https://sputniknews.uz/20260603/usa-iran-keskinlik-kuchayish-58047399.html
Ракета ва дрон зарбалари: АҚШ ва Эрон ўртасида кескинлик яна кучайди
Ракета ва дрон зарбалари: АҚШ ва Эрон ўртасида кескинлик яна кучайди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Қуролли кучлари Эроннинг Харк оролига йўл олган танкерни тўхтатганини маълум қилди. Теҳрон жавоб зарбалари ҳақида хабар берди, Вашингтон эса Қувайт ва Баҳрайнга учирилган ракеталар тўхтатилганини билдирди.
2026-06-03T09:57+0500
2026-06-03T09:57+0500
2026-06-03T10:00+0500
дунёда
дунё янгиликлари
ақш – эрон можароси
кувайт
баҳрайн
эрон
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/296/78/2967838_0:10:3000:1698_1920x0_80_0_0_ebaf79ae5ebcee15f1326f258edfa54e.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. АҚШ ва Эрон ўртасидаги вазият яна кескинлашди. Америка Қуролли кучлари 2 июнь куни Форс кўрфазида Эроннинг Харг оролига йўл олган нефть танкерини ҳаракатсизлантирганини маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.АҚШ Марказий қўмондонлиги — CENTCOM маълумотига кўра, Ботсвана байроғи остида сузган "Lexie" танкери Эроннинг асосий нефть терминалларидан бири жойлашган Харг ороли томон ҳаракатланган.Шундан сўнг АҚШ самолёти танкернинг машина бўлимига "Hellfire" ракетаси билан зарба берган. CENTCOM бу ҳаракат кемани чўктириш эмас, уни Эрон портига етиб боришдан тўхтатиш мақсадида амалга оширилганини таъкидлади.Кескинлик шундан кейин яна кенгайди. АҚШ қўмондонлигига кўра, Эрон Кувайт ва Баҳрайн томон баллистик ракеталар ҳамда дронлар учирган.Қўмондонлик Кувайтга йўлланган икки ракета нишонга етиб бормаганини, Баҳрайнга учирилган уч ракета эса АҚШ ва Баҳрайн ҳаво мудофаа кучлари томонидан уриб туширилганини маълум қилди.Эрон томони эса воқеаларни АҚШ ҳаракатларига жавоб сифатида талқин қилмоқда. Press TV Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси баёнотига таяниб, Эрон АҚШ 5-денгиз флоти штаб-квартираси ва Америкага алоқадор кемага ракета ҳамда дронлар билан зарба берганини хабар қилди.
https://sputniknews.uz/20260521/netanyahu-iran-urush-boshlash-57738311.html
кувайт
баҳрайн
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/296/78/2967838_362:0:2638:1707_1920x0_80_0_0_a866d3bdf4a98c714c51bebf6730358e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, кувайт, баҳрайн, эрон, ақш
дунёда, дунё янгиликлари, ақш – эрон можароси, кувайт, баҳрайн, эрон, ақш
Ракета ва дрон зарбалари: АҚШ ва Эрон ўртасида кескинлик яна кучайди
09:57 03.06.2026 (янгиланди: 10:00 03.06.2026)
АҚШ Эронга йўл олган танкерни ҳаракатсизлантирди, Теҳрон эса Қувайт ва Баҳрайн йўналишида ракета ва дронлар учирганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги вазият яна кескинлашди. Америка Қуролли кучлари 2 июнь куни Форс кўрфазида Эроннинг Харг оролига йўл олган нефть танкерини ҳаракатсизлантирганини маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
АҚШ Марказий қўмондонлиги — CENTCOM маълумотига кўра, Ботсвана байроғи остида сузган "Lexie" танкери Эроннинг асосий нефть терминалларидан бири жойлашган Харг ороли томон ҳаракатланган.
Қўмондонлик кеманинг бир неча бор берилган огоҳлантиришларга бўйсунмаганини билдирган.
Шундан сўнг АҚШ самолёти танкернинг машина бўлимига "Hellfire" ракетаси билан зарба берган. CENTCOM бу ҳаракат кемани чўктириш эмас, уни Эрон портига етиб боришдан тўхтатиш мақсадида амалга оширилганини таъкидлади.
Кескинлик шундан кейин яна кенгайди. АҚШ қўмондонлигига кўра, Эрон Кувайт ва Баҳрайн томон баллистик ракеталар ҳамда дронлар учирган.
Қўмондонлик Кувайтга йўлланган икки ракета нишонга етиб бормаганини, Баҳрайнга учирилган уч ракета эса АҚШ ва Баҳрайн ҳаво мудофаа кучлари томонидан уриб туширилганини маълум қилди.
Вашингтон, шунингдек, Эроннинг Қешм оролидаги ҳарбий бошқарув объектига “мудофаа зарбаси” берилганини билдирди.
Эрон томони эса воқеаларни АҚШ ҳаракатларига жавоб сифатида талқин қилмоқда. Press TV Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси баёнотига таяниб, Эрон АҚШ 5-денгиз флоти штаб-квартираси ва Америкага алоқадор кемага ракета ҳамда дронлар билан зарба берганини хабар қилди.