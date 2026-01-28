https://sputniknews.uz/20260128/mirziyoev-rosatom-rahbar-uchrashuv-55316131.html
АЭС бетон ишлари баҳорга мўлжалланган: Мирзиёев "Росатом" раҳбарини қабул қилди
АЭС бетон ишлари баҳорга мўлжалланган: Мирзиёев "Росатом" раҳбарини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев ва Лихачёв учрашувида Ўзбекистондаги АЭС қурилиши босқичлари муҳокама қилинди. Биринчи блок котловани қазилди, навбат — “ядровий орол” пойдеворига бетон.
2026-01-28T09:26+0500
2026-01-28T09:26+0500
2026-01-28T10:07+0500
ўзбекистон
жамият
атом энергетикаси
шавкат мирзиёев
россия
росатом
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55315958_63:191:1240:853_1920x0_80_0_0_a72cdfd999bc040c2373ff882d79655d.jpg
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Росатом” давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёвни қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар бердиУчрашувда Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станциясини қуриш лойиҳасининг амалий жиҳатлари ва атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, Тошкентда "ММФИ" миллий тадқиқот ядро университети филиали негизида атом энергетикаси ва ядро технологиялари бўйича муҳандислик мактаби ишга туширилгани таъкидланди.Қишлоқ хўжалиги ва тиббиётда ядро технологияларини қўллаш, кадрлар тайёрлаш ва илмий ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига ҳам эътибор қаратилди."Росатом" матбуот хизматининг маълум қилишича, учрашувда атом станциясини қуриш босқичлари муҳокама қилинди. Алексей Лихачёвнинг таъкидлашича, лойиҳа жадвалга тўлиқ мос ҳолда юқори суръатларда амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг асосий вазифаси — ядровий орол бинолари пойдевор плитаси асосига бетон қуйиш ишларига ўтиш бўлиб, бетон тайёрлашни баҳордан бошлаш режалаштирилган.Маълумот учун: "ядровий орол" реактор ва унинг хавфсизлик тизимлари жойлашган, станциянинг энг муҳим қисми ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260127/aes-qurilish-muddatlar-55293517.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55315958_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_04279d942f0fb5062b8482e8a4b9c45d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, алексей лихачёв, росатом, ўзбекистон аэс, атом электр станцияси, ядровий орол, энергия блоки, котлован, бетон пойдевор, тошкент, ммфи
шавкат мирзиёев, алексей лихачёв, росатом, ўзбекистон аэс, атом электр станцияси, ядровий орол, энергия блоки, котлован, бетон пойдевор, тошкент, ммфи
АЭС бетон ишлари баҳорга мўлжалланган: Мирзиёев "Росатом" раҳбарини қабул қилди
09:26 28.01.2026 (янгиланди: 10:07 28.01.2026)
Шавкат Мирзиёев “Росатом” раҳбари Алексей Лихачёв билан учрашувда Ўзбекистон АЭС қурилиши босқичларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев “Росатом” давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёвни қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станциясини қуриш лойиҳасининг амалий жиҳатлари ва атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Ўтган йил октябрда кам қувватли биринчи реактор биноси учун пойдевор ишлари бошлангани қайд этилди. Ҳозирда станцияни лойиҳалаштириш давом этмоқда.
Шунингдек, Тошкентда "ММФИ" миллий тадқиқот ядро университети филиали негизида атом энергетикаси ва ядро технологиялари бўйича муҳандислик мактаби ишга туширилгани таъкидланди.
Қишлоқ хўжалиги ва тиббиётда ядро технологияларини қўллаш, кадрлар тайёрлаш ва илмий ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига ҳам эътибор қаратилди.
"Росатом" матбуот хизматининг маълум қилишича
, учрашувда атом станциясини қуриш босқичлари муҳокама қилинди. Алексей Лихачёвнинг таъкидлашича, лойиҳа жадвалга тўлиқ мос ҳолда юқори суръатларда амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг асосий вазифаси — ядровий орол бинолари пойдевор плитаси асосига бетон қуйиш ишларига ўтиш бўлиб, бетон тайёрлашни баҳордан бошлаш режалаштирилган.
Маълумот учун: "ядровий орол" реактор ва унинг хавфсизлик тизимлари жойлашган, станциянинг энг муҳим қисми ҳисобланади.