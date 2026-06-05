https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-58142152.html
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади
Sputnik Ўзбекистон
Мамлакат 2030 йилгача генерацияни 120 миллиард киловатт-соатгача кўпайтиришни режалаштирган. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T20:06+0500
2026-06-05T20:06+0500
2026-06-05T20:06+0500
жамият
россия
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
атом энергетикаси
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141092_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c1216ba27208436afb5f1a47ce505f21.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилиш ниятида. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.Мирзиёевнинг сўзларига кўра, инвестиция лойиҳалари, жумладан, Россия иштирокидаги лойиҳалар ҳисобидан мамлакат электр энергияси ишлаб чиқаришни бир ярим баробар – 58 миллиард киловатт-соатдан 87 миллиард киловатт-соатга оширди.Мирзиёев куни кеча АЭС қурилишининг биринчи пойдеворини қўйиш маросими бўлганини эслатди.“Биз учун бу узоқ муддатли ривожланиш, янги муҳандислик мактабини тайёрлаш ва илғор технологияларни ўзлаштиришга қаратилган лойиҳадир”, - деди президент.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260605/jizzax-aes-58108574.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141092_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_896c802710567836cd04c4da93070b0e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, петербург халқаро иқтисодий форуми
жамият, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, петербург халқаро иқтисодий форуми
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилади
Мамлакат 2030 йилгача генерацияни 120 миллиард киловатт-соатгача кўпайтиришни режалаштирган.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Ўзбекистон атомдан тинч мақсадларда фойдаланишда Россия билан ҳамкорлик қилиш ниятида. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Атомдан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича бошқа соҳалар – тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, саноат ва илм-фанда ҳам ҳамкорликда иш олиб бориш ниятидамиз” – деди давлат раҳбари.
Мирзиёевнинг сўзларига кўра, инвестиция лойиҳалари, жумладан, Россия иштирокидаги лойиҳалар ҳисобидан мамлакат электр энергияси ишлаб чиқаришни бир ярим баробар – 58 миллиард киловатт-соатдан 87 миллиард киловатт-соатга оширди.
“2030 йилгача генерацияни 120 миллиард киловатт-соатгача кўпайтиришни режалаштирмоқдамиз. Унинг 54 фоизини қайта тикланадиган энергия манбалари ташкил этади. Бизнинг энергетика соҳасидаги қувватларимиз, шунингдек, Ўзбекистонда Россия иштирокида биринчи гибрид атом электр стансиясининг ишга туширилиши ҳисобидан ҳам ортади”, - деди Ўзбекистон етакчиси.
Мирзиёев куни кеча АЭС қурилишининг биринчи пойдеворини қўйиш маросими бўлганини эслатди.
“Биз учун бу узоқ муддатли ривожланиш, янги муҳандислик мактабини тайёрлаш ва илғор технологияларни ўзлаштиришга қаратилган лойиҳадир”, - деди президент.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.