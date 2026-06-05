Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260605/putin-58137034.html
Путин: санкциялар ва Ғарбнинг РФ захираларини ўғрилаши доллар ва еврога таъсир қилди
Путин: санкциялар ва Ғарбнинг РФ захираларини ўғрилаши доллар ва еврога таъсир қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин ПХИФ-26 форуми ялпи мажлисида нуқт сўзламоқда. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:17+0500
2026-06-05T19:28+0500
иқтисод
владимир путин
санкциялар
ғарб
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58134455_0:95:3306:1955_1920x0_80_0_0_aec3fbfb2bb69edaf64616305e3e8a2b.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Санкциялар ва Ғарбнинг Россиянинг халқаро захираларини ўғрилаши доллар ва евро мавқейига қайтарилмас таъсир қилди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260325/aes-qurilish-izoh-56496307.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58134455_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_9f477e4e806a8b5dac5b21db148660aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, владимир путин, санкциялар, ғарб, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, владимир путин, санкциялар, ғарб, петербург халқаро иқтисодий форуми

Путин: санкциялар ва Ғарбнинг РФ захираларини ўғрилаши доллар ва еврога таъсир қилди

19:17 05.06.2026 (янгиланди: 19:28 05.06.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия президенти Владимир Путин ПХИФ-26 форуми ялпи мажлисида нуқт сўзламоқда.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Санкциялар ва Ғарбнинг Россиянинг халқаро захираларини ўғрилаши доллар ва евро мавқейига қайтарилмас таъсир қилди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Санкциялар ва блоклаш, аслида, Россиянинг халқаро захираларини ўғрилаш дунё валюталари – доллар ва евронинг мавқейига қайтарилмас таъсир кўрсатди”, - деди Россия раҳбари.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Знание. Сила - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.03.2026
Санкциялар босими Ўзбекистондаги АЭС қурилишига тўсқинлик қила олмайди - Лихачёв
25 Март, 13:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0