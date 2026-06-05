Дунёдаги хавфсизлик янги таҳдидларга дуч келмоқда – ШҲТ бош котиби
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги ШОС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
ШҲТ мамлакатлари раҳбарларининг топшириғига биноан ташкилотни модернизация қилиш ва уни замонавий шароитларга мослаштириш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Дунё мамлакатлари таҳдид ва чақириқларнинг янги турларига дуч келишмоқда. Бу ҳақда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) бош котиби Нурлан Ермекбаев Бишкекдаги ШҲТ ички ишлар вазирлиги ва жамоат хавфсизлиги раҳбарлари йиғилишида маълум қилди.
“Дунё хавфсизлиги янги чақириқ ва таҳдидларга дуч келмоқда, уларнинг тезлиги миллий ҳуқуқ-тартибот тизимларининг тез мослашишини талаб қилади. Энг хавотирли тенденция - бу интернетдан, айниқса сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда жиноятларнинг кўпайиши”, - деди у.
Киберфирибгарлик, муҳим инфратузилмага ҳужумлар, маълумотларнинг ноқонуний айланиши, генератив нейрон тармоқлардан жиноий мақсадларда фойдаланиш аллақачон кундалик ҳақиқатдир, деди Ермекбаев.
“Ушбу фонда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти умумий муаммоларга жавоб излаш учун жамоавий қидирув платформаси бўлиб қолмоқда”, - дея давом этди бош котиб.
ШҲТ фаолиятининг 25 йиллик тажрибаси, унинг фикрича, барқарор хавфсизликнинг ўзгармас шарти манфаатдор томонлар томонидан халқаро ҳуқуқ асосида ўзаро мақбул келишувларга эришиш ва уларга риоя қилиш эканлигини тасдиқлайди.
“ШҲТга аъзо давлатлар ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилмасдан ва маданий-гуманитар ҳамкорлик ва бошқа соҳалардаги ўзаро алоқалар орқали ишончни мустаҳкамламасдан барқарор хавфсизликни таъминлаш қийинлигидан келиб чиқади”, - деди бош котиб.
Ҳозир, унинг сўзларига кўра, ШҲТ мамлакатлари раҳбарларининг топшириғига биноан ташкилотни модернизация қилиш ва уни замонавий шароитларга мослаштириш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда.
“Шу жумладан, биз Тошкентда ахборот хавфсизлиги маркази ва Бишкекдаги трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашиш марказини ўз ичига олган хавфсизликка таҳдид ва таҳдидларга қарши курашиш бўйича универсал марказ шаклида ташкилотнинг вақт талабларига жавоб берадиган ихтисослаштирилган доимий фаолият кўрсатувчи органлари тизимини яратиш ҳақида гапирамиз”, - дея таъкидлади Ермекбаев.
Бишкекда ШҲТ мамлакатлари ички ишлар ва жамоат хавфсизлиги вазирларининг йиғилиши бўлиб ўтмоқда.
Тадбирда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари, ШҲТ котибияти, ШҲТ МАТТ Ижроия қўмитаси, Интерпол ҳамда МДҲнинг уюшган жиноятчилик ва бошқа хавфли жиноятларга қарши курашни мувофиқлаштириш бюроси раҳбарлари иштирок этмоқда.
Иштирокчилар ШҲТ мамлакатларининг ҳуқуқ-тартибот ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ўзаро муносабатлари ҳолатини кўриб чиқишади, замонавий криминоген вазият вазият бўйича фикр алмашишади ва амалий ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича кейинги чора-тадбирларни муҳокама қилишади.
Шунингдек, улар гиёҳванд моддалар, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорларининг ноқонуний айланишига қарши курашиш бўйича қўшма ҳаракатларни такомиллаштиришни муҳокама қилишади.
КенгайтиришЙиғиштириш
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти
ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.
Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.
Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.