https://sputniknews.uz/20260605/putin-58137034.html
Путин: санкциялар ва Ғарбнинг РФ захираларини ўғрилаши доллар ва еврога таъсир қилди
Путин: санкциялар ва Ғарбнинг РФ захираларини ўғрилаши доллар ва еврога таъсир қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин ПХИФ-26 форуми ялпи мажлисида нуқт сўзламоқда. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:17+0500
2026-06-05T19:17+0500
2026-06-05T19:28+0500
иқтисод
владимир путин
санкциялар
ғарб
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58134455_0:95:3306:1955_1920x0_80_0_0_aec3fbfb2bb69edaf64616305e3e8a2b.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Санкциялар ва Ғарбнинг Россиянинг халқаро захираларини ўғрилаши доллар ва евро мавқейига қайтарилмас таъсир қилди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260325/aes-qurilish-izoh-56496307.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58134455_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_9f477e4e806a8b5dac5b21db148660aa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, владимир путин, санкциялар, ғарб, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, владимир путин, санкциялар, ғарб, петербург халқаро иқтисодий форуми
Путин: санкциялар ва Ғарбнинг РФ захираларини ўғрилаши доллар ва еврога таъсир қилди
19:17 05.06.2026 (янгиланди: 19:28 05.06.2026)
Россия президенти Владимир Путин ПХИФ-26 форуми ялпи мажлисида нуқт сўзламоқда.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Санкциялар ва Ғарбнинг Россиянинг халқаро захираларини ўғрилаши доллар ва евро мавқейига қайтарилмас таъсир қилди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Санкциялар ва блоклаш, аслида, Россиянинг халқаро захираларини ўғрилаш дунё валюталари – доллар ва евронинг мавқейига қайтарилмас таъсир кўрсатди”, - деди Россия раҳбари.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.