https://sputniknews.uz/20260324/aes-beton-ishlar-boshlanish-56475332.html
Жиззахда АЭС қурилиши доирасида бетон ишлари бошланди
Жиззах вилояти Фориш туманида РИТМ-200Н реакторига эга кичик қувватли АЭС қурилиши доирасида бетон ишлари бошланди. Реактор биноси учун тайёрлов босқичида қарийб 900 куб метр қоришма қуйилади.
2026-03-24T15:23+0500
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Жиззах вилоятининг Фориш туманида РИТМ-200Н реакторига эга кичик қувватли атом электр станциясининг (АЭС) энергия блокини қуриш доирасида бетон ишлари бошланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Ишларга “Атомстройэкспорт” АЖнинг (“Росатом” давлат корпорациясининг муҳандислик бўлими) вице-президенти, Ўзбекистонда АЭС қуриш лойиҳаси директори Павел Безруков ҳамда Ўзбекистонда АЭС қуриш дирекцияси директори Абдижамил Калмуратов старт берди.Жами қарийб 900 куб метр қоришма қуйилади. Бу босқич якунлангач, реактор биноси пойдевори остидаги замин текисланади, гидроизоляция ва ерга улаш таъминланади.Қурилиш майдонидаги навбатдаги муҳим босқич реактор биноси пойдевор плитаси учун “биринчи бетон” қуйиш бўлади.
https://sputniknews.uz/20260128/mirziyoev-rosatom-rahbar-uchrashuv-55316131.html
ўзбекистон
15:17 24.03.2026 (янгиланди: 15:23 24.03.2026)
Реактор биноси учун бетон тайёрлаш ишлари 2026 йил апрелигача якунланиши, бу босқичда эса қарийб 900 куб метр қоришма қуйилиши режалаштирилган.
