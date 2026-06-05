Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-58142152.html
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади
Sputnik Ўзбекистон
Мамлакат 2030 йилгача генерацияни 120 миллиард киловатт-соатгача кўпайтиришни режалаштирган. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T20:06+0500
2026-06-05T20:06+0500
жамият
россия
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
атом энергетикаси
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141092_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c1216ba27208436afb5f1a47ce505f21.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилиш ниятида. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.Мирзиёевнинг сўзларига кўра, инвестиция лойиҳалари, жумладан, Россия иштирокидаги лойиҳалар ҳисобидан мамлакат электр энергияси ишлаб чиқаришни бир ярим баробар – 58 миллиард киловатт-соатдан 87 миллиард киловатт-соатга оширди.Мирзиёев куни кеча АЭС қурилишининг биринчи пойдеворини қўйиш маросими бўлганини эслатди.“Биз учун бу узоқ муддатли ривожланиш, янги муҳандислик мактабини тайёрлаш ва илғор технологияларни ўзлаштиришга қаратилган лойиҳадир”, - деди президент.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260605/jizzax-aes-58108574.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141092_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_896c802710567836cd04c4da93070b0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, петербург халқаро иқтисодий форуми
жамият, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, петербург халқаро иқтисодий форуми

Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади

20:06 05.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мамлакат 2030 йилгача генерацияни 120 миллиард киловатт-соатгача кўпайтиришни режалаштирган.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилиш ниятида. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Атомдан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича бошқа соҳалар – тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, саноат ва илм-фанда ҳам ҳамкорликда иш олиб бориш ниятидамиз” – деди давлат раҳбари.
Мирзиёевнинг сўзларига кўра, инвестиция лойиҳалари, жумладан, Россия иштирокидаги лойиҳалар ҳисобидан мамлакат электр энергияси ишлаб чиқаришни бир ярим баробар – 58 миллиард киловатт-соатдан 87 миллиард киловатт-соатга оширди.
“2030 йилгача генерацияни 120 миллиард киловатт-соатгача кўпайтиришни режалаштирмоқдамиз. Унинг 54 фоизини қайта тикланадиган энергия манбалари ташкил этади. Бизнинг энергетика соҳасидаги қувватларимиз, шунингдек, Ўзбекистонда Россия иштирокида биринчи гибрид атом электр стансиясининг ишга туширилиши ҳисобидан ҳам ортади”, - деди Ўзбекистон етакчиси.
Мирзиёев куни кеча АЭС қурилишининг биринчи пойдеворини қўйиш маросими бўлганини эслатди.
“Биз учун бу узоқ муддатли ривожланиш, янги муҳандислик мактабини тайёрлаш ва илғор технологияларни ўзлаштиришга қаратилган лойиҳадир”, - деди президент.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин Жиззахдаги АЭС қурилишини бошлаб берди
Кеча, 08:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0