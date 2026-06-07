https://sputniknews.uz/20260607/usa-harbiy-mahkumlar-olim-jazo-ijro-tayyorgarlik-58178751.html
ABC: АҚШ армияси ҳарбий маҳкумларга ўлим жазосини ижро этишга тайёрланмоқда
ABC: АҚШ армияси ҳарбий маҳкумларга ўлим жазосини ижро этишга тайёрланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ армияси президент рухсат берган тақдирда ҳарбий маҳкумларга нисбатан ўлим жазосини ижро этиш режасини тайёрлаган. ABC маълумотига кўра, бу 1961 йилдан бери биринчи шундай ҳолат бўлиши мумкин.
2026-06-07T16:21+0500
2026-06-07T16:21+0500
2026-06-07T16:21+0500
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
қамоқ
армия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58178586_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_070720938a49777a8aa9ad7c7e957c3e.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. АҚШ армияси президент Дональд Трамп тегишли рухсат берган тақдирда ҳарбий маҳкумларга нисбатан ўлим жазосини ижро этишга тайёргарлик кўрмоқда, деб хабар берди ABC News ички режалаштириш ҳужжатига таяниб.Режа ҳарбий судлар томонидан ўлим жазосига ҳукм қилинган тўрт нафар маҳкумга тааллуқли. Агар қарор ижро этилса, бу АҚШ армиясида ярим асрдан ортиқ вақт ичида биринчи шундай ҳолат бўлади.АҚШ армияси вакили Синтия Смитнинг айтишича, бундай режалаштириш машғулотлари охирги 20 йил давомида мунтазам ўтказиб келинган ва улар президент ўлим жазосини тасдиқлаган тақдирда тайёргарлик кўришнинг стандарт қисми ҳисобланади.ABC қайд этишича, АҚШ ҳарбий судлари ўлим жазосини тайинлаши мумкин, аммо уни ижро этиш учун президент розилиги талаб этилади.АҚШ армиясида сўнгги ўлим жазоси 1961 йилда ижро этилган. Шундан бери ҳарбий тизимда бундай жазо қўлланмаган.
https://sputniknews.uz/20250904/senat-mahkum-jazo-kitob-qisqartirish-qonun-51727634.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58178586_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_eb7bb1baededf4b22937aede95e11ebc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, қамоқ, армия
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, қамоқ, армия
ABC: АҚШ армияси ҳарбий маҳкумларга ўлим жазосини ижро этишга тайёрланмоқда
Ички режага кўра, президент рухсат берса, АҚШ армияси 1961 йилдан бери илк бор ҳарбий маҳкумларга нисбатан ўлим жазосини ижро этиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
АҚШ армияси президент Дональд Трамп тегишли рухсат берган тақдирда ҳарбий маҳкумларга нисбатан ўлим жазосини ижро этишга тайёргарлик кўрмоқда, деб хабар берди
ABC News ички режалаштириш ҳужжатига таяниб.
Режа ҳарбий судлар томонидан ўлим жазосига ҳукм қилинган тўрт нафар маҳкумга тааллуқли. Агар қарор ижро этилса, бу АҚШ армиясида ярим асрдан ортиқ вақт ичида биринчи шундай ҳолат бўлади.
Ҳужжат “Operation Resolute Justice” деб номланган. Унда маҳкумларни Канзасдаги Форт-Ливенворт ҳарбий қамоқхонасидан Индиана штатидаги Терре-Ҳот федерал муассасасига ўтказиш бўйича чоралар назарда тутилган.
АҚШ армияси вакили Синтия Смитнинг айтишича, бундай режалаштириш машғулотлари охирги 20 йил давомида мунтазам ўтказиб келинган ва улар президент ўлим жазосини тасдиқлаган тақдирда тайёргарлик кўришнинг стандарт қисми ҳисобланади.
ABC қайд этишича, АҚШ ҳарбий судлари ўлим жазосини тайинлаши мумкин, аммо уни ижро этиш учун президент розилиги талаб этилади.
АҚШ армиясида сўнгги ўлим жазоси 1961 йилда ижро этилган. Шундан бери ҳарбий тизимда бундай жазо қўлланмаган.