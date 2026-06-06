Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260606/toshkentda-pushkin-tavalludining-227-yilligi-nishonlandi-58161412.html
Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди
Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди
Sputnik Ўзбекистон
Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди, шоирнинг шеърлари ўқилди ва романслари ижро этилди. 06.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-06T15:56+0500
2026-06-06T16:37+0500
тошкент
пушкин
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58161831_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_ef53cb2a15acd3b99d6df649c1b67b75.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентда Александр Пушкин таваллудининг 227 йиллиги ва Рус тили куни нишонланди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири. Байрам муносабати билан Тошкентдаги Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди, шоир шеърлари ўқилди ва қўшиқлар ижро этилди. Тадбирда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов, "Россотрудничество"нинг Тошкентдаги офиси раҳбари Ирина Старосельская ва бошқалар иштирок этди. Маросимда Россия элчихонаси, Тошкентдаги "Рус уйи" маданий маркази, Ўзбекистон Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар қўмитаси ва бошқа ташкилотлар вакиллари иштирок этди.Нега Пушкин рус адабий тилининг яратувчиси ҳисобланади?Пушкинга қадар рус тилида бадиий асарлар қаттиққўл грамматик қоидаларга асосланган, тушуниш мураккаб бўлган ва жуда кўп хорижий сўзлар ишлатилган "маданий тилда" ёзилган. Зодагонлар ҳам одатда шундай тилда гаплашишган. Оддий халқ эса мутлақо бошқача, енгил ва содда сўзлардан фойдаланган. Пушкиннинг ўзи зодагон оила фарзанди бўлса-да, унинг энагаси оддий халқ вакили бўлган. Шу сабабли у ёшлигидан ҳар иккалала шевани мукаммал ўрганган ва келажакда ўз ижодида уларни бирлаштириб, ягона ва бой рус адабий тилининг пайдо бўлишига асос солган. Ундан сўнг бошқа шоир ва ёзувчилар шундай услубда ёзишни бошлаган.
https://sputniknews.uz/20251004/pushkin-haqidagi-badiiy-film-turkiyada-katta-qiziqish-uygotdi-52462988.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58161831_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_80abbefd631c08e831d6324e7460093d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, пушкин, россия, ўзбекистон
тошкент, пушкин, россия, ўзбекистон

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

15:56 06.06.2026 (янгиланди: 16:37 06.06.2026)
© SputnikВ Ташкенте отметили 227 летие Александра Пушкина
В Ташкенте отметили 227 летие Александра Пушкина - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди, шоирнинг шеърлари ўқилди ва романслари ижро этилди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентда Александр Пушкин таваллудининг 227 йиллиги ва Рус тили куни нишонланди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири.
Байрам муносабати билан Тошкентдаги Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди, шоир шеърлари ўқилди ва қўшиқлар ижро этилди. Тадбирда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов, "Россотрудничество"нинг Тошкентдаги офиси раҳбари Ирина Старосельская ва бошқалар иштирок этди.

Биз бугун Тошкентда ўзбек халқи билан биргаликда Александр Сергеевич Пушкиннинг туғилган кунини нишонламоқдамиз. Биз шоирнинг шеърларини ўқидик, романсларини куйладик ва у ҳақида ҳикоялар тингладик. Ўзбек халқи бизнинг умумий шоиримизни ҳурмат қилиши биз учун жуда қувонарли, - деди Старосельская.

Маросимда Россия элчихонаси, Тошкентдаги "Рус уйи" маданий маркази, Ўзбекистон Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар қўмитаси ва бошқа ташкилотлар вакиллари иштирок этди.

Нега Пушкин рус адабий тилининг яратувчиси ҳисобланади?

Пушкинга қадар рус тилида бадиий асарлар қаттиққўл грамматик қоидаларга асосланган, тушуниш мураккаб бўлган ва жуда кўп хорижий сўзлар ишлатилган "маданий тилда" ёзилган. Зодагонлар ҳам одатда шундай тилда гаплашишган. Оддий халқ эса мутлақо бошқача, енгил ва содда сўзлардан фойдаланган.

Пушкиннинг ўзи зодагон оила фарзанди бўлса-да, унинг энагаси оддий халқ вакили бўлган. Шу сабабли у ёшлигидан ҳар иккалала шевани мукаммал ўрганган ва келажакда ўз ижодида уларни бирлаштириб, ягона ва бой рус адабий тилининг пайдо бўлишига асос солган. Ундан сўнг бошқа шоир ва ёзувчилар шундай услубда ёзишни бошлаган.
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
1/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
2/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
3/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
4/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
5/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
6/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
7/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
8/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
9/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди - Sputnik Ўзбекистон
11/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

1/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

2/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

3/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

4/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

5/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

6/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

7/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

8/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

9/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

10/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

11/11
© Sputnik

Тошкентда Пушкин таваллудининг 227 йиллиги нишонланди

Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2025
Пушкин ҳақидаги бадиий фильм Туркияда катта қизиқиш уйғотди
4 Октябр 2025, 16:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0