Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251202/qurilish-talablar-taqiqlar-53863627.html
Қурилишда қатъий назорат: янги талаблар ва тақиқлар эълон қилинди
Қурилишда қатъий назорат: янги талаблар ва тақиқлар эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилдан қурилишда инструментал-техник текширув фақат ижобий хулоса билан қабул қилинади, қават қўшиш тақиқланади, ноқонуний қурилишларга қарши назорат кучайтирилади. Фармон иншоотлар сейсмик хавфсизлигини оширишга қаратилган.
2025-12-02T10:28+0500
2025-12-02T10:28+0500
ўзбекистон
жамият
зилзила
хавфсизлик
экспертиза
янги қонун
қурилиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37420122_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54e47708aedf134ad2ecb3dd52b44b27.jpg
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Ўзбекистонда бино ва иншоотлар қурилишида инструментал-техник текширув хулосаларини тавсиявий тарзда бериш амалиёти бекор қилиниб, эндиликда фақат ижобий хулоса олинган тақдирдагина кўп квартирали уй-жойлардан фойдаланишга рухсат берилади. Бу чора-тадбирлар президент томонидан имзоланган фармонда белгиланган.Шунингдек, фармонга кўра, ноқонуний қурилишларнинг олдини олиш, уларни эрта аниқлаш ва бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш, бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлиги ва сейсмик хавфсизлигини таъминлашда давлат назоратини кучайтириш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди.2026 йил 1 январдан қуйидаги тартиблар жорий этилади:Фармонга кўра, 2026 йил 1 январдан қўшимча тартиблар:
https://sputniknews.uz/20251118/zilzilabardoshlik-tartib-yangilanish-53555252.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37420122_435:177:2929:2048_1920x0_80_0_0_81eb6fd06f9a206e3bea4054e15f12e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қурилиш, инструментал-техник текширув, ижобий хулоса, ноқонуний қурилиш, сейсмик хавфсизлик, зилзилабардошлик, экспертиза, шаффоф қурилиш, лойиҳа ҳужжатлари, қават қўшиш тақиқланди, президент фармони, қурилиш назорати, уй-жой қурилиши, архитектура, шаҳарсозлик, рейтинг тизими, 2026 йил тартиблари
қурилиш, инструментал-техник текширув, ижобий хулоса, ноқонуний қурилиш, сейсмик хавфсизлик, зилзилабардошлик, экспертиза, шаффоф қурилиш, лойиҳа ҳужжатлари, қават қўшиш тақиқланди, президент фармони, қурилиш назорати, уй-жой қурилиши, архитектура, шаҳарсозлик, рейтинг тизими, 2026 йил тартиблари

Қурилишда қатъий назорат: янги талаблар ва тақиқлар эълон қилинди

10:28 02.12.2025
© Sputnik / Актан ТемиркановСтроительство зданий на территории комплекса Ташкент-сити.
Строительство зданий на территории комплекса Ташкент-сити. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Актан Темирканов
Oбуна бўлиш
Фармон билан инструментал-техник текширув талаблари қатъийлаштирилди, ноқонуний қурилишларни олдини олиш кучайтирилди ва иншоотлар сейсмик хавфсизлиги бўйича янги тартиблар жорий этилди.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Ўзбекистонда бино ва иншоотлар қурилишида инструментал-техник текширув хулосаларини тавсиявий тарзда бериш амалиёти бекор қилиниб, эндиликда фақат ижобий хулоса олинган тақдирдагина кўп квартирали уй-жойлардан фойдаланишга рухсат берилади. Бу чора-тадбирлар президент томонидан имзоланган фармонда белгиланган.
Шунингдек, фармонга кўра, ноқонуний қурилишларнинг олдини олиш, уларни эрта аниқлаш ва бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш, бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлиги ва сейсмик хавфсизлигини таъминлашда давлат назоратини кучайтириш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди.
2026 йил 1 январдан қуйидаги тартиблар жорий этилади:
икки ва ундан юқори қаватли барча кўп квартирали уй-жойларни инструментал-техник текширувдан ўтказишга ихтисослашган лойиҳа ташкилотлари рўйхатини шакллантириш ва “Шаффоф қурилиш” миллий ахборот тизимида уларнинг рейтингини юритиш;
“Шаффоф қурилиш” МАТда инструментал-техник текширув хулосалари асосида бино ва иншоотларнинг техник ҳолати мониторингини юритиш.
Фармонга кўра, 2026 йил 1 январдан қўшимча тартиблар:
Миллий норматив ҳужжатларга мос келмайдиган қисмлар учун компенсацияловчи чоралар асосида ишлаб чиқилган лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш фақат “Шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертиза қилиш республика маркази” давлат муассасаси томонидан амалга оширилади;
Объектларнинг зилзилабардошлиги бўйича илмий ва лойиҳа ҳужжатларининг смета қисмидан ташқари экспертиза хулосаларини тавсиявий мазмунда бериш амалиёти бекор қилинади;
Зилзилабардошлик бўйича берилган салбий хулосалар лойиҳа ташкилотининг “Шаффоф қурилиш” МАТдаги рейтинг балларини камайтиришга асос бўлади;
Қурилиши бошланган кўп квартирали уй-жойларга қўшимча қават қўшиш ёки баландлигини ошириш мақсадида шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, архитектура-шаҳарсозлик кенгашларида кўриб чиқиш, экспертизадан ва қайта рўйхатдан ўтказиш тақиқланади;
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги томонидан ноқонуний қурилмаларни буздириш ишлари нархлари ҳар йил учун алоҳида белгилаб борилади.
Строительство многоэтажки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2025
Зилзилабардошлик оширилади: Ҳукумат лойиҳалаш ва илмий хулоса бериш тартибини янгилади
18 Ноябр, 12:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0