Бу қарор Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги музокараларни янада қийинлаштириши мумкин.
2026-06-07T11:24+0500
2026-06-07T11:24+0500
2026-06-07T11:24+0500
дунё янгиликлари
ақш – эрон можароси
кувайт
баҳрайн
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36535624_265:0:3906:2048_1920x0_80_0_0_dbb2fd987f166d5ef8b230ff478f7975.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. АҚШ ҳукумати Эрон активларини Форс кўрфазидаги иттифоқчи давлатларга етказилган зарарни қоплаш учун йўналтириш имкониятини кўриб чиқмоқда, деб хабар берди Reuters ўз манбаларига таяниб.Агентлик маълумотларига кўра, Вашингтон ушбу маблағларни Эрон томонидан етказилган зарардан кейин қайта тиклаш ва таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун ишлатишни режалаштирмоқда. АҚШ молия вазири Скотт Бессент тегишли гуруҳга Форс кўрфазидаги иттифоқчиларга етказилган зарар миқдорини баҳолаш бўйича топшириқ берган.Reuters манбасига кўра, АҚШ нафақат келажакдаги эҳтимолий зарарлар, балки аввал етказилган талафотларни қоплаш учун ҳам Эрон активларидан фойдаланиш вариантини кўриб чиқади. Манба қайси активлар назарда тутилаётганига аниқлик киритмаган. Агентлик таъкидлашича, бу гап фақат музлатилган активлар билан чекланмаслиги мумкин.Шу боис Вашингтоннинг янги режаси музокараларда яна бир кескин нуқтага айланиши мумкин. Чунки Теҳрон ушбу маблағларни қайтаришни талаб қилмоқда, АҚШ эса уларни минтақадаги иттифоқчилар зарарини қоплаш учун ишлатиш имкониятини кўриб чиқяпти.Reuters маълумотларига кўра, сўнгги кунларда Эрон Кувайт ва Баҳрайндаги АҚШ базаларига зарбалар берганини билдирган, АҚШ ҳарбийлари эса бир нечта ракеталар ушлаб қолинганини маълум қилган. Можаро Форс кўрфази ва Ҳурмуз бўғози атрофидаги вазиятни янада кескинлаштирмоқда. Reuters қайд этишича, уруш нефть нархларининг ошишига ва таъминот занжирларида узилишларга сабаб бўлган. Ҳурмуз бўғози эса можародан аввал жаҳон нефть ташувларининг тахминан бешдан бир қисми ўтадиган муҳим йўлак ҳисобланган.
https://sputniknews.uz/20260603/usa-iran-keskinlik-kuchayish-58047399.html
кувайт
баҳрайн
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36535624_1175:0:3906:2048_1920x0_80_0_0_5e3f4c21b15da924e298e6c33c704c77.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, кувайт, баҳрайн, нефть
дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, кувайт, баҳрайн, нефть
АҚШ Эрон активларини Форс кўрфази давлатларига компенсация сифатида йўналтирмоқчи
Вашингтон Теҳрон учун муҳим музокара мавзуси бўлган маблағларни минтақадаги иттифоқчиларини қўллаб-қувватлаш воситасига айлантирмоқчи.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
АҚШ ҳукумати Эрон активларини Форс кўрфазидаги иттифоқчи давлатларга етказилган зарарни қоплаш учун йўналтириш имкониятини кўриб чиқмоқда, деб хабар берди
Reuters ўз манбаларига таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, Вашингтон ушбу маблағларни Эрон томонидан етказилган зарардан кейин қайта тиклаш ва таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун ишлатишни режалаштирмоқда. АҚШ молия вазири Скотт Бессент тегишли гуруҳга Форс кўрфазидаги иттифоқчиларга етказилган зарар миқдорини баҳолаш бўйича топшириқ берган.
Reuters манбасига кўра, АҚШ нафақат келажакдаги эҳтимолий зарарлар, балки аввал етказилган талафотларни қоплаш учун ҳам Эрон активларидан фойдаланиш вариантини кўриб чиқади. Манба қайси активлар назарда тутилаётганига аниқлик киритмаган. Агентлик таъкидлашича, бу гап фақат музлатилган активлар билан чекланмаслиги мумкин.
Бу хабар АҚШ ва Эрон ўртасидаги музокаралар мураккаб даврда давом этаётган бир вақтда пайдо бўлди. Reuters ёзишича, Эрон олий раҳбари маслаҳатчиси Муҳсин Ризоий аввалроқ тинчлик келишуви АҚШ томонидан музлатилган 24 миллиард долларлик Эрон активларини қайтариш масаласига боғлиқлигини билдирган.
Шу боис Вашингтоннинг янги режаси музокараларда яна бир кескин нуқтага айланиши мумкин. Чунки Теҳрон ушбу маблағларни қайтаришни талаб қилмоқда, АҚШ эса уларни минтақадаги иттифоқчилар зарарини қоплаш учун ишлатиш имкониятини кўриб чиқяпти.
Reuters маълумотларига кўра, сўнгги кунларда Эрон Кувайт ва Баҳрайндаги АҚШ базаларига зарбалар берганини билдирган, АҚШ ҳарбийлари эса бир нечта ракеталар ушлаб қолинганини маълум қилган.
Можаро Форс кўрфази ва Ҳурмуз бўғози атрофидаги вазиятни янада кескинлаштирмоқда. Reuters қайд этишича, уруш нефть нархларининг ошишига ва таъминот занжирларида узилишларга сабаб бўлган. Ҳурмуз бўғози эса можародан аввал жаҳон нефть ташувларининг тахминан бешдан бир қисми ўтадиган муҳим йўлак ҳисобланган.