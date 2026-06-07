https://sputniknews.uz/20260607/samarkand-gef-assambleya-yakun-58178215.html
Самарқандда GEF Ассамблеяси якунланди: қандай келишувларга эришилди
Самарқандда GEF Ассамблеяси якунланди: қандай келишувларга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда GEF VIII Ассамблеяси якунланди. Ўзбекистон фонд донорлари сафига қўшилишга тайёрлигини билдирди, қарийб 80 млн долларлик экологик лойиҳалар ва сув-ер дастури бўйича келишувларга эришилди.
2026-06-07T15:16+0500
2026-06-07T15:16+0500
2026-06-07T15:16+0500
экология
давлат экология қўмитаси
ўзбекистон
самарқанд
форум
иқлим ўзгариши
сув
марказий осиё
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ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Самарқандда 30 майдан 6 июнгача Глобал экологик фонднинг VIII Ассамблеяси ва GEF Кенгашининг 71-йиғилиши бўлиб ўтди. Тадбир 186 мамлакат вакиллари, халқаро ташкилотлар, молиявий институтлар, бизнес ва фуқаролик жамиятини бирлаштирди.Форумнинг муҳим натижаларидан бири — Ўзбекистоннинг Глобал экологик фонд донорлари сафига қўшилишга тайёрлиги бўлди. Бу мамлакатнинг глобал экологик муаммоларни ҳал этишда фаолроқ иштирок этиш ниятини кўрсатади.Маблағлар сув ва ер ресурсларини барқарор бошқариш, биологик хилма-хилликни муҳофаза қилиш, иқлим барқарорлигини ошириш ва ифлосланишни камайтиришга қаратилган ташаббусларга йўналтирилади.Марказий Осиё учун муҳим натижалардан бири “Central Asia Water and Land Nexus” минтақавий дастурининг ишга туширилиши бўлди. У сув ва ер ресурсларини бошқариш, чўлланишга қарши кураш, қишлоқ хўжалиги ерларини тиклаш ва иқлимга мослашув масалаларини қамраб олади.Шунингдек, Марказий Осиё давлатлари йирик йиртқич мушуксимон ҳайвонлар ва уларнинг экотизимларини муҳофаза қилиш бўйича минтақавий дастур ишлаб чиқишга келишиб олди.Ассамблея билан бир вақтда Самарқандда “Eco Expo Central Asia 2026” халқаро кўргазмаси ҳам ўтказилди. Унинг якунларига кўра, умумий қиймати 520 миллион доллардан ортиқ яшил лойиҳалар бўйича келишувларга эришилди.
https://sputniknews.uz/20260531/samarkand-ekologiya-loyihalar-muhokama-57985375.html
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экология , давлат экология қўмитаси , ўзбекистон, самарқанд, форум, иқлим ўзгариши, сув, марказий осиё
экология , давлат экология қўмитаси , ўзбекистон, самарқанд, форум, иқлим ўзгариши, сув, марказий осиё
Самарқандда GEF Ассамблеяси якунланди: қандай келишувларга эришилди
Самарқандда ўтган глобал экологик форум натижасида Ўзбекистоннинг халқаро экологик ҳамкорликдаги роли янги босқичга чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Самарқандда 30 майдан 6 июнгача Глобал экологик фонднинг VIII Ассамблеяси ва GEF Кенгашининг 71-йиғилиши бўлиб ўтди
. Тадбир 186 мамлакат вакиллари, халқаро ташкилотлар, молиявий институтлар, бизнес ва фуқаролик жамиятини бирлаштирди.
Форумнинг муҳим натижаларидан бири — Ўзбекистоннинг Глобал экологик фонд донорлари сафига қўшилишга тайёрлиги бўлди. Бу мамлакатнинг глобал экологик муаммоларни ҳал этишда фаолроқ иштирок этиш ниятини кўрсатади.
Ассамблея доирасида миллий ва минтақавий экологик лойиҳалар бўйича қарийб 80 миллион долларлик келишувларга эришилди.
Маблағлар сув ва ер ресурсларини барқарор бошқариш, биологик хилма-хилликни муҳофаза қилиш, иқлим барқарорлигини ошириш ва ифлосланишни камайтиришга қаратилган ташаббусларга йўналтирилади.
Марказий Осиё учун муҳим натижалардан бири “Central Asia Water and Land Nexus” минтақавий дастурининг ишга туширилиши бўлди. У сув ва ер ресурсларини бошқариш, чўлланишга қарши кураш, қишлоқ хўжалиги ерларини тиклаш ва иқлимга мослашув масалаларини қамраб олади.
Шунингдек, Марказий Осиё давлатлари йирик йиртқич мушуксимон ҳайвонлар ва уларнинг экотизимларини муҳофаза қилиш бўйича минтақавий дастур ишлаб чиқишга келишиб олди.
Кейинги босқичда GEF-9 дастурий йўналишларини амалга ошириш, янги молиявий циклда интеграциялашган лойиҳаларни ишга тушириш ва маҳаллий ҳамжамиятлар иштирокини кенгайтириш режалаштирилмоқда.
Ассамблея билан бир вақтда Самарқандда “Eco Expo Central Asia 2026” халқаро кўргазмаси ҳам ўтказилди. Унинг якунларига кўра, умумий қиймати 520 миллион доллардан ортиқ яшил лойиҳалар бўйича келишувларга эришилди.