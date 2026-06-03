https://sputniknews.uz/20260603/tashkent-qurilish-maydonlar-nazorat-58048397.html
Тошкентда қурилиш майдонлари камера ва экологик датчиклар билан назорат қилинади
Тошкентда қурилиш майдонлари камера ва экологик датчиклар билан назорат қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда қурилиш майдонларини ягона тартибда ташкил этиш бўйича янги талаблар ишлаб чиқилди. Объектларда тўсиқлар, сув пуркагичлар, камералар, экологик датчиклар ва автомобилларни ювиш жойлари бўлиши керак.
2026-06-03T10:38+0500
2026-06-03T10:38+0500
2026-06-03T10:38+0500
қурилиш
ўзбекистон
жамият
тошкент
хавфсизлик
янги уйлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57871742_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_55e0e89b8bec255c85c39ab316f6fbe4.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Тошкентда қурилиш объектлари учун экологик ва хавфсизлик талаблари кучайтирилмоқда. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Шаҳар ҳокимининг “Ахборот, ҳисобот, мулоқот” шаклидаги навбатдаги учрашуви қурилиш объектларидан бирида бўлиб ўтди.Ташриф давомида қурилиш майдонларини ягона тартибда ташкил этиш, чанг ва ифлосланишни камайтириш ҳамда пиёдалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган намунавий лойиҳа тақдим этилди.Янги тартибга кўра:Қурилиш техникаларининг шаҳар кўчаларига тоза ҳолда чиқиши ҳам алоҳида назорат қилинади.Тадбир давомида аҳоли ва мутахассисларнинг таклифлари тингланди. Шаҳар ҳокими лойиҳа очиқ муҳокама асосида такомиллаштирилишини, конструктив таклифлар инобатга олиниб, зарур ўзгартиришлар киритилиши мумкинлигини таъкидлади.Тошкент шаҳар Қурилиш назорати инспекцияси маълумотига кўра, пойтахтдаги 1700 тага яқин қурилиш объектига мазкур талабларни жорий этиш учун муайян муддат берилади.
https://sputniknews.uz/20251202/qurilish-talablar-taqiqlar-53863627.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57871742_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f1a2c9b7dee33eca76fc321f7edf72f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қурилиш, ўзбекистон, жамият, тошкент, хавфсизлик, янги уйлар
қурилиш, ўзбекистон, жамият, тошкент, хавфсизлик, янги уйлар
Тошкентда қурилиш майдонлари камера ва экологик датчиклар билан назорат қилинади
Пойтахтдаги 1700 тага яқин қурилиш объектига экологик ва хавфсизлик талаблари жорий этилади: майдонлар камералар ва датчиклар билан назорат қилинади.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Тошкентда қурилиш объектлари учун экологик ва хавфсизлик талаблари кучайтирилмоқда. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Шаҳар ҳокимининг “Ахборот, ҳисобот, мулоқот” шаклидаги навбатдаги учрашуви қурилиш объектларидан бирида бўлиб ўтди.
Ташриф давомида қурилиш майдонларини ягона тартибда ташкил этиш, чанг ва ифлосланишни камайтириш ҳамда пиёдалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган намунавий лойиҳа тақдим этилди.
қурилиш объектлари ташқи томондан махсус тўсиқлар билан ўралади;
ҳар бир объектда паспорт ўрнатилиб, унда қурилиш ҳақидаги зарур маълумотлар акс эттирилади;
пиёдалар хавфсизлиги учун ҳимоя соябонлари ташкил этилади;
чанг ва ҳаво ифлосланишини камайтириш мақсадида майдон периметри бўйлаб микроиқлим тизимлари, сув пуркагич ва дозаторлар ўрнатилади;
қурилиш жараёнларини доимий назорат қилиш учун видеокузатув камералари ўрнатилади ва улар Қурилиш назорати инспекцияси тизимига интеграция қилинади.
Қурилиш техникаларининг шаҳар кўчаларига тоза ҳолда чиқиши ҳам алоҳида назорат қилинади.
Талаблар қаторида экологик датчиклар, тунги кузатув воситалари, артезиан сув қудуқлари, автомобилларни ювиш майдончалари ва автоматик электр ҳисоблагичларини жорий этиш ҳам бор.
Тадбир давомида аҳоли ва мутахассисларнинг таклифлари тингланди. Шаҳар ҳокими лойиҳа очиқ муҳокама асосида такомиллаштирилишини, конструктив таклифлар инобатга олиниб, зарур ўзгартиришлар киритилиши мумкинлигини таъкидлади.
Тошкент шаҳар Қурилиш назорати инспекцияси маълумотига кўра, пойтахтдаги 1700 тага яқин қурилиш объектига мазкур талабларни жорий этиш учун муайян муддат берилади.