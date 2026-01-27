https://sputniknews.uz/20260127/aes-qurilish-muddatlar-55293517.html
АЭС қурилиши муддатлари кўчирилдими: "Ўзатом" расмий жавоб берди
Ўзатом АЭС қурилиши муддатлари ўзгармаганини маълум қилди. "Биринчи бетон" санаси бўйича тарқалган хабарларга расмий изоҳ берилди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилишининг аввал эълон қилинган муддатлари ўз кучида қолади. Бу ҳақда “Ўзатом” агентлиги матбуот хизмати маълум қилди.Қайд этилишича, regulation.adliya.uz сайтида давлат дастури ҳужжат лойиҳаси эълон қилинганидан сўнг айрим ОАВда биринчи бетон қуйиш муддати 2026 йил декабрига кўчирилгани ҳақида хабарлар тарқалган. “Ўзатом”га кўра, ҳужжатда муддатни кўчириш назарда тутилмаган, лойиҳадаги сана эса тайёргарлик ва лицензиялаш босқичлари шу вақтгача якунланишини назарда тутувчи консерватив сценарийни акс эттиради.Агентлик миллий қонунчилик талаблари ҳамда ядровий ва радиациявий хавфсизлик бўйича халқаро стандартларга қатъий риоя қилинаётганини таъкидлади. Биринчи бетон босқичига фақат барча зарур рухсатномалар олингандан кейингина киришилиши қайд этилди.Маълумот учун, “биринчи бетон” — реактор биноси пойдеворига бетон биринчи марта қуйиладиган босқич бўлиб, шу пайтдан лойиҳа амалий қурилиш жараёнига ўтган деб ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Ўзбекистонда атом электр станцияси (АЭС) қурилишининг аввал эълон қилинган муддатлари ўз кучида қолади. Бу ҳақда “Ўзатом” агентлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Қайд этилишича, regulation.adliya.uz сайтида давлат дастури ҳужжат лойиҳаси эълон қилинганидан сўнг айрим ОАВда биринчи бетон қуйиш муддати 2026 йил декабрига кўчирилгани ҳақида хабарлар тарқалган. “Ўзатом”га кўра, ҳужжатда муддатни кўчириш назарда тутилмаган, лойиҳадаги сана эса тайёргарлик ва лицензиялаш босқичлари шу вақтгача якунланишини назарда тутувчи консерватив сценарийни акс эттиради.
Шу билан бирга, 2025 йил август ойидаги баёнотларда президент томонидан биринчи бетон босқичини 2026 йил март ойига мўлжаллаб ишларни фаоллаштириш бўйича топшириқ берилгани айтилган эди.
Агентлик миллий қонунчилик талаблари ҳамда ядровий ва радиациявий хавфсизлик бўйича халқаро стандартларга қатъий риоя қилинаётганини таъкидлади. Биринчи бетон босқичига фақат барча зарур рухсатномалар олингандан кейингина киришилиши қайд этилди.
Маълумот учун, “биринчи бетон” — реактор биноси пойдеворига бетон биринчи марта қуйиладиган босқич бўлиб, шу пайтдан лойиҳа амалий қурилиш жараёнига ўтган деб ҳисобланади.