https://sputniknews.uz/20251028/tashkent-cis-qurilish-yigilish-53039572.html
Тошкентда МДҲ қурилиш соҳасида ҳамкорлик йиғилиши: нималар муҳокама қилинмоқда?
Тошкентда МДҲ қурилиш соҳасида ҳамкорлик йиғилиши: нималар муҳокама қилинмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда МДҲ қурилиш соҳасида ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро Кенгашнинг 46-йиғилиши ўтказилмоқда. Йиғилишда барқарор қурилиш сиёсати, норматив уйғунлик ва инновацион технологияларни тадбиқ этиш масалалари муҳокама этилмоқда.
2025-10-28T17:12+0500
2025-10-28T17:12+0500
2025-10-28T17:12+0500
ўзбекистон
тошкент
мдҳ
қурилиш
қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53038794_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_e550e3dea7408f46c988b428d74bbd39.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Тошкентда МДҲ мамлакатларининг қурилиш соҳасида ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро кенгашнинг 46-йиғилиши ўтказилмоқда. Бу ҳақда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Анжуманда Россия, Беларусь, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Озарбайжоннинг ваколатли идоралари раҳбарлари ҳамда МДҲ Ижроия қўмитаси вакиллари иштирок этмоқда.Йиғилишда муҳокама қилинётган асосий йўналишлар:МДҲ Ҳукуматлараро кенгаши 1994 йил тузилган битим асосида фаолият юритади. Кенгашнинг асосий вазифаларига соҳадаги умумий сиёсатни ишлаб чиқиш ва ҳамкорлик йўналишларини кенгайтириш киради.
https://sputniknews.uz/20251023/mdhda-noqonuniy-migratsiyaga-qarshi-choralar-korish-haqida-kelishib-olindi-52920384.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53038794_0:61:1280:1021_1920x0_80_0_0_974b714a2173c8c10ada145e2dae7b46.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, тошкент, қурилиш соҳаси, ҳукуматлараро кенгаш, шерзод ҳидоятов, ҳамкорлик, мдҳ 46-йиғилиш, қурилиш сиёсат, ўзбекистон қурилиш, минтақавий ҳамкорлик, мдх, россия, беларусь, қозоғистон, тожикистон, қирғизистон, туркманистон, озарбайжон, беларус, козогистон, киргизистон, озорбайжон
мдҳ, тошкент, қурилиш соҳаси, ҳукуматлараро кенгаш, шерзод ҳидоятов, ҳамкорлик, мдҳ 46-йиғилиш, қурилиш сиёсат, ўзбекистон қурилиш, минтақавий ҳамкорлик, мдх, россия, беларусь, қозоғистон, тожикистон, қирғизистон, туркманистон, озарбайжон, беларус, козогистон, киргизистон, озорбайжон
Тошкентда МДҲ қурилиш соҳасида ҳамкорлик йиғилиши: нималар муҳокама қилинмоқда?
Йиғилишда МДҲда қурилиш соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш, норматив ҳужжатларни уйғунлаштириш ва замонавий технологияларни жорий этиш муҳокама этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik.
Тошкентда МДҲ мамлакатларининг қурилиш соҳасида ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро кенгашнинг 46-йиғилиши ўтказилмоқда. Бу ҳақда Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Анжуманда Россия, Беларусь, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Озарбайжоннинг ваколатли идоралари раҳбарлари ҳамда МДҲ Ижроия қўмитаси вакиллари иштирок этмоқда.
Йиғилишда муҳокама қилинётган асосий йўналишлар:
қурилиш соҳасида барқарор ҳамкорликни кучайтириш;
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни уйғунлаштириш;
инновацион ва рақамли технологияларни жорий этиш;
сейсмик ва иқлим хусусиятларини ҳисобга олган стандартлар янгиланиши;
малака ошириш ва сертификатлаш тизимини такомиллаштириш;
очиқлик ва шаффофликни таъминлаш.
МДҲ бош котиби ўринбосари ва бошқа давлатлар вакиллари Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларни юқори баҳоладилар.
МДҲ Ҳукуматлараро кенгаши 1994 йил тузилган битим асосида фаолият юритади. Кенгашнинг асосий вазифаларига соҳадаги умумий сиёсатни ишлаб чиқиш ва ҳамкорлик йўналишларини кенгайтириш киради.