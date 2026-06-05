Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260605/b1-sertifikati-58109299.html
B1 сертификати бор абитуриентларга чет тили фанидан максимал баллнинг 75 фоизи берилади
B1 сертификати бор абитуриентларга чет тили фанидан максимал баллнинг 75 фоизи берилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўқитувчиларга B2 сертификати учун 50 фоиз, C1 сертификати учун 100 фоиз миқдорда ҳар ойлик устамалар берилади. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T10:51+0500
2026-06-05T10:51+0500
жамият
ўзбекистон
сертификат
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_161:0:2922:1553_1920x0_80_0_0_c75ae762a5d4294047c244877e12e11a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда чет тили фани мавжуд бўлган бакалавриат таълим йўналишларига киришда хорижий тил бўйича B1 сертификати учун 75 фоиз балл берилади. Адлия вазирлиги тегишли идоравий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди. Мазкур ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра: - эндиликда инглиз тилидан бериладиган TOEFL iBT сертификатининг мувофиқлик даражаси 1–6 баллик тизим бўйича белгиланади; - бакалавриатнинг фанлар мажмуасида чет тили фани мавжуд бўлган таълим йўналишларига қабулда B1 даражадаги миллий ёки халқаро тан олинган сертификатга эга абитуриентларга ушбу фандан белгиланган максимал баллнинг 75 фоизи миқдорида балл берилади; - педагог ходимларга устама тўлашда инглиз тилидан бериладиган TKT, TESOL, TEFL va TESL сертификатларининг амал қилиш муддати ҳисобга олинади; - касбий таълим ташкилотларининг педагоглари хорижий тильда махсус фанларни ўқитганлиги учун уларнинг лавозим маошига нисбатан миллий ва халқаро тан олинган B2 сертификати учун 50 фоиз, C1 сертификати учун 100 фоиз миқдорда ҳар ойлик устамалар берилади; - ўқитувчиларига Digital SAT сертификатининг математика бўлимидан 750 ва ундан юқори балл олган тақдирда устама белгиланади; - умумий ўрта таълим мактабларидаги мусиқа маданияти ва жисмоний тарбия фанлари ўқитувчиларига B+ ва ундан юқори даражадаги сертификатлар учун устама берилади.
https://sputniknews.uz/20260525/mirziyoev-bitiruvchilar-tavsiyalar-57837491.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_287:0:2331:1533_1920x0_80_0_0_4aa262634ca2f44a18137440dfb32195.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, сертификат, талабалар
жамият, ўзбекистон, сертификат, талабалар

B1 сертификати бор абитуриентларга чет тили фанидан максимал баллнинг 75 фоизи берилади

10:51 05.06.2026
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Ўқитувчиларга B2 сертификати учун 50 фоиз, C1 сертификати учун 100 фоиз миқдорда ҳар ойлик устамалар берилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда чет тили фани мавжуд бўлган бакалавриат таълим йўналишларига киришда хорижий тил бўйича B1 сертификати учун 75 фоиз балл берилади. Адлия вазирлиги тегишли идоравий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди.

Мазкур ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра:

- эндиликда инглиз тилидан бериладиган TOEFL iBT сертификатининг мувофиқлик даражаси 1–6 баллик тизим бўйича белгиланади;

- бакалавриатнинг фанлар мажмуасида чет тили фани мавжуд бўлган таълим йўналишларига қабулда B1 даражадаги миллий ёки халқаро тан олинган сертификатга эга абитуриентларга ушбу фандан белгиланган максимал баллнинг 75 фоизи миқдорида балл берилади;

- педагог ходимларга устама тўлашда инглиз тилидан бериладиган TKT, TESOL, TEFL va TESL сертификатларининг амал қилиш муддати ҳисобга олинади;

- касбий таълим ташкилотларининг педагоглари хорижий тильда махсус фанларни ўқитганлиги учун уларнинг лавозим маошига нисбатан миллий ва халқаро тан олинган B2 сертификати учун 50 фоиз, C1 сертификати учун 100 фоиз миқдорда ҳар ойлик устамалар берилади;

- ўқитувчиларига Digital SAT сертификатининг математика бўлимидан 750 ва ундан юқори балл олган тақдирда устама белгиланади;

- умумий ўрта таълим мактабларидаги мусиқа маданияти ва жисмоний тарбия фанлари ўқитувчиларига B+ ва ундан юқори даражадаги сертификатлар учун устама берилади.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.05.2026
Меҳнат бозори, чет тили ва IT: Мирзиёев битирувчиларга қандай тавсиялар берди
25 Май, 09:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0