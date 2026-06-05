Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-rossiya-58142568.html
Ўзбекистон Россияга қўшма Рақамли экотизимни шакллантиришни таклиф қилади – Мирзиёев
Ўзбекистон Россияга қўшма Рақамли экотизимни шакллантиришни таклиф қилади – Мирзиёев
Sputnik Ўзбекистон
Бу бизнес учун янги бозорлар, фуқаролар учун эса даромад топишда қўшимча имкониятлар яратади. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T20:16+0500
2026-06-05T20:16+0500
жамият
россия
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
петербург халқаро иқтисодий форуми
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141048_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8f6625e638600c7826957e9ad6eeffb7.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон Россияга ҳамкорликни чуқурлаштириш мақсадида қўшма Рақамли экотизимни шакллантиришга киришишни таклиф этди. Таклифни мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида билдирди. маълум қилди.Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, илк босқичда у рақамли савдо ва шаҳар сервисларини тартибга солиш қоидаларини яқинлаштириш, Ўзбекистон ва Россия брендларини ҳамкорликдаги платформаларда илгари суриш, бандлик бўйича ягона рақамли профилни яратиш, сунъий интеллект асосида маҳсулотларни ривожлантиришни ўзида қамраб олиши мумкин. Бу бизнес учун янги бозорлар, фуқаролар учун эса даромад топишда қўшимча имкониятлар яратади.Ўзбекистон етакчиси вазифа фақат ёшларга замонавий билим беришдан иборат эмаслиги, ёшлар илғор компетенсияларни ўзлаштириши ва ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши учун имкон берадиган шароитларни яратиш муҳимлигини қайд этди. Бу ўринда таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик алоҳида ўрин тутади.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-58142152.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141048_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_7457c86155475786132712701102e36e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, петербург халқаро иқтисодий форуми, рақамли технологиялар
жамият, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, петербург халқаро иқтисодий форуми, рақамли технологиялар

Ўзбекистон Россияга қўшма Рақамли экотизимни шакллантиришни таклиф қилади – Мирзиёев

20:16 05.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бу бизнес учун янги бозорлар, фуқаролар учун эса даромад топишда қўшимча имкониятлар яратади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон Россияга ҳамкорликни чуқурлаштириш мақсадида қўшма Рақамли экотизимни шакллантиришга киришишни таклиф этди. Таклифни мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида билдирди. маълум қилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, илк босқичда у рақамли савдо ва шаҳар сервисларини тартибга солиш қоидаларини яқинлаштириш, Ўзбекистон ва Россия брендларини ҳамкорликдаги платформаларда илгари суриш, бандлик бўйича ягона рақамли профилни яратиш, сунъий интеллект асосида маҳсулотларни ривожлантиришни ўзида қамраб олиши мумкин. Бу бизнес учун янги бозорлар, фуқаролар учун эса даромад топишда қўшимча имкониятлар яратади.
“Айни пайтда рақамлаштиришни кенг қўллашга интилар эканмиз, ҳар қандай ўзгаришлар негизида доимо инсон туришини ёдда тутиш муҳимдир. Бугунги кунда Ўзбекистон дунёнинг энг ёш мамлакатларидан бири бўлиб, аҳолисининг ярмидан кўпини ёшлар ташкил этади. Бу шунчаки оддий статистика эмас. Бу – ривожланиш учун қувват, энергия манбаи. Бу – янги талаб. Бу – бизнинг келажагимиз”, - деди Мирзиёев.
Ўзбекистон етакчиси вазифа фақат ёшларга замонавий билим беришдан иборат эмаслиги, ёшлар илғор компетенсияларни ўзлаштириши ва ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши учун имкон берадиган шароитларни яратиш муҳимлигини қайд этди. Бу ўринда таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик алоҳида ўрин тутади.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади
Кеча, 20:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0