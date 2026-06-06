"Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси"нинг очилиш маросими бўлиб ўтди
10:09 06.06.2026 (янгиланди: 10:11 06.06.2026)
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Oбуна бўлиш
Олимпиада финал босқичининг очилиш маросими кўтаринки руҳ ва байрамона муҳитда бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентдаги Олимпия шаҳарчасида 5 июнь куни “Янги Ўзбекистон талабалари олимпиадаси” финал босқичининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар қилди Спорт вазирлиги.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Унда мазкур олимпиаданинг ҳудудий босқичлари ғолибларидан иборат вилоят жамоалари, шунингдек Спорт вазирлиги, Олимпия ва Паралимпия қўмиталари раҳбарияти ҳамда олий таълим муассасалари ректорлари иштирок этди.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Тадбирнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳияси янгради,
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
соҳа мутасаддилари томонидан табрик сўзлари билдирилди ҳамда театрлаштирилган бадиий чиқишлар намойиш этилмоқда.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Тадбир давомида делегациялар паради бўлиб ўтди.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги
Эслатиб ўтамиз, мазкур олимпиада Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси асосида ташкил этилган бўлиб, у ёшларнинг спорт соҳасидаги салоҳиятини рўёбга чиқариш, талаба-ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини кенг тарғиб этиш ҳамда оммавий спорт ҳаракатини ривожлантиришга қаратилган.
© Спорт вазирлиги"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
"Янги Ўзбекистон талабалар олимпиадаси" очилиш маросими
© Спорт вазирлиги