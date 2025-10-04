Пушкин ҳақидаги бадиий фильм Туркияда катта қизиқиш уйғотди
© "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина".
© "Централ Партнершип"
Oбуна бўлиш
Фильм 19 сентябрдан бошлаб Туркиянинг 94 та кинотеатрида 9 мингдан ортиқ томошабинларга намойиш этилган.
ТОШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. “Пайғамбар: Александр Пушкин қиссаси”, фильмининг Туркиядаги прокати, томошабинларнинг катта қизиқиши туфайли, яна бир ҳафтага узайтирилди. Бу ҳақда Кунай Фильм халқаро прокат бўлими раҳбари Алина Арслантурк РИА Новостига маълум қилди.
"Биринчи ҳафтада фильм мамлакат кассаларида саккизинчи ўринни эгаллаб, энг яхши 10таликка кирди. Бу рус тилидаги фильм учун катта муваффақият. Лойиҳага нафақат русийзабон томошабинлар, балки турк томошабинлари томонидан ҳам қизиқиш уйғотди. Уларни фильм ҳикояси ва концепцияси нинг ўзига тортди. Кутилмаганда, ҳатто русча дубляж ҳам қабул қилиш учун тўсиқ бўлмади”, - деди Арслантурк.
Унинг сўзларига кўра, фильмни Туркияда шу пайтгача 9 062 томошабин кўрган ва касса тушумлари аллақачон 2 миллион турк лирасидан (деярли 50 000 АҚШ доллари – таҳр.) ошган.
Пушкин ҳақидаги фильмга қизиқиш айниқса турк талабалари ва шаҳар аудиторияси орасида кучли, шунинг учун компания келажакда уларга алоҳида эътибор қаратади, дейди Арслантурк.
"Реклама кампанияси ва гала-премьера вақтида ижтимоий тармоқларда кузатувчилар сони бир миллиондан ошди. Биз ҳозир махсус кўрсатувлар, рус тилидаги мактаблар, университетлар, тил курслари ва маданий уюшмалар учун намойишлар очиш орқали саъй-ҳаракатларимизни кучайтирмоқдамиз", - деди агентлик манбаси.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳа нафақат русийзабон диаспора учун муҳим воқеа бўлди, балки турк томошабинлари орасида рус киносига қизиқиш уйғота бошлади, бу эса маданий алмашинувни ривожлантиришда муҳим қадам бўлди.
“Пайғамбар. Александр Пушкин қиссаси” фильми кўпчиликни ҳайратга солди, бироқ у ҳис-туйғуларни уйғотди ва шоир сиймосининг яна порлашига имкон берди, деган эди аввалроқ “РИА Новости”га берган интервьюсида фильм режиссёри Феликс Умаров.
Умаров фильмни Истанбулда Россия Бош консуллиги кўмагида ташкил этилган премьера намойишида тақдим этди. Фильм 19 сентябрдан бошлаб Туркиянинг 94 та кинотеатрида, жумладан Истанбул, Анталия ва бошқа бир қанча шаҳарларда намойиш этилди.
"Пайғамбар.Александр Пушкин қиссаси" — рус шоири ҳақида ҳикоя қилувчи биографик мусиқий драма фильми кенг оммага 2025 йил 14 февралда тақдим этилган эди.
Фильмда Александр Пушкин (Юрий Борисов) – жасур, ёрқин образда намоён бўлиб, ўз шеърлари билан қалбларни забт этади. Унинг Ҳар бир сўзи – синов, ҳар мисраси ўлмас шеърга айланади. Аммо улкан истеъдод ҳам уни сургун, қашшоқлик ва ёвуз кучлардан асраб қола олмайди. Фильм режиссёри Феликс Умаров, сценарий муаллифлари Василий Зоркий ва Андрей Кургановлар.
Умаров фильмни Истанбулда Россия Бош консуллиги кўмагида ташкил этилган премьера намойишида тақдим этди. Фильм 19 сентябрдан бошлаб Туркиянинг 94 та кинотеатрида, жумладан Истанбул, Анталия ва бошқа бир қанча шаҳарларда намойиш этилди.
"Пайғамбар.Александр Пушкин қиссаси" — рус шоири ҳақида ҳикоя қилувчи биографик мусиқий драма фильми кенг оммага 2025 йил 14 февралда тақдим этилган эди.
Фильмда Александр Пушкин (Юрий Борисов) – жасур, ёрқин образда намоён бўлиб, ўз шеърлари билан қалбларни забт этади. Унинг Ҳар бир сўзи – синов, ҳар мисраси ўлмас шеърга айланади. Аммо улкан истеъдод ҳам уни сургун, қашшоқлик ва ёвуз кучлардан асраб қола олмайди. Фильм режиссёри Феликс Умаров, сценарий муаллифлари Василий Зоркий ва Андрей Кургановлар.