https://sputniknews.uz/20260325/aes-qurilish-izoh-56496307.html
Санкциялар босими Ўзбекистондаги АЭС қурилишига тўсқинлик қила олмайди - Лихачёв
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондаги кичик АЭСнинг биринчи бетонини ёзда қуйиш режалаштирилмоқда. Росатом ва Ўзатом раҳбарлари лойиҳанинг санкцияларга бардоши, 29-30% маҳаллийлаштириш ва энергия таъминотига таъсири ҳақида маълум қилди.
2026-03-25T13:29+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1c/41287017_553:340:3072:1757_1920x0_80_0_0_2d2cd8c65f036277b3dbb3cf671032de.jpg
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1c/41287017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64653f466eb33e523dcbba8c40897b86.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон аэс, кичик аэс, биринчи бетон, росатом, алексей лихачев, ўзатом, азим ахмедхаджаев, санкциялар, маҳаллийлаштириш, ядровий энергетика, электр энергияси, framatome, венгрия, хитой, атом электр станцияси
13:18 25.03.2026 (янгиланди: 13:29 25.03.2026)
Лойиҳанинг янги босқичи ёзда бошланиши кутилмоқда, айни пайтда унда маҳаллий корхоналар улуши, хорижий ҳамкорлар ва келажакдаги энергия самарадорлигига доир рақамлар ҳам очиқланди.
ТОШКЕНТ, 25 мар – Sputnik.
Ўзбекистонда АЭСнинг кичик блокларида биринчи бетонни ёзда қуйиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда “Росатом” раҳбари Алексей Лихачёв маълум қилди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Лихачёвнинг айтишича, санкциялар босими лойиҳага тўсқинлик қилмайди, унинг барқарорлиги эса маҳаллий компаниялар жалбига боғлиқ. Унинг сўзларига кўра, “Росатом” ўзбекистонлик ҳамкорларни нафақат маҳаллий майдонда, балки учинчи мамлакатлардаги атом лойиҳаларига ҳам жалб этишга тайёр.
Шунингдек, Лихачёв АЭС ишга тушгач, Ўзбекистоннинг энергия билан таъминланиши тахминан 15 фоизга ошишини билдирди. У Россия учун бундай лойиҳалар буюртмалар ва янги иш ўринларини таъминлашини, қурилиш босқичида сарфланган ҳар бир рубль бир ярим рублгача, эксплуатация босқичида эса икки рублгача бўлиб қайтишини айтди.
“Ўзатом” директори Азим Ахмедхаджаевга кўра, АЭС 95-98 фоиз қувват коэффициенти билан сутка давомида барқарор электр энергияси етказиб беради.
Таққослаш учун, газ станцияларида бу кўрсаткич 55-60 фоиз атрофида. Унинг айтишича, мамлакатда электр энергиясига эҳтиёж ҳар йили 6-8 фоизга ўсмоқда ва яқин келажакда талаб 100 млрд киловатт-соатга етиши мумкин.
Ахмедхаджаев, шунингдек, ёш мутахассислар Бангладеш, Туркия, Миср ва Россияда тажриба орттираётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, лойиҳада Венгриянинг қуруқ градирнялари, хитойлик ҳамкорлар турбиналари ва Framatome дастурий маҳсулотларидан фойдаланиш имконияти кўриб чиқилмоқда.
Ахмедхаджаевнинг сўзларига кўра, ҳозирча лойиҳада маҳаллийлаштиришнинг энг камида 29–30 фоизига эришиш, яъни қурилишда маҳаллий корхоналар маҳсулотлари, материаллар ва хизматларидан кенг фойдаланиш режалаштирилмоқда.