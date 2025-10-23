МДҲда ноқонуний миграцияга қарши чоралар кўриш ҳақида келишиб олинди
Самарқандда МДҲ вакиллари иштирокида миграция масалаларига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Самарқандда 21-22 октябрь кунлари МДҲ Ноқонуний миграцияга қарши кураш Комиссияси йиғилиши бўлиб ўтди.
Йиғилишда кўриб чиқилган асосий масалалар:
Ноқонуний миграцияга қарши кураш, миграция оқимлари устидан назоратни кучайтириш, миллий миграция қонунчилигига киритилган ўзгартиришлар, уни бузганлик учун жазо чораларини кучайтириш.
Чет эл фуқароларини ноқонуний легаллаштириш ва фуқароликка қабул қилиш механизмлари ва уларга жавоб бериш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар.
Чет эл фуқаролари учун мамлакат ҳудудига кириш учун керак бўладиган долзарб ахборотларни миграция органлари веб-сайтларига жойлаштириш ва доимий янгилаб туриш амалиёти.
МДҲ давлатлари орасида халқаро реадмиссия тўғрисидаги битимларни тузиш ва амалга ошириш, фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолатини тартибга солишда миллий механизмларни эътиборга олиш.
Миграция соҳасида ваколатли органлар ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ва бошқалар.
Шунингдек, ноқонуний миграцияга қарши курашишда ваколатли органлар томонидан замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш бўйича ўз тажрибалари билан ўртоқлашдилар.
Йиғилишда миграция органлари вакиллари илгари Қўшма комиссия томонидан маъқулланган ечимлар ва Ҳамдўстлик мамлакатлари ҳукуматларига юборилди.
Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган МДҲ Ноқонуний миграцияга қарши кураш қўшма комиссиясининг йиғилишида Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон, МДҲ аксилтеррор маркази, Ҳамдўстлик Ижроия қўмитаси вакиллари иштирок этди.