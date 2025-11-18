https://sputniknews.uz/20251118/zilzilabardoshlik-tartib-yangilanish-53555252.html
Зилзилабардошлик оширилади: Ҳукумат лойиҳалаш ва илмий хулоса бериш тартибини янгилади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат қарорига кўра, зилзилабардошлик бўйича илмий хулосалар “Шаффоф қурилиш” тизимига интеграция қилинади. Минтақавий акселерограммалар асосида лойиҳалаш ва тўлов тартиблари янгиланади.
2025-11-18T12:40+0500
2025-11-18T12:40+0500
2025-11-18T12:40+0500
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда бино ва иншоотларга зилзилабардошлик бўйича илмий хулосалар бериш "Шаффоф қурилиш" миллий ахборот тизимига интеграция қилинади. Объектларнинг зилзилабардошлигини оширишга қаратилган шу ва бошқа чора-тадбирларни ўз ичига олган Ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, 2025 йил 1 декабрдан зилзилалар кучини кўрсатиб берувчи минтақавий акселерограммалар базаларидан келиб чиқиб лойиҳалаштириш амалиёти йўлга қўйилади.2026 йил 1 февралдан:- Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 октябрдаги 603-сон қарори асосида бериладиган зилзилабардошлик бўйича илмий хулоса учун ундириладиган тўлов миқдори 50 фоизга қисқартирилади;- бир хил серияли объектларга илмий хулосалар фақат 1 маротаба тўлов асосида берилади, қолган шу турдаги объектларнинг лойиҳаларига илмий хулоса бериш учун тўлов ундирилмайди.
зилзилабардошлик, объектлар зилзилабардошлиги, шаффоф қурилиш, ҳукумат қарори, акселерограмма, msk-64 шкаласи, сейсмик зона, сейсмик ҳимоялаш, лойиҳалаш тартиби, илмий хулоса, илмий хулоса тўлови, серияли объектлар, қурилиш назорати, сейсмик хавф, сейсмик талаблар, қурилиш амалиёти, иншоотлар хавфсизлиги, объектлар лойиҳалаш, норматив талаблар, вазирлар маҳкамаси қарори, инженерлик иншоотлари, қурилиш стандарти, сейсмофаол ҳудудлар
Зилзилабардошлик оширилади: Ҳукумат лойиҳалаш ва илмий хулоса бериш тартибини янгилади
Объектларнинг зилзилабардошлигини оширишга қаратилган янги қарор қабул қилинди, унга кўра илмий хулосалар “Шаффоф қурилиш” тизимига интеграция қилиниб, лойиҳалаш амалиёти янгиланади
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда бино ва иншоотларга зилзилабардошлик бўйича илмий хулосалар бериш "Шаффоф қурилиш" миллий ахборот тизимига интеграция қилинади.
Объектларнинг зилзилабардошлигини оширишга қаратилган шу ва бошқа чора-тадбирларни ўз ичига олган Ҳукумат қарори қабул қилинди
Қарорга кўра, 2025 йил 1 декабрдан зилзилалар кучини кўрсатиб берувчи минтақавий акселерограммалар базаларидан келиб чиқиб лойиҳалаштириш амалиёти йўлга қўйилади.
2027 йил 1 октябрга қадар MSK-64 шкаласи бўйича 8 ва ундан юқори балли сейсмик фаол зоналарда махсус сейсмик ҳимоялаш ускуналари ёрдамида лойиҳалаштиришга устуворлик бериладиган объектлар турлари тасдиқланади.
- Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 октябрдаги 603-сон қарори асосида бериладиган зилзилабардошлик бўйича илмий хулоса учун ундириладиган тўлов миқдори 50 фоизга қисқартирилади;
- бир хил серияли объектларга илмий хулосалар фақат 1 маротаба тўлов асосида берилади, қолган шу турдаги объектларнинг лойиҳаларига илмий хулоса бериш учун тўлов ундирилмайди.