Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
https://sputniknews.uz/20260605/qurilish-ruxsat-58123988.html
Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилмоқда
Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 июлдан объектларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш “1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари” тамойили асосида композит шаклда амалга оширилади.
2026-06-05T17:11+0500
2026-06-05T17:11+0500
жамият
ўзбекистон
қурилиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55017537_0:100:1134:738_1920x0_80_0_0_bd5aacfebff5d9044e6d491e07d5020a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда қурилишга рухсат олиш жараёни соддалаштирилади. Президент тегишли фармонни имзолади.Фармонга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан республиканинг барча ҳудудларида мазкур фармонда назарда тутилган давлат хизматлари бирлаштирилиб, ягона давлат хизмати – архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.Бинонинг конструкцияси, мустаҳкамлиги ва ёнғин хавфсизлигига таъсир қилмайдиган, қуввати ва мақсади ўзгармаган ҳолда шаҳарсозлик нормаларига зид бўлмаган лойиҳадаги режавий тузилиш (планировка)да ўзгаришлар мавжуд бўлганда бу бино лойиҳасини шаҳарсозлик экспертизасидан ўтказишда лойиҳа ҳужжатларини ҳудудий кенгашлар билан қайта келишиш амалиёти бекор қилинади.Қурилиш соҳасида давлат хизматларини кўрсатиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун қўшимча 5 иш куни берилади.2026 йил 1 сентябрдан қурилиш объектларини назорат қилишда видеокузатув камераларидан фойдаланиш ҳамда қурилиши янгидан бошланадиган қуйидаги объектларда видеокузатув камераларини мажбурий ўрнатиш чоралари кўрилади:- тадбиркорлар томонидан қуриладиган кўп квартирали уй-жойлар, III ва IV тоифадаги ижтимоий соҳа, меҳмонхона, туризм, савдо ва саноат объектларида;- бюджет ҳисобидан қуриладиган қиймати 3 млрд сўмдан юқори бўлган объектларда.
https://sputniknews.uz/20260603/tashkent-qurilish-maydonlar-nazorat-58048397.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55017537_10:0:1125:836_1920x0_80_0_0_360d0ea4cc5da92afbfdcc18abfdbefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, қурилиш
жамият, ўзбекистон, қурилиш

Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилмоқда

17:11 05.06.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовЗагрязнённый воздух
Загрязнённый воздух - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Давлат хизматлари бирлаштирилиб, ягона давлат хизмати – архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда қурилишга рухсат олиш жараёни соддалаштирилади. Президент тегишли фармонни имзолади.
Фармонга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан республиканинг барча ҳудудларида мазкур фармонда назарда тутилган давлат хизматлари бирлаштирилиб, ягона давлат хизмати – архитектура ва шаҳарсозлик талабини бериш тизими жорий этилади.
2026 йил 1 июлдан объектларни муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш “1 та ариза – 1 тўлов – барча уланиш нуқталари” тамойили асосида композит шаклда амалга оширилади.
Бинонинг конструкцияси, мустаҳкамлиги ва ёнғин хавфсизлигига таъсир қилмайдиган, қуввати ва мақсади ўзгармаган ҳолда шаҳарсозлик нормаларига зид бўлмаган лойиҳадаги режавий тузилиш (планировка)да ўзгаришлар мавжуд бўлганда бу бино лойиҳасини шаҳарсозлик экспертизасидан ўтказишда лойиҳа ҳужжатларини ҳудудий кенгашлар билан қайта келишиш амалиёти бекор қилинади.
Қурилиш соҳасида давлат хизматларини кўрсатиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун қўшимча 5 иш куни берилади.
2026 йил 1 сентябрдан қурилиш объектларини назорат қилишда видеокузатув камераларидан фойдаланиш ҳамда қурилиши янгидан бошланадиган қуйидаги объектларда видеокузатув камераларини мажбурий ўрнатиш чоралари кўрилади:
- тадбиркорлар томонидан қуриладиган кўп квартирали уй-жойлар, III ва IV тоифадаги ижтимоий соҳа, меҳмонхона, туризм, савдо ва саноат объектларида;
- бюджет ҳисобидан қуриладиган қиймати 3 млрд сўмдан юқори бўлган объектларда.
Строительство жилого комплекса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
Тошкентда қурилиш майдонлари камера ва экологик датчиклар билан назорат қилинади
3 Июн, 10:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0