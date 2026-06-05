https://sputniknews.uz/20260605/qurilish-ruxsat-58123988.html
Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилмоқда
Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 июлдан объектларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш “1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари” тамойили асосида композит шаклда амалга оширилади.
2026-06-05T17:11+0500
2026-06-05T17:11+0500
2026-06-05T17:11+0500
жамият
ўзбекистон
қурилиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55017537_0:100:1134:738_1920x0_80_0_0_bd5aacfebff5d9044e6d491e07d5020a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда қурилишга рухсат олиш жараёни соддалаштирилади. Президент тегишли фармонни имзолади.Фармонга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан республиканинг барча ҳудудларида мазкур фармонда назарда тутилган давлат хизматлари бирлаштирилиб, ягона давлат хизмати – архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.Бинонинг конструкцияси, мустаҳкамлиги ва ёнғин хавфсизлигига таъсир қилмайдиган, қуввати ва мақсади ўзгармаган ҳолда шаҳарсозлик нормаларига зид бўлмаган лойиҳадаги режавий тузилиш (планировка)да ўзгаришлар мавжуд бўлганда бу бино лойиҳасини шаҳарсозлик экспертизасидан ўтказишда лойиҳа ҳужжатларини ҳудудий кенгашлар билан қайта келишиш амалиёти бекор қилинади.Қурилиш соҳасида давлат хизматларини кўрсатиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун қўшимча 5 иш куни берилади.2026 йил 1 сентябрдан қурилиш объектларини назорат қилишда видеокузатув камераларидан фойдаланиш ҳамда қурилиши янгидан бошланадиган қуйидаги объектларда видеокузатув камераларини мажбурий ўрнатиш чоралари кўрилади:- тадбиркорлар томонидан қуриладиган кўп квартирали уй-жойлар, III ва IV тоифадаги ижтимоий соҳа, меҳмонхона, туризм, савдо ва саноат объектларида;- бюджет ҳисобидан қуриладиган қиймати 3 млрд сўмдан юқори бўлган объектларда.
https://sputniknews.uz/20260603/tashkent-qurilish-maydonlar-nazorat-58048397.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55017537_10:0:1125:836_1920x0_80_0_0_360d0ea4cc5da92afbfdcc18abfdbefd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, қурилиш
жамият, ўзбекистон, қурилиш
Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилмоқда
Давлат хизматлари бирлаштирилиб, ягона давлат хизмати – архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда қурилишга рухсат олиш жараёни соддалаштирилади. Президент тегишли фармонни имзолади.
Фармонга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан республиканинг барча ҳудудларида мазкур фармонда назарда тутилган давлат хизматлари бирлаштирилиб, ягона давлат хизмати – архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.
2026 йил 1 июлдан объектларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш “1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари” тамойили асосида композит шаклда амалга оширилади.
Бинонинг конструкцияси, мустаҳкамлиги ва ёнғин хавфсизлигига таъсир қилмайдиган, қуввати ва мақсади ўзгармаган ҳолда шаҳарсозлик нормаларига зид бўлмаган лойиҳадаги режавий тузилиш (планировка)да ўзгаришлар мавжуд бўлганда бу бино лойиҳасини шаҳарсозлик экспертизасидан ўтказишда лойиҳа ҳужжатларини ҳудудий кенгашлар билан қайта келишиш амалиёти бекор қилинади.
Қурилиш соҳасида давлат хизматларини кўрсатиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун қўшимча 5 иш куни берилади.
2026 йил 1 сентябрдан қурилиш объектларини назорат қилишда видеокузатув камераларидан фойдаланиш ҳамда қурилиши янгидан бошланадиган қуйидаги объектларда видеокузатув камераларини мажбурий ўрнатиш чоралари кўрилади:
- тадбиркорлар томонидан қуриладиган кўп квартирали уй-жойлар, III ва IV тоифадаги ижтимоий соҳа, меҳмонхона, туризм, савдо ва саноат объектларида;
- бюджет ҳисобидан қуриладиган қиймати 3 млрд сўмдан юқори бўлган объектларда.