https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-evroosiyo-58140729.html
Ўзбекистон Евроосиё технологик саноатлаштириш камарини яратишни таклиф қилди
Ўзбекистон Евроосиё технологик саноатлаштириш камарини яратишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бу ягона рақамли саноат кооперация платформаси билан бирлаштирилган ўзаро боғлиқ ишлаб чиқариш ва технология кластерлари тизими. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:48+0500
2026-06-05T19:48+0500
2026-06-05T19:48+0500
жамият
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58139270_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_c4ac311ded8f240fe0445ff0b8b66e78.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон Евроосиё технологик саноатлаштириш камарини яратишни таклиф қилди. Бу ташаббусни президент Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида нутқ сўзлаётиб билдирди.Давлат раҳбари бу ягона рақамли саноат кооперация платформаси билан бирлаштирилган ўзаро боғлиқ ишлаб чиқариш ва технология кластерлари тизими эканлигини тушунтирди.Мирзиёевнинг қўшимча қилишича, лойиҳа технологияларни ривожлантириш ва кадрлар тайёрлашдан тортиб ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва хорижий бозорларга чиқишгача бўлган тўлиқ туркумли ёндашувни назарда тутади.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260605/mirziyoev-ozbekiston-58140129.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58139270_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_93dcdd82ba7fccea19c780c0cc9d2d6b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, петербург халқаро иқтисодий форуми
жамият, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, петербург халқаро иқтисодий форуми
Ўзбекистон Евроосиё технологик саноатлаштириш камарини яратишни таклиф қилди
Бу ягона рақамли саноат кооперация платформаси билан бирлаштирилган ўзаро боғлиқ ишлаб чиқариш ва технология кластерлари тизими.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Ўзбекистон Евроосиё технологик саноатлаштириш камарини яратишни таклиф қилди. Бу ташаббусни президент Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида нутқ сўзлаётиб билдирди.
Давлат раҳбари бу ягона рақамли саноат кооперация платформаси билан бирлаштирилган ўзаро боғлиқ ишлаб чиқариш ва технология кластерлари тизими эканлигини тушунтирди.
Мирзиёевнинг қўшимча қилишича, лойиҳа технологияларни ривожлантириш ва кадрлар тайёрлашдан тортиб ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва хорижий бозорларга чиқишгача бўлган тўлиқ туркумли ёндашувни назарда тутади.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.