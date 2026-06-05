https://sputniknews.uz/20260605/mirziyoev-ozbekiston-58140129.html
Мирзиёев: Ўзбекистон ва Марказий Осиё иқтисодий ўсиш марказига айланмоқда
Мирзиёев: Ўзбекистон ва Марказий Осиё иқтисодий ўсиш марказига айланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Давлат раҳбари минтақада Шимол ва Жануб, Ғарб ва Шарқ ўртасидаги асосий алоқа чорраҳаси шаклланаётгани билдирди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:43+0500
2026-06-05T19:43+0500
2026-06-05T21:59+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
марказий осиё
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141092_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c1216ba27208436afb5f1a47ce505f21.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Марказий Осиё иқтисодий ўсишнинг мустақил марказига айланмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.Мирзиёевнинг сўзларига кўра, кучайиб бораётган айни тенденцияни янада мустаҳкамлаш учун бизга сифат жиҳатидан янги даражадаги боғлиқлик ниҳоятда зарур. Бу ўринда нафақат анъанавий транспорт-логистика ва энергетика йўлакларини бирлаштириш, балки рақамли, тўлов ва ишлаб чиқариш инфратузилмаларини интеграция қилиш ҳақида ҳам сўз бормоқда. "Кучли, бирлашган, иқтисодий жиҳатдан боғланган, очиқ ва барқарор Марказий Осиё барча шерикларимизнинг стратегик манфаатларига жавоб беради", - деди Ўзбекистон етакчиси.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-58138572.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58141092_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_896c802710567836cd04c4da93070b0e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, марказий осиё, петербург халқаро иқтисодий форуми
сиёсат, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, марказий осиё, петербург халқаро иқтисодий форуми
Мирзиёев: Ўзбекистон ва Марказий Осиё иқтисодий ўсиш марказига айланмоқда
19:43 05.06.2026 (янгиланди: 21:59 05.06.2026)
Давлат раҳбари минтақада Шимол ва Жануб, Ғарб ва Шарқ ўртасидаги асосий алоқа чорраҳаси шаклланаётгани билдирди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё иқтисодий ўсишнинг мустақил марказига айланмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Петербург халқаро иқтисодий форуми ялпи мажлисида маълум қилди.
“Ўзбекистон ва умуман, Марказий Осиё мустақил иқтисодий ўсиш марказига айланмоқда. Бу минтақада келажакнинг транспорт, технология ва демография соҳаларидаги қиёфаси намоён бўлмоқда. Ушбу маконда Шимол ва Жануб, Ғарб ва Шарқ ўртасидаги асосий коммуникациялар чорраҳаси шаклланмоқда”, - деди давлат раҳбари.
Мирзиёевнинг сўзларига кўра, кучайиб бораётган айни тенденцияни янада мустаҳкамлаш учун бизга сифат жиҳатидан янги даражадаги боғлиқлик ниҳоятда зарур. Бу ўринда нафақат анъанавий транспорт-логистика ва энергетика йўлакларини бирлаштириш, балки рақамли, тўлов ва ишлаб чиқариш инфратузилмаларини интеграция қилиш ҳақида ҳам сўз бормоқда.
"Кучли, бирлашган, иқтисодий жиҳатдан боғланган, очиқ ва барқарор Марказий Осиё барча шерикларимизнинг стратегик манфаатларига жавоб беради", - деди Ўзбекистон етакчиси.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.