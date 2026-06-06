Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260606/yangi-ozbekiston-talabalari-olimpiadasining-ochilish-marosimi-bolib-otdi-58149542.html
"Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси"нинг очилиш маросими бўлиб ўтди
"Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси"нинг очилиш маросими бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Олимпиада финал босқичининг очилиш маросими кўтаринки руҳ ва байрамона муҳитда бўлиб ўтди. 06.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-06T10:09+0500
2026-06-06T10:11+0500
спорт
олимпиада
янги ўзбекистон
талабалар
жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58150472_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a0127fa4e790e0fb3897f649b29f2df.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентдаги Олимпия шаҳарчасида 5 июнь куни “Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси” финал босқичининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар қилди Спорт вазирлиги. Унда мазкур олимпиаданинг ҳудудий босқичлари ғолибларидан иборат вилоят жамоалари, шунингдек Спорт вазирлиги, Олимпия ва Паралимпия қўмиталари раҳбарияти ҳамда олий таълим муассасалари ректорлари иштирок этди.Тадбирнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳияси янгради, соҳа мутасаддилари томонидан табрик сўзлари билдирилди ҳамда театрлаштирилган бадиий чиқишлар намойиш этилмоқда.Тадбир давомида делегациялар паради бўлиб ўтди.Эслатиб ўтамиз, мазкур олимпиада Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси асосида ташкил этилган бўлиб, у ёшларнинг спорт соҳасидаги салоҳиятини рўёбга чиқариш, талаба-ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини кенг тарғиб этиш ҳамда оммавий спорт ҳаракатини ривожлантиришга қаратилган.
янги ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58150472_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6f588895e24e57eaea778d7a77ea8516.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, олимпиада , янги ўзбекистон, талабалар, жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги
спорт, олимпиада , янги ўзбекистон, талабалар, жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги

"Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси"нинг очилиш маросими бўлиб ўтди

10:09 06.06.2026 (янгиланди: 10:11 06.06.2026)
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
© Спорт вазирлиги
Oбуна бўлиш
Олимпиада финал босқичининг очилиш маросими кўтаринки руҳ ва байрамона муҳитда бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентдаги Олимпия шаҳарчасида 5 июнь куни “Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси” финал босқичининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар қилди Спорт вазирлиги.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Унда мазкур олимпиаданинг ҳудудий босқичлари ғолибларидан иборат вилоят жамоалари, шунингдек Спорт вазирлиги, Олимпия ва Паралимпия қўмиталари раҳбарияти ҳамда олий таълим муассасалари ректорлари иштирок этди.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Тадбирнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳияси янгради,
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
соҳа мутасаддилари томонидан табрик сўзлари билдирилди ҳамда театрлаштирилган бадиий чиқишлар намойиш этилмоқда.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Тадбир давомида делегациялар паради бўлиб ўтди.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Эслатиб ўтамиз, мазкур олимпиада Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси асосида ташкил этилган бўлиб, у ёшларнинг спорт соҳасидаги салоҳиятини рўёбга чиқариш, талаба-ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини кенг тарғиб этиш ҳамда оммавий спорт ҳаракатини ривожлантиришга қаратилган.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0